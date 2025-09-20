Tendencias

Un estudio revela cómo el mindfulness ayuda a mantener la cordialidad y mejorar el bienestar social

Un equipo internacional analiza cómo el estrés del tiempo influye en la calidad de los vínculos y plantea estrategias para mejorar la convivencia

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El estudio liderado por Olga
El estudio liderado por Olga Białobrzeska indica que quienes practican mindfulness logran sostener comportamientos amables incluso en contextos de prisa, sugiriendo beneficios para el bienestar y las relaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida moderna, caracterizada por la prisa constante, parece reducir la amabilidad cotidiana entre las personas. Así lo indica un estudio reciente de la SWPS University, que concluyó que quienes se encuentran apurados tienden a mostrar menos gestos amables en su día a día. A pesar de ello, la investigación también sostiene que la atención plena puede ser una herramienta eficaz para preservar la cordialidad incluso en situaciones de presión.

El equipo de la SWPS University, liderado por la psicóloga Olga Białobrzeska y el doctorando Dawid Żuk de la Universidad de Warsaw, se propuso analizar cómo la prisa afecta los pequeños gestos de cordialidad que enriquecen las relaciones interpersonales.

La prisa cotidiana reduce la
La prisa cotidiana reduce la amabilidad entre las personas, según un estudio de la SWPS University - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Białobrzeska, la amabilidad cotidiana consiste en acciones cálidas y amistosas orientadas al bienestar ajeno, como agradecer sinceramente a un dependiente o saludar a un compañero de trabajo con el propósito de alegrarle el día. Este tipo de comportamiento se diferencia de la cortesía, que suele responder a normas sociales o intereses personales, y de los actos de ayuda más significativos, como el voluntariado.

“Aunque tanto la ayuda como la amabilidad cotidiana son conductas prosociales, no son lo mismo: la amabilidad cotidiana no implica ningún coste y se presenta en casi todas las interacciones diarias”, explicó Białobrzeska a la SWPS University.

Para comprobar si la prisa realmente disminuye la frecuencia de estos gestos, los investigadores realizaron cuatro estudios con la participación de 722 personas.

En el primer experimento, identificaron que existe una creencia generalizada de que la prisa reduce la amabilidad. Los siguientes estudios se dedicaron a verificar si esta percepción se corresponde con la realidad.

El mindfulness puede neutralizar el
El mindfulness puede neutralizar el impacto negativo de la prisa sobre la cordialidad, según los investigadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el segundo estudio, los participantes recordaron situaciones en las que se sintieron apurados, mientras que un grupo de control evocó momentos de relajación.

Posteriormente, todos enfrentaron la tarea de rechazar una petición incómoda de un amigo, y se evaluó la forma en que lo hicieron. Quienes evocaron situaciones de prisa reconocieron que su negativa resultó menos amable en comparación con quienes se encontraban en un estado relajado.

El tercer experimento replicó la sensación de prisa mediante una tarea informática bajo presión de tiempo, mientras que el grupo de control contó con más margen. Durante la actividad, los participantes interactuaron con un desconocido, y tanto ellos como la otra persona evaluaron el nivel de amabilidad mostrado. Los resultados confirmaron que la presión temporal disminuía la cordialidad percibida.

En el cuarto y último estudio, los participantes informaron sobre sus experiencias recientes de prisa y sobre cuán amables resultaron con los demás. Además, completaron una escala de atención plena, entendida como la capacidad de percibir conscientemente el entorno y los propios estados internos.

Fomentar estilos de vida más
Fomentar estilos de vida más pausados podría mejorar el bienestar colectivo y las relaciones interpersonales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos mostraron que quienes experimentaron más prisa recientemente también reportaron menos gestos amables. Sin embargo, este vínculo no apareció en las personas con altos niveles de mindfulness, lo que sugiere que la atención plena puede neutralizar el impacto negativo de la prisa sobre la amabilidad.

En ese sentido, la SWPS University destaca que este hallazgo posiciona al mindfulness como un posible recurso para mantener la cordialidad incluso en contextos acelerados.

Białobrzeska subrayó la importancia de estos resultados para el bienestar y las relaciones interpersonales: “La amabilidad cotidiana —pequeños gestos amistosos— resulta fundamental para nuestro bienestar y nuestras relaciones. Nuestra investigación demuestra que las personas resultan menos amables cuando tienen prisa que cuando disponen de tiempo y se sienten relajadas".

“En la vida acelerada actual, donde la prisa resulta frecuente, este resultado cobra especial relevancia. Además, nuestro estudio apunta a la atención plena como una posible vía para mantener la amabilidad, incluso bajo presión”, afirmó la psicóloga en declaraciones recogidas por la SWPS University.

Inspirados por estos hallazgos, los autores del estudio sugieren que fomentar estilos de vida más pausados en escuelas, entornos laborales y campañas sociales podría favorecer relaciones más amables y un mayor bienestar colectivo.

Temas Relacionados

Amabilidad cotidianaPrisaAtención plenaSWPS UniversityMindfulnessNewsroom BUE

Últimas Noticias

Gato se convierte en héroe al alertar a su familia sobre un incendio gracias a las cámaras de seguridad

Los dueños del felino recibieron las alertas del fuego en su chimenea y decidieron volver a casa para controlar las llamas y evitar una tragedia

Gato se convierte en héroe

Revelan que un ecosistema clave del Ártico enfrenta un cambio que amenaza su equilibrio natural

El avance de plantas provenientes de zonas boscosas en áreas polares altera ciclos ecológicos, según un estudio

Revelan que un ecosistema clave

Cómo hacer cheesecake en casa: cuatro recetas fáciles e innovadoras

La popularidad de este postre sigue en aumento gracias a su textura cremosa y a las múltiples variantes que permiten prepararlo al horno, sin cocción, con chocolate o con merengue

Cómo hacer cheesecake en casa:

Científicos proponen una nueva hipótesis sobre la formación de Mercurio

Un estudio publicado en Nature utilizó simulaciones numéricas avanzadas para analizar este planeta

Científicos proponen una nueva hipótesis

Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo

El presidente de Estados Unidos dijo que el uso de un popular analgésico de venta libre durante la gravidez está relacionado con el desarrollo del trastorno en niños. El análisis de especialistas a Infobae y un repaso por la evidencia científica

Qué dicen los expertos sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan que un ecosistema clave

Revelan que un ecosistema clave del Ártico enfrenta un cambio que amenaza su equilibrio natural

Cómo hacer cheesecake en casa: cuatro recetas fáciles e innovadoras

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Científicos proponen una nueva hipótesis sobre la formación de Mercurio

Tras los anuncios de apoyo financiero, Milei partió a Estados Unidos para hablar en la ONU y reunirse con Trump

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Costa Rica

El Congreso de Costa Rica rechazó retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Un parásito resistente pone en jaque las cosechas de maíz en Estados Unidos

La ONU alertó de nuevo un deterioro en Nicaragua: represión, paramilitarismo y sin Estado de derecho

Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en un nuevo proyecto petrolero en Guyana

TELESHOW
Las fotos de Cande Vetrano

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo

Juana Repetto habló de si se reconciliaría con su expareja tras conocer su embarazo: “Es el peor error del planeta Tierra”