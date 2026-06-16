El Salvador

Cinco estudiantes salvadoreños competirán en el FIRST Global Challenge de robótica en Corea del Sur

La delegación nacional competirá en Corea del Sur en una cita de robótica que reunirá a representantes de más de 190 países, tras superar pruebas técnicas, dominio de un segundo idioma y evaluación de jueces externos

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Cinco estudiantes salvadoreños fueron seleccionados para integrar el Team El Salvador en el FIRST Global Challenge 2026 que se realizará en Corea del Sur. (Fotos cortesía FUSALMO)
Cinco estudiantes salvadoreños fueron seleccionados para integrar el Team El Salvador en el FIRST Global Challenge 2026 que se realizará en Corea del Sur. (Fotos cortesía FUSALMO)

Cinco estudiantes salvadoreños hicieron gala de sus habilidades tecnológicas y fueron seleccionados para integrar el Team El Salvador en el FIRST Global Challenge 2026, una de las competencias internacionales de robótica más reconocidas, que reunirá a delegaciones de más de 190 países en Corea del Sur, del 7 al 10 de octubre de 2026.

La selección del equipo se llevó a cabo tras un extenso proceso de evaluación realizado en el marco del STEAM Maker Challenge 2026 y un bootcamp especializado de dos días, diseñado para identificar a los participantes con las competencias técnicas y humanas necesarias para asumir el reto internacional.

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Los estudiantes seleccionados forman parte de los programas impulsados por la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), que promueve la formación en áreas de robótica y tecnología.

Durante la etapa de selección, los aspirantes de la Liga CREA participaron en jornadas intensivas que incluyeron desafíos técnicos y actividades orientadas al desarrollo de habilidades socioemocionales, como el análisis estratégico de competencias, desmontaje, reconstrucción de robots y presentaciones ante un jurado externo especializado en el tema.

La selección del Team El Salvador se definió tras un proceso de evaluación en el STEAM Maker Challenge 2026 y un bootcamp especializado de dos días. (Fotos cortesía FUSALMO)
La selección del Team El Salvador se definió tras un proceso de evaluación en el STEAM Maker Challenge 2026 y un bootcamp especializado de dos días. (Fotos cortesía FUSALMO)

El proceso también contempló una evaluación del dominio de un segundo idioma, el análisis del manual oficial del FIRST Global Challenge y ejercicios prácticos en una pista a escala, basada en el reto internacional planteado para este año.

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Los participantes pusieron a prueba su capacidad para resolver problemas, trabajar en equipo y adaptarse a las exigencias de la competencia.

Tras la evaluación realizada por jueces externos y especialistas invitados por la fundación, se determinó que el equipo Nova X, originario de Soyapango, conformado por Gabriela Fernanda Valencia Flores, Miguel Humberto Alferes Pérez y Mario Pablo Alvarenga Díaz, junto a las participantes Elisa Abigail Ramos Peña y Judith Estefani Pérez Nolasco, reúne los perfiles ideales para representar a El Salvador en el certamen internacional.

La evaluación incluyó el dominio de un segundo idioma, el análisis del manual oficial del FIRST Global Challenge y pruebas prácticas en una pista a escala. (Fotos cortesía FUSALMO)
La evaluación incluyó el dominio de un segundo idioma, el análisis del manual oficial del FIRST Global Challenge y pruebas prácticas en una pista a escala. (Fotos cortesía FUSALMO)

"Para mí todo ha sido nuevo. No tenía conocimientos de robótica, pero esta experiencia me ha permitido aprender, adaptarme y dar lo mejor de mí“, expresó Gabriela Valencia, participante seleccionada. “

Hoy veo los resultados del esfuerzo, los sacrificios y la perseverancia. Gracias a Dios, a mi familia y a mis tutores, nunca dejé de intentarlo“, afirmó Miguel Alferes, quien forma parte del equipo.

Durante los próximos meses, los integrantes del equipo continuarán un proceso de preparación técnica y formativa, enfocado en fortalecer competencias en robótica, programación, innovación, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Esta preparación permitirá que los jóvenes salvadoreños lleguen listos para competir enfrentar los desafíos de las nuevas experiencias con sus pares de otros países.

Los programas de robótica de FUSALMO promueven la educación STEAM en San Salvador, Santa Ana y San Miguel para formar estudiantes desde la niñez hasta la adolescencia. (Foto cortesía FUSALMO)
Los programas de robótica de FUSALMO promueven la educación STEAM en San Salvador, Santa Ana y San Miguel para formar estudiantes desde la niñez hasta la adolescencia. (Foto cortesía FUSALMO)

La competencia FIRST Global Challenge se basa en la resolución de desafíos vinculados a la ciencia y la tecnología, donde los participantes deben diseñar, construir y programar robots capaces de cumplir tareas específicas propuestas cada año. El evento fomenta la colaboración internacional y la creatividad, al tiempo que impulsa el desarrollo de soluciones innovadoras para problemáticas globales.

Los programas de robótica de FUSALMO promueven la educación STEAM, que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Estas iniciativas se desarrollan en módulos adaptados a diferentes edades, desde los cuatro años hasta la adolescencia, en las sedes ubicadas en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Gracias a esta formación, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades que les permiten enfrentar con éxito los retos de la robótica y la tecnología a nivel internacional.

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