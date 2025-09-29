Tendencias

De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

Estrellas de diferentes ámbitos se reunieron en la capital francesa para una de las citas más esperadas del calendario fashionista. Sus elecciones de vestuario

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
Celebridades y diseñadores internacionales se
Celebridades y diseñadores internacionales se dieron cita en la jornada inaugural de la Paris Fashion Week, reafirmando su impacto en la moda global

La Semana de la Moda de París inauguró un capítulo decisivo en la industria de la moda, que llegó a la capital francesa tras meses de cambios notables en la dirección creativa de las principales casas de diseño. El programa va del 29 de septiembre al 7 de octubre.

Esta edición abarca a 111 firmas de renombre. París se consolida como el epicentro donde se celebran debuts esperados y se rinde tributo a figuras influyentes, en un contexto marcado por la reciente pérdida de Giorgio Armani.

Aquí, un repaso por las celebridades que asistieron a la primera jornada.

La Semana de la Moda
La Semana de la Moda en París contó con la presencia de figuras influyentes del cine, la música y el diseño, en el marco de una edición marcada por debuts y homenajes

El inicio de la Paris Fashion Week reunió a una destacada selección de celebridades en torno a los desfiles más esperados de la capital francesa.

Entre las asistentes, figuran íconos de la música, la moda y el cine que, cada una con su estilo, marcaron tendencia en la alfombra y pasarela urbana.

1- Madonna

Madonna asistió a la Semana
Madonna asistió a la Semana de la Moda en París con un conjunto negro protagonizado por una campera de cuero con cremalleras y estola de piel, sumando su sello personal a la jornada inaugural

Madonna vistió una campera negra de cuero entallada, decorada con cremalleras metálicas y una estola de piel marrón sobre el hombro.

La cantante combinó su look con una pollera lápiz midi de encaje negro semitransparente, medias opacas, zapatos de charol negros en punta y gafas de sol rectangulares.

2- Hailey Bieber

Hailey Bieber eligió un conjunto
Hailey Bieber eligió un conjunto en tonos tierra y amarillo pálido, con sandalias naranjas y maquillaje neutro, imponiéndose como referente de estilo en la primera fecha de la Paris Fashion Week

Hailey Bieber deslumbró en el evento con una blusa de manga larga y corte holgado en tonos marrón, ámbar y naranja, con cremallera dorada, remetida en un short amarillo pálido de cintura alta y ribete de encaje blanco.

La modelo lució sandalias de tira fina naranja brillante, gafas oscuras, pelo con suaves ondas y maquillaje en tonos neutros.

3- Emilia Mernes

Emilia Mernes debutó en la
Emilia Mernes debutó en la Semana de la Moda con una campera bomber plateada y minifalda negra, acompañada de accesorios que destacaron su presencia entre las celebridades internacionales

Emilia Mernes, quien asistió por primera vez al evento, se mostró entre la multitud en París al llevar una campera bomber plateada amplia y acolchada, combinada con una minifalda negra brillante.

La cantante argentina añadió medias translúcidas, zapatos de tacón de charol, gorro tipo boina de cuero negro y bolso transparente. Llevó el cabello liso y oscuro, acompañado de un maquillaje discreto.

4- Lila Moss

Lila Moss lució una blusa
Lila Moss lució una blusa satinada negra con detalles de encaje y pantalón de terciopelo, combinando elegancia clásica y modernidad en su aparición en París

Lila Moss, hija de Kate Moss, apareció con una blusa satinada negra de mangas largas, escote profundo en “V” y detalles de encaje. El look se remitía en un pantalón negro de terciopelo de talle alto y cinturón de cuero negro. Su cabello rubio claro caía en ondas y lució un maquillaje sutil en tonos neutros.

5- Zoe Kravitz

Zoe Kravitz optó por una
Zoe Kravitz optó por una chaqueta de corte amplio en tonos arena y maquillaje luminoso, reforzando su estatus como ícono de moda en la capital francesa

Zoe Kravitz optó por una chaqueta de color arena de corte amplio y cuello cerrado con broches metálicos.

La actriz y modelo llevó el cabello oscuro peinado en mechones húmedos para resaltar la textura natural, pendientes largos brillantes y maquillaje sutil que potenciaba la luminosidad de la piel y los labios en tono neutro.

6- Rose

Rose, integrante de Blackpink, sorprendió
Rose, integrante de Blackpink, sorprendió con un conjunto lencero azul y accesorios plateados, fusionando delicadeza y audacia como parte del despliegue de innovaciones en París

Rose posó con un conjunto de inspiración lencera de color azul celeste, formado por top de tirantes con encaje beige y short a juego.

La cantante de Blackpink incorporó una banda de tela azul que caía a modo de cola, medias transparentes, sandalias plateadas y pulsera metálica. Su cabello rubio peinado hacia atrás y maquillaje suave enmarcaban el estilismo junto a los elementos arquitectónicos de piedra claros del entorno.

7- Charlotte Rampling

Charlotte Rampling asistió con un
Charlotte Rampling asistió con un traje sastre negro y blusa burdeos, reflejando sobriedad y elegancia reconocida en la industria cinematográfica

Charlotte Rampling recorrió el evento con un traje sastre negro clásico, con saco ajustado y pantalón de pierna recta, acompañado de una blusa burdeos y zapatos planos de punta negra.

La melena corta y canosa de la actriz británica se peinó hacia atrás y el maquillaje discreto resaltó sus labios en tono rosa, reflejando sobriedad y elegancia atemporal.

8- Peggy Gou

Peggy Gou eligió una combinación
Peggy Gou eligió una combinación de rojo y naranja con siluetas amplias y guantes marrones, añadiendo una nota vanguardista a la apertura del evento

Peggy Gou, DJ, productora y diseñadora surcoreana apostó por una blusa de manga larga y cuello alto en rojo intenso de silueta amplia con falda lápiz naranja brillante.

Completó el atuendo con guantes largos de cuero marrón y zapatos de charol rojos de tacón, con el cabello recogido en moño pulido y maquillaje discreto.

9- Linda Evangelista

Linda Evangelista recurrió a un
Linda Evangelista recurrió a un abrigo de pelo negro y botas altas, destacando su presencia con un look de aires masculinos y sofisticación clásica

La supermodelo canadiense Linda Evangelista se decantó por un abrigo de pelo negro voluminoso que cubría un traje sastre oscuro de corte masculino, camisa blanca y corbata negra.

Combinó el look con botas altas de cuero negro brillante, cabello recogido y maquillaje destacado en labios y pómulos.

10- Charlie XCX

Charlie XCX apostó por una
Charlie XCX apostó por una sudadera roja y short rosa satinado con encaje blanco, completando su estilo distintivo en la escena parisina

Charlie XCX eligió una sudadera roja de corte ancho con detalles azules en la cremallera del pecho y el cuello, acompañada por un short rosa pálido satinado y encaje blanco.

La cantante británica añadió medias negras translúcidas, zapatos de tacón en punta y una cartera acolchada de cuero. Su melena oscura y lisa enmarcó el rostro acompañado de maquillaje sutil y cejas bien definidas.

