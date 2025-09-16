Receta de mermelada casera de tomates cherry, rápida y fácil

La mermelada casera de tomates cherry se conserva hasta 2 meses en la heladera si se almacena en frascos esterilizados y bien cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mermelada casera de tomates cherry es una de esas preparaciones que sorprenden por su sabor agridulce y por su versatilidad en la cocina. Muchas personas descubren su encanto como acompañamiento de carnes o quesos, e incluso como toque secreto en una hamburguesa gourmet.

Originaria de Europa y muy popular en la costa mediterránea, la mermelada de tomates lleva siglos formando parte de las conservas del hogar. Los tomates cherry, por su sabor intenso y dulzor natural, la convierten en una opción sofisticada y fácil de preparar. Su sabor único permite múltiples variaciones: con hierbas aromáticas, especias o limón. Es perfecta para aprovechar tomates de temporada y disfrutar todo el año. Además, al tratarse de una receta rápida, no necesitarás largas horas en la cocina.

Receta de mermelada casera de tomates cherry

La preparación de la mermelada casera de tomates cherry comienza seleccionando los tomates más frescos y maduros, que se cortan en mitades o cuartos según el tamaño. Se combinan en una olla con azúcar, jugo de limón y opcionalmente un poco de ralladura para potenciar el sabor. La cocción es rápida y, en menos de una hora, se obtiene una conserva deliciosa. Es importante remover con frecuencia para evitar que la mermelada se pegue y asegurarse de que la textura sea la adecuada.

Las proporciones suelen ser simples: por cada kilo de tomates cherry, se utiliza entre 500 y 600 gramos de azúcar, lo que equilibra la acidez del tomate y ayuda a conservar la preparación. El jugo de limón aporta pectina natural, esencial para lograr la consistencia correcta. En esta versión rápida y fácil, no es necesario pelar los tomates, lo que ahorra tiempo y aporta textura.

La mermelada casera de tomates cherry ofrece un sabor agridulce y versátil, ideal para desayunos y platos gourmet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 50 minutos.

Preparación y corte de tomates: 10 minutos

Cocción: 30-35 minutos (dependerá del punto que busques en la mermelada)

Envasado: 5 minutos

Ingredientes

1 kg de tomates cherry frescos

500 g de azúcar común

1 limón (su jugo y, opcionalmente, la ralladura)

1 pizca de sal

Opcional: 1 ramita de romero o tomillo para aromatizar

Cómo hacer mermelada casera de tomates cherry, paso a paso

Lavar bien los tomates cherry y cortarlos en mitades o cuartos, según el tamaño. Colocar los tomates en una olla grande y agregar el azúcar, el jugo de limón y la pizca de sal. Añadir la ralladura de limón si se desea un sabor más cítrico. Mezclar bien y dejar reposar 10 minutos para que los tomates suelten jugo. Llevar la olla a fuego medio-alto y, cuando comience a hervir, bajar el fuego a medio. Remover con frecuencia. Cocinar durante 30-35 minutos, retirando la espuma que se forme en la superficie, hasta que la mermelada espese y tome un color brillante. Añadir, si se desea, la ramita de romero o tomillo a mitad de cocción y retirarla al final del proceso. Comprobar el punto de la mermelada colocando una cucharadita en un plato frío; si se desliza lentamente, está lista. Envasar la mermelada caliente en frascos esterilizados, cerrarlos de inmediato y colocarlos boca abajo unos minutos para hacer vacío.

El origen mediterráneo y la popularidad europea de la mermelada de tomates cherry la convierten en una opción sofisticada para conservas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 2 frascos medianos (de 250 ml cada uno), lo que equivale a unas 20 porciones de mermelada (una cucharada por porción).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (una cucharada aproximadamente) contiene:

Calorías: 55

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 13 g

Azúcares: 13 g

Proteínas: 0,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mermelada de tomates cherry recién hecha se conserva en la heladera hasta 2 meses si los frascos están bien esterilizados y cerrados.