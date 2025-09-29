De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

Celebridades y diseñadores internacionales se dieron cita en la jornada inaugural de la Paris Fashion Week, reafirmando su impacto en la moda global (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La Semana de la Moda de París inauguró un capítulo decisivo en la industria de la moda, que llegó a la capital francesa tras meses de cambios notables en la dirección creativa de las principales casas de diseño. El programa va del 29 de septiembre al 7 de octubre.

Esta edición abarca a 111 firmas de renombre. París se consolida como el epicentro donde se celebran debuts esperados y se rinde tributo a figuras influyentes, en un contexto marcado por la reciente pérdida de Giorgio Armani.

Aquí, un repaso por las celebridades que asistieron a la primera jornada.

La Semana de la Moda en París contó con la presencia de figuras influyentes del cine, la música y el diseño, en el marco de una edición marcada por debuts y homenajes (REUTERS/Benoit Tessier)

El inicio de la Paris Fashion Week reunió a una destacada selección de celebridades en torno a los desfiles más esperados de la capital francesa.

Entre las asistentes, figuran íconos de la música, la moda y el cine que, cada una con su estilo, marcaron tendencia en la alfombra y pasarela urbana.

1- Madonna

Madonna asistió a la Semana de la Moda en París con un conjunto negro protagonizado por una campera de cuero con cremalleras y estola de piel, sumando su sello personal a la jornada inaugural (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Madonna vistió una campera negra de cuero entallada, decorada con cremalleras metálicas y una estola de piel marrón sobre el hombro.

La cantante combinó su look con una pollera lápiz midi de encaje negro semitransparente, medias opacas, zapatos de charol negros en punta y gafas de sol rectangulares.

2- Hailey Bieber

Hailey Bieber eligió un conjunto en tonos tierra y amarillo pálido, con sandalias naranjas y maquillaje neutro, imponiéndose como referente de estilo en la primera fecha de la Paris Fashion Week (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Hailey Bieber deslumbró en el evento con una blusa de manga larga y corte holgado en tonos marrón, ámbar y naranja, con cremallera dorada, remetida en un short amarillo pálido de cintura alta y ribete de encaje blanco.

La modelo lució sandalias de tira fina naranja brillante, gafas oscuras, pelo con suaves ondas y maquillaje en tonos neutros.

3- Emilia Mernes

Emilia Mernes debutó en la Semana de la Moda con una campera bomber plateada y minifalda negra, acompañada de accesorios que destacaron su presencia entre las celebridades internacionales (Instagram: @malaperocutieok)

Emilia Mernes, quien asistió por primera vez al evento, se mostró entre la multitud en París al llevar una campera bomber plateada amplia y acolchada, combinada con una minifalda negra brillante.

La cantante argentina añadió medias translúcidas, zapatos de tacón de charol, gorro tipo boina de cuero negro y bolso transparente. Llevó el cabello liso y oscuro, acompañado de un maquillaje discreto.

4- Lila Moss

Lila Moss lució una blusa satinada negra con detalles de encaje y pantalón de terciopelo, combinando elegancia clásica y modernidad en su aparición en París (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Lila Moss, hija de Kate Moss, apareció con una blusa satinada negra de mangas largas, escote profundo en “V” y detalles de encaje. El look se remitía en un pantalón negro de terciopelo de talle alto y cinturón de cuero negro. Su cabello rubio claro caía en ondas y lució un maquillaje sutil en tonos neutros.

5- Zoe Kravitz

Zoe Kravitz optó por una chaqueta de corte amplio en tonos arena y maquillaje luminoso, reforzando su estatus como ícono de moda en la capital francesa (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Zoe Kravitz optó por una chaqueta de color arena de corte amplio y cuello cerrado con broches metálicos.

La actriz y modelo llevó el cabello oscuro peinado en mechones húmedos para resaltar la textura natural, pendientes largos brillantes y maquillaje sutil que potenciaba la luminosidad de la piel y los labios en tono neutro.

6- Rose

Rose, integrante de Blackpink, sorprendió con un conjunto lencero azul y accesorios plateados, fusionando delicadeza y audacia como parte del despliegue de innovaciones en París (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Rose posó con un conjunto de inspiración lencera de color azul celeste, formado por top de tirantes con encaje beige y short a juego.

La cantante de Blackpink incorporó una banda de tela azul que caía a modo de cola, medias transparentes, sandalias plateadas y pulsera metálica. Su cabello rubio peinado hacia atrás y maquillaje suave enmarcaban el estilismo junto a los elementos arquitectónicos de piedra claros del entorno.

7- Charlotte Rampling

Charlotte Rampling asistió con un traje sastre negro y blusa burdeos, reflejando sobriedad y elegancia reconocida en la industria cinematográfica (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Charlotte Rampling recorrió el evento con un traje sastre negro clásico, con saco ajustado y pantalón de pierna recta, acompañado de una blusa burdeos y zapatos planos de punta negra.

La melena corta y canosa de la actriz británica se peinó hacia atrás y el maquillaje discreto resaltó sus labios en tono rosa, reflejando sobriedad y elegancia atemporal.

8- Peggy Gou

Peggy Gou eligió una combinación de rojo y naranja con siluetas amplias y guantes marrones, añadiendo una nota vanguardista a la apertura del evento (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Peggy Gou, DJ, productora y diseñadora surcoreana apostó por una blusa de manga larga y cuello alto en rojo intenso de silueta amplia con falda lápiz naranja brillante.

Completó el atuendo con guantes largos de cuero marrón y zapatos de charol rojos de tacón, con el cabello recogido en moño pulido y maquillaje discreto.

9- Linda Evangelista

Linda Evangelista recurrió a un abrigo de pelo negro y botas altas, destacando su presencia con un look de aires masculinos y sofisticación clásica (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La supermodelo canadiense Linda Evangelista se decantó por un abrigo de pelo negro voluminoso que cubría un traje sastre oscuro de corte masculino, camisa blanca y corbata negra.

Combinó el look con botas altas de cuero negro brillante, cabello recogido y maquillaje destacado en labios y pómulos.

10- Charlie XCX

Charlie XCX apostó por una sudadera roja y short rosa satinado con encaje blanco, completando su estilo distintivo en la escena parisina (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Charlie XCX eligió una sudadera roja de corte ancho con detalles azules en la cremallera del pecho y el cuello, acompañada por un short rosa pálido satinado y encaje blanco.

La cantante británica añadió medias negras translúcidas, zapatos de tacón en punta y una cartera acolchada de cuero. Su melena oscura y lisa enmarcó el rostro acompañado de maquillaje sutil y cejas bien definidas.