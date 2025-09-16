Tendencias

Receta de mermelada casera de tomates cherry, rápida y fácil

Una combinación agridulce, ideal para aprovechar la temporada y sumar un toque especial a todo tipo de preparaciones, desde lo cotidiano hasta lo gourmet

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La mermelada casera de tomates
La mermelada casera de tomates cherry se conserva hasta 2 meses en la heladera si se almacena en frascos esterilizados y bien cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mermelada casera de tomates cherry es una de esas preparaciones que sorprenden por su sabor agridulce y por su versatilidad en la cocina. Muchas personas descubren su encanto como acompañamiento de carnes o quesos, e incluso como toque secreto en una hamburguesa gourmet.

Originaria de Europa y muy popular en la costa mediterránea, la mermelada de tomates lleva siglos formando parte de las conservas del hogar. Los tomates cherry, por su sabor intenso y dulzor natural, la convierten en una opción sofisticada y fácil de preparar. Su sabor único permite múltiples variaciones: con hierbas aromáticas, especias o limón. Es perfecta para aprovechar tomates de temporada y disfrutar todo el año. Además, al tratarse de una receta rápida, no necesitarás largas horas en la cocina.

Receta de mermelada casera de tomates cherry

La preparación de la mermelada casera de tomates cherry comienza seleccionando los tomates más frescos y maduros, que se cortan en mitades o cuartos según el tamaño. Se combinan en una olla con azúcar, jugo de limón y opcionalmente un poco de ralladura para potenciar el sabor. La cocción es rápida y, en menos de una hora, se obtiene una conserva deliciosa. Es importante remover con frecuencia para evitar que la mermelada se pegue y asegurarse de que la textura sea la adecuada.

Las proporciones suelen ser simples: por cada kilo de tomates cherry, se utiliza entre 500 y 600 gramos de azúcar, lo que equilibra la acidez del tomate y ayuda a conservar la preparación. El jugo de limón aporta pectina natural, esencial para lograr la consistencia correcta. En esta versión rápida y fácil, no es necesario pelar los tomates, lo que ahorra tiempo y aporta textura.

La mermelada casera de tomates
La mermelada casera de tomates cherry ofrece un sabor agridulce y versátil, ideal para desayunos y platos gourmet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 50 minutos.

  • Preparación y corte de tomates: 10 minutos
  • Cocción: 30-35 minutos (dependerá del punto que busques en la mermelada)
  • Envasado: 5 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de tomates cherry frescos
  • 500 g de azúcar común
  • 1 limón (su jugo y, opcionalmente, la ralladura)
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: 1 ramita de romero o tomillo para aromatizar

Cómo hacer mermelada casera de tomates cherry, paso a paso

  1. Lavar bien los tomates cherry y cortarlos en mitades o cuartos, según el tamaño.
  2. Colocar los tomates en una olla grande y agregar el azúcar, el jugo de limón y la pizca de sal. Añadir la ralladura de limón si se desea un sabor más cítrico.
  3. Mezclar bien y dejar reposar 10 minutos para que los tomates suelten jugo.
  4. Llevar la olla a fuego medio-alto y, cuando comience a hervir, bajar el fuego a medio. Remover con frecuencia.
  5. Cocinar durante 30-35 minutos, retirando la espuma que se forme en la superficie, hasta que la mermelada espese y tome un color brillante.
  6. Añadir, si se desea, la ramita de romero o tomillo a mitad de cocción y retirarla al final del proceso.
  7. Comprobar el punto de la mermelada colocando una cucharadita en un plato frío; si se desliza lentamente, está lista.
  8. Envasar la mermelada caliente en frascos esterilizados, cerrarlos de inmediato y colocarlos boca abajo unos minutos para hacer vacío.
El origen mediterráneo y la
El origen mediterráneo y la popularidad europea de la mermelada de tomates cherry la convierten en una opción sofisticada para conservas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 2 frascos medianos (de 250 ml cada uno), lo que equivale a unas 20 porciones de mermelada (una cucharada por porción).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (una cucharada aproximadamente) contiene:

  • Calorías: 55
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Azúcares: 13 g
  • Proteínas: 0,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mermelada de tomates cherry recién hecha se conserva en la heladera hasta 2 meses si los frascos están bien esterilizados y cerrados.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesMermeladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Iguana virgen sorprende al mundo tras dar a luz sin contacto masculino: “Uno de los eventos más raros en el reino animal”

El nacimiento de ocho reptiles mediante el proceso natural de partenogénesis fue documentado en el Zoológico de Telford

Iguana virgen sorprende al mundo

El cambio estacional de la hora aumenta los casos de obesidad y ACV, según un estudio de Stanford

Investigadores de la universidad de los Estados Unidos hallaron que dejar el horario de verano de manera permanente impacta positivamente en la salud pública. Las pistas que aporta para un debate que lleva décadas

El cambio estacional de la

¿Andar en bicicleta, correr o nadar?: cuál es el ejercicio más efectivo para quemar calorías, según los expertos

Especialistas consultados por The Telegraph destacaron que la clave para perder peso de manera sostenible no está en la intensidad del entrenamiento, sino en elegir actividades adaptadas a las capacidades individuales y combinarlas con ajustes nutricionales adecuados

¿Andar en bicicleta, correr o

“No vivo con mi marido y estamos felizmente casados”: parejas LAT y el auge de relaciones estables sin convivencia

Experiencias de figuras reconocidas y testimonios anónimos muestran cómo la distancia física puede fortalecer vínculos afectivos y permitir mayor desarrollo individual

“No vivo con mi marido

4 posturas de yoga recomendadas por una experta para prevenir y aliviar el dolor de espalda

Según informó The Independent, incorporar movimientos suaves y conscientes puede mejorar la movilidad de la columna, fortalecer la musculatura de soporte y reducir la tensión acumulada, ofreciendo herramientas prácticas para quienes pasan largas horas sentados

4 posturas de yoga recomendadas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Manuel Valdés cuestionó los

Juan Manuel Valdés cuestionó los anuncios del Gobierno sobre discapacidad: “Que no nos tomen por tontos”

Milei envió un mensaje en clave electoral en la CPAC: “Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”

¿Hay diferencia entre los huevos de cáscara blanca y cáscara marrón? Esto dice la ciencia

Recuperó la visión tras 20 años gracias a un implante de diente en el ojo: cómo fue la operación

Robert Redford y la historia secreta de “Todos los hombres del presidente”, la película que cambió la historia del periodismo

INFOBAE AMÉRICA
“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel

“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias tras el fin del subsidio al diésel

Recuperó la visión tras 20 años gracias a un implante de diente en el ojo: cómo fue la operación

Robert Redford y la historia secreta de “Todos los hombres del presidente”, la película que cambió la historia del periodismo

Robert Redford, el año que huyó de Hollywood: la vida hippie en la sierra de Mijas, el duelo familiar y el renacer artístico

Bolivia: denuncian que ocho de cada diez camiones están varados por falta de combustible

TELESHOW
Camilota se emocionó al hablar

Camilota se emocionó al hablar de la salud de Thiago Medina: “Ayer me arrodillé y le pedí tanto a Dios”

La tierna foto de Úrsula Corberó con su pancita de embarazada al descubierto: “Muy feliz”

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas por llevar a su hijo de 8 años en cochecito: “Lo recomendamos”

Adrián Suar debutó como director teatral: los looks de los famosos y el gesto de Mirtha Legrand

Nacho Castañares habló sobre la grave situación de Thiago Medina: “Sigamos rezando”