Qué alimentos no se deben guardar en el congelador y cómo conservar mejor su frescura

La búsqueda por mantener frescos los alimentos y reducir el desperdicio ha hecho del congelador un recurso indispensable en la cocina moderna. Sin embargo, las apariencias engañan: no todo lo que se coloca en el congelador se mantiene igual.

El hielo puede ser tanto aliado como enemigo, y existen productos que, tras la congelación, pierden sabor, textura o incluso seguridad alimentaria. Antes de recurrir al freezer como solución universal, conviene conocer qué alimentos es mejor mantener lejos del frío extremo, según la evidencia de organismos oficiales y expertos culinarios.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) coinciden en que la congelación es una de las estrategias más eficaces para conservar alimentos en el hogar y reducir el desperdicio.

La popularidad de la congelación responde a su eficacia para prolongar la vida útil de productos como pan, salsas o frutas de temporada. Según la FDA, almacenar los alimentos a -18℃ (0℉) mantiene su seguridad, aunque puede deteriorar la calidad.

Shawn Matijevich, chef e instructor principal de Artes Culinarias del Instituto de Educación Culinaria, explica: “El agua en los alimentos se expande al congelarse y rompe las células. Al descongelar, se pierde humedad y la textura cambia para siempre. Una vez dañadas las paredes celulares, las verduras descongeladas se vuelven blandas y se oxidan casi inmediatamente”, relató Matijevich a Delish.

Alimentos que no deben congelarse y razones técnicas

El grupo más sensible a la congelación está integrado por verduras y hierbas crudas. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Universidad de Harvard y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), productos como la espinaca, el perejil, la albahaca y la menta suelen perder firmeza y frescura tras el proceso, lo que afecta tanto su textura como su calidad nutricional.

Estas fuentes señalan que el escaldado (sumergir estos vegetales brevemente en agua hirviendo y luego enfriar en hielo) ayuda a conservar mejor las verduras y hierbas, ya que desactiva las enzimas responsables del deterioro y preserva su color y sabor durante la congelación. En el caso de las hierbas frescas, el uso de aceite de oliva y el almacenamiento en cubiteras ofrecen una alternativa recomendada para conservar sus propiedades.

Los alimentos con alto contenido de agua, como tomates, pepinos y sandía, tampoco son adecuados para el congelador. Según la FDA, tras la descongelación su textura se vuelve blanda y poco apetecible; estas frutas y verduras solo resultan útiles para preparaciones donde la consistencia no sea fundamental, como salsas o batidos.

Por otra parte, los huevos enteros no deberían congelarse con cáscara. Tanto la FDA como el USDA explican que, al hacerlo, la yema adquiere una consistencia densa y poco agradable, lo que puede afectar la seguridad y el sabor del alimento. La práctica correcta para conservar huevos es batirlos previamente y almacenarlos en recipientes herméticos.

Respecto a los quesos blandos, la recomendación oficial coincide en que variedades como la ricota y el brie presentan dificultades, ya que su alto contenido de humedad provoca separación de fases y modificaciones en la textura después de la congelación. En cambio, los quesos duros, como el parmesano o el gouda, mantienen mejor su calidad en procesos de congelación.

En cuanto a los productos lácteos, el consenso entre la Guía de Alimentos Congelados del USDA, la FDA y la Universidad de Harvard establece que crema agria, mayonesa y requesón no son aptos para el congelador, ya que tienden a volverse aguados y separarse.

Para la leche y la crema líquida, se indica que es posible congelarlas, aunque experimentarán separación entre la grasa y el agua; resulta fundamental descongelarlas en el refrigerador y mezclarlas antes de consumir.

La comida frita tampoco se recomienda para el congelador, pues según la FDA y Harvard, estos productos pierden su textura crujiente original y el recalentamiento no restaura su calidad.

Recomendaciones para una congelación segura y mantener la calidad

Las autoridades sanitarias y expertos en nutrición de Estados Unidos sugieren varios pasos clave para optimizar la congelación y reducir el desperdicio. Es preferible dividir los alimentos en porciones antes de congelar, lo que facilita su manipulación y reduce la formación de bloques rígidos.

El escaldado previo de verduras y hierbas, así como el empleo de aceite para conservar las hierbas frescas, también es recomendado. Una práctica esencial es sellar al vacío o extraer tanto aire como sea posible de las bolsas de congelación, lo que ayuda a mantener la calidad y a prevenir quemaduras por frío.

Aplicar estos métodos contribuye a preservar el sabor y la textura de los alimentos tras la descongelación. De acuerdo con la FDA, la Universidad de Harvard y el USDA, la atención adecuada a los procesos de conservación es fundamental para aprovechar los recursos de la cocina y asegurar una congelación eficiente y segura.