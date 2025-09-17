Receta de mermelada de ciruela y nuez rápida y fácil

La mermelada de ciruela y nuez combina dulzura y crocancia, ideal para desayunos, meriendas y postres (VisualesIA)

La mermelada de ciruela y nuez es el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo crocante, ideal para untar en tostadas durante el desayuno, servir con quesos en una picada o utilizar en tartas y postres.

No es necesario esperar a la época de cosecha: gracias a las opciones disponibles en el mercado, tanto ciruelas frescas fuera de estación como ciruelas congeladas o incluso en conserva permiten preparar esta mermelada en cualquier momento.

El agregado de nueces aporta elegancia y una textura crujiente, transformando la receta clásica en una opción gourmet, ideal para desayunos y meriendas especiales o para deleitar a invitados con un toque diferente.

Esta mermelada tiene profundas raíces en la tradición culinaria: originaria de Europa, su popularidad en Argentina se debe a la costumbre de conservar frutas para el invierno y a la abundancia de huertas familiares. Con el tiempo, la incorporación de la nuez —protagonista en el norte del país— le dio a la receta un perfil aún más distintivo. Esta combinación resulta perfecta para acompañar quesos de todo tipo, rellenar tartas, o simplemente disfrutar sobre un trozo de pan casero.

Las nueces picadas aportan textura crujiente y un sabor distintivo al plato final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de mermelada de ciruela y nuez

La elaboración de mermelada de ciruela y nuez en casa es un proceso práctico que utiliza la frescura de la fruta y el sabor particular de las nueces, disponible todo el año.

En primer lugar, lavar y remover el carozo de las ciruelas; luego, se cocinan con azúcar y jugo de limón hasta lograr la textura característica de la mermelada. Por último, se agregan las nueces picadas, que aportan una agradable crocancia y un sabor único.

Es una receta versátil y accesible, apta para preparar en cualquier estación y conservar en frascos esterilizados. De este modo, se puede disfrutar del sabor y la textura artesanal de la mermelada casera en desayunos, meriendas o postres durante todo el año.

Puede prepararse en cualquier época del año usando ciruelas frescas, congeladas o en conserva (Freepik)

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 20 minutos

Cocción: 45 a 60 minutos

Envasado y enfriado: 30 minutos

Tiempo total: aproximadamente 1 hora y 40 minutos

Ingredientes

1 kg de ciruelas frescas (rojas o negras), también se puede utilizar ciruela congelada o en conserva

700 g de azúcar

Jugo de 1 limón

150 g de nueces peladas y picadas groseramente

100 ml de agua (opcional, solo si las ciruelas están muy secas)

Cómo hacer mermelada de ciruela y nuez, paso a paso

La receta es práctica: ciruelas, azúcar, limón y nueces, con un proceso sencillo y artesanal (VisualesIA)

Lavar bien las ciruelas, quitarles el carozo y cortarlas en trozos pequeños. Disponer las ciruelas en una olla grande junto con el azúcar y el jugo de limón. Mezclar bien y dejar reposar durante 30 minutos para que la fruta libere jugo. Llevar la olla a fuego medio. Si las ciruelas están muy secas, agregar el agua en este paso. Cocinar revolviendo ocasionalmente, hasta que la fruta se ablande y el azúcar se disuelva (aproximadamente 20 minutos). Una vez que la fruta esté blanda, pisarla ligeramente con una cuchara de madera o un pisa papas. Continuar la cocción a fuego bajo, removiendo cada tanto, hasta que la mezcla tome consistencia de mermelada (aproximadamente 25-40 minutos desde el inicio, según el contenido de agua de la fruta). Apagar el fuego e incorporar las nueces picadas. Mezclar bien. Envasar la mermelada caliente en frascos esterilizados, tapar de inmediato y colocar los frascos boca abajo hasta que se enfríen, para lograr el vacío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 3 frascos de 350 g, es decir, alrededor de 25 porciones (una porción estándar equivale a 2 cucharadas).

La mermelada casera se conserva hasta 12 meses en frascos esterilizados y 3 semanas en refrigeración tras abrirse (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (2 cucharadas, aprox. 28 g) contiene aproximadamente:

Calorías: 90

Grasas: 2 g

Grasas saturadas: 0,2 g

Carbohidratos: 20 g

Azúcares: 17 g

Proteínas: 0,8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mermelada de ciruela y nuez, cuando se almacena en frascos esterilizados y bien cerrados, puede conservarse hasta 12 meses en un lugar fresco y oscuro.