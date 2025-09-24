Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

Harry Styles, en el centro, compite en el Maratón de Berlín en Berlín (Sportograf via AP)

El nombre de Harry Styles suele asociarse a estadios repletos y discos exitosos. Sin embargo, su capacidad de sorprender trascendió la música. El artista adoptó un riguroso entrenamiento físico para cuidar su salud y disfrutar de otra actividad.

Recientemente, logró completar el Maratón de Berlín en menos de tres horas, una marca exigente entre corredores amateurs y profesionales. La prueba fue de 42,195 kilómetros.

El cantante británico, que participó inscripto como Sted Sarandos, fue parte de una edición con más de 55.000 participantes y detuvo el cronómetro en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos.

Los organizadores de la competencia se lo confirmaron a Associated Press y luego se viralizó en redes. Styles, con gafas de sol y banda en la cabeza— cruzó la llegada entre aplausos y se fotografió junto al atleta paralímpico Richard Whitehead, doble campeón olímpico en 200 metros.

El cantante terminó la maratón en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos (X)

Progresión en el running: de Tokio a Berlín

El camino del cantante en el mundo del maratón comenzó tiempo antes. En marzo de este año, completó la Maratón de Tokio con una marca de 3 horas, 24 minutos y 7 segundos, casi 25 minutos más que el registro obtenido en la prueba alemana. En aquella ocasión finalizó en el puesto 6.010 sobre 26.706 corredores y mantuvo un ritmo estable, alternando saludos a los espectadores y gestos para las cámaras durante el recorrido.

La cita en Berlín representó una superación significativa: alcanzó un promedio de 4 minutos y 15 segundos por kilómetro y demostró los frutos de un entrenamiento planificado y sostenido. Pese al intento de anonimato, Styles fue rápidamente reconocido por su comunidad de seguidores y señalado como uno de los corredores más comentados en redes sociales.

El cantante británico obtuvo una notable marca de tiempo en su participación en Tokio Crédito: (X/@mco1419)

Entrenamiento metódico y hábitos saludables

El desempeño del ex One Direction tiene base en un riguroso plan físico diseñado junto al entrenador Thibo David. Según explicó el propio David en diálogo con The Independent, el cantante ha alternado sesiones de resistencia, natación, circuitos de movilidad y boxeo.

Estas rutinas incluyen tandas de carrera en “zona 2”, destinadas a fortalecer la base cardiovascular; circuitos de fuerza con repeticiones de flexiones, abdominales y sentadillas en no más de ocho minutos; pruebas de velocidad; y bloques de intensidad inspirados en el acondicionamiento de luchadores de artes marciales mixtas. “Incluíamos baños de hielo, masajes y estiramientos asistidos”, detalló David.

La bicicleta como modo de vida en Londres

El interés de Harry Styles por la vida activa va más allá de las carreras masivas. La bicicleta eléctrica es uno de sus modos preferidos de desplazamiento por las calles londinenses. El artista suele recorrer la ciudad tanto en los trayectos diarios como en salidas junto a amigos como James Corden.

James Corden y Harry Styles en Londres

A menudo se lo ve pedaleando con auriculares y ropa deportiva, lo que es una sorpresa para sus fans que le sacan fotos o videos y los comparten en redes sociales. Incluso se lo ha fotografiado en cafés, panaderías y parques recogiendo productos o compartiendo paseos con figuras cercanas. El uso de este medio de transporte, además de su lógica sustentable y eficiente para movilizarse, lo integra a la vida cotidiana del barrio y refuerza su perfil relajado fuera de los reflectores.

Natación, fútbol y la búsqueda de equilibrio

Otra de las disciplinas favoritas de Styles es la natación. Según portales británicos frecuenta los estanques de Hampstead Heath durante todo el año, incluso en pleno invierno. Su vida pública muestra preferencia por rutinas alejadas de la ostentación, desde la práctica del deporte hasta los paseos por supermercados y panaderías locales, donde adopta el hábito de buscar el mejor croissant en distintas zonas de la ciudad, según relató Evening Standard.

El cantante a menudo es captado en cámara recorriendo la ciudad

Además, el interés por el fútbol lo lleva a asistir regularmente a partidos en Londres y a participar de actividades relacionadas al deporte local.

Más allá de los éxitos discográficos y la multitud de seguidores, Harry Styles se posiciona hoy como referente de bienestar e inspiración para otros artistas y fanáticos. El registro conseguido en el Maratón de Berlín, la presencia constante en circuitos de bicicleta y la integración a la vida comunitaria londinense dibujan un perfil atípico para una estrella pop.

Estudios planificados, variedad de rutinas deportivas, disciplina constante y compromiso con la movilidad urbana construyen un estilo de vida que integra la exigencia física y la búsqueda de equilibrio personal.