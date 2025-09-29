De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

La Semana de la Moda de París inauguró un capítulo decisivo en la industria de la moda, que llegó a la capital francesa tras meses de cambios notables en la dirección creativa de las principales casas de diseño. El programa va del 29 de septiembre al 7 de octubre.
Esta edición abarca a 111 firmas de renombre. París se consolida como el epicentro donde se celebran debuts esperados y se rinde tributo a figuras influyentes, en un contexto marcado por la reciente pérdida de Giorgio Armani.
Aquí, un repaso por las celebridades que asistieron a la primera jornada.
El inicio de la Paris Fashion Week reunió a una destacada selección de celebridades en torno a los desfiles más esperados de la capital francesa.
Entre las asistentes, figuran íconos de la música, la moda y el cine que, cada una con su estilo, marcaron tendencia en la alfombra y pasarela urbana.
1- Madonna
Madonna vistió una campera negra de cuero entallada, decorada con cremalleras metálicas y una estola de piel marrón sobre el hombro.
La cantante combinó su look con una pollera lápiz midi de encaje negro semitransparente, medias opacas, zapatos de charol negros en punta y gafas de sol rectangulares.
2- Hailey Bieber
Hailey Bieber deslumbró en el evento con una blusa de manga larga y corte holgado en tonos marrón, ámbar y naranja, con cremallera dorada, remetida en un short amarillo pálido de cintura alta y ribete de encaje blanco.
La modelo lució sandalias de tira fina naranja brillante, gafas oscuras, pelo con suaves ondas y maquillaje en tonos neutros.
3- Emilia Mernes
Emilia Mernes, quien asistió por primera vez al evento, se mostró entre la multitud en París al llevar una campera bomber plateada amplia y acolchada, combinada con una minifalda negra brillante.
La cantante argentina añadió medias translúcidas, zapatos de tacón de charol, gorro tipo boina de cuero negro y bolso transparente. Llevó el cabello liso y oscuro, acompañado de un maquillaje discreto.
4- Lila Moss
Lila Moss, hija de Kate Moss, apareció con una blusa satinada negra de mangas largas, escote profundo en “V” y detalles de encaje. El look se remitía en un pantalón negro de terciopelo de talle alto y cinturón de cuero negro. Su cabello rubio claro caía en ondas y lució un maquillaje sutil en tonos neutros.
5- Zoe Kravitz
Zoe Kravitz optó por una chaqueta de color arena de corte amplio y cuello cerrado con broches metálicos.
La actriz y modelo llevó el cabello oscuro peinado en mechones húmedos para resaltar la textura natural, pendientes largos brillantes y maquillaje sutil que potenciaba la luminosidad de la piel y los labios en tono neutro.
6- Rose
Rose posó con un conjunto de inspiración lencera de color azul celeste, formado por top de tirantes con encaje beige y short a juego.
La cantante de Blackpink incorporó una banda de tela azul que caía a modo de cola, medias transparentes, sandalias plateadas y pulsera metálica. Su cabello rubio peinado hacia atrás y maquillaje suave enmarcaban el estilismo junto a los elementos arquitectónicos de piedra claros del entorno.
7- Charlotte Rampling
Charlotte Rampling recorrió el evento con un traje sastre negro clásico, con saco ajustado y pantalón de pierna recta, acompañado de una blusa burdeos y zapatos planos de punta negra.
La melena corta y canosa de la actriz británica se peinó hacia atrás y el maquillaje discreto resaltó sus labios en tono rosa, reflejando sobriedad y elegancia atemporal.
8- Peggy Gou
Peggy Gou, DJ, productora y diseñadora surcoreana apostó por una blusa de manga larga y cuello alto en rojo intenso de silueta amplia con falda lápiz naranja brillante.
Completó el atuendo con guantes largos de cuero marrón y zapatos de charol rojos de tacón, con el cabello recogido en moño pulido y maquillaje discreto.
9- Linda Evangelista
La supermodelo canadiense Linda Evangelista se decantó por un abrigo de pelo negro voluminoso que cubría un traje sastre oscuro de corte masculino, camisa blanca y corbata negra.
Combinó el look con botas altas de cuero negro brillante, cabello recogido y maquillaje destacado en labios y pómulos.
10- Charlie XCX
Charlie XCX eligió una sudadera roja de corte ancho con detalles azules en la cremallera del pecho y el cuello, acompañada por un short rosa pálido satinado y encaje blanco.
La cantante británica añadió medias negras translúcidas, zapatos de tacón en punta y una cartera acolchada de cuero. Su melena oscura y lisa enmarcó el rostro acompañado de maquillaje sutil y cejas bien definidas.