Cómo es la rutina física de David Bisbal para fortalecer y mantener los músculos a los 46 años

El cantante español dedica parte de su tiempo a ejercicios de fuerza y a actividades al aire libre como el ciclismo

Cecilia Castro

Cecilia Castro

El estado físico de David
El estado físico de David Bisbal a los 46 años se refleja en su entrenamiento diario, que moldeó sus músculos y abdominales

David Bisbal mostró recientemente sus vacaciones junto a su pareja Rosanna Zaneti y sus hijos en Menorca, en el Pont d’en Gil. Los fans se sorprendieron con el increíble estado físico del cantante de 46 años.

Nada es casualidad, pues el ejercicio atraviesa la vida de Bisbal como un pilar central. Desde el gimnasio hasta el ciclismo y el buceo, elige actividades variadas para sostener su rendimiento. “Hay que entrenar fuerte, así son mis vacaciones”, manifestó el cantante en una publicación en redes sociales, en la que relató cómo se preparó en las Cuevas del Almanzora durante una pausa de su gira por Estados Unidos.

Durante ese receso, David Bisbal regresó a Almería, su tierra natal, para disfrutar de su familia y consolidar su preparación. “Estoy preparándome, pues la gira empieza en noviembre y tengo que estar a tope”, compartió el artista. El cantante sostiene una vida saludable aún durante las vacaciones, en las que suele alternar descanso y reuniones familiares.

Entrenamiento constante y disciplina definieron
Entrenamiento constante y disciplina definieron el estado físico de David Bisbal a los 46 años, donde predominan sus músculos y abdominales marcados

La disciplina como base: ejercicios de fuerza como foco

El entrenamiento de fuerza ocupa el lugar central en la planificación del artista. Dedica los días a ejercicios puramente de fuerza, mientras elige el cardio para el fin de semana. “Hay que volver a entrenar fuerte”, sostuvo el cantante cuando terminó su último tour, al referirse a la preparación física como una necesidad para estar a la altura de su carrera artística.

Las rutinas con pesas y con el peso corporal se convirtieron en herramientas esenciales para mantener la musculatura y prevenir la pérdida progresiva de masa muscular propia de la edad.

Los ejercicios que impulsa David Bisbal permiten fortalecer músculos y articulaciones, y conservan un metabolismo activo necesario para la vida sobre el escenario.

El artista posó en Almería
El artista posó en Almería demostrando el resultado del entrenamiento en su estado físico

Cardio fuera del gimnasio: rutas largas en bicicleta y deportes al aire libre

El ciclismo complementa la rutina de fuerza del icónico cantante español y le permite alternar deporte y recreación en entornos naturales, algo que ha fotografiado más de una vez. Las rutas extensas, como las ubicadas en las Cuevas del Almanzora, sirven para concretar ejercicios que fortalecen el sistema cardiovascular y ayudan a ganar resistencia física.

El ciclismo y los deportes al aire libre ofrecen beneficios en la recuperación muscular y la salud mental, al reducir el estrés y mejorar la circulación. Para un artista como él, la capacidad pulmonar y la resistencia resultan indispensables, especialmente para sostener las exigencias de una gira.

La salud mental como clave

No solo los hábitos para la salud física ayudan a David Bisbal a estar en forma. El artista ha compartido que el diagnóstico de Alzheimer de su padre marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a comprender la importancia de pedir ayuda y apoyarse en su entorno más cercano.

Una estrategia que combina trabajo
Una estrategia que combina trabajo con pesas y rutas al aire libre fue clave en la preparación del artista para su regreso a los escenarios

El artista destacó que la organización y la gestión eficiente del tiempo le permiten disfrutar de momentos de calidad tanto consigo mismo como con su familia, a quienes considera fuentes esenciales de apoyo emocional. Bisbal reconoció que “somos humanos” y que los momentos de debilidad son inevitables, pero insistió en la necesidad de perseverar y mantener el equilibrio entre la vida profesional y personal.

Bisbal reveló, según Vanity Fair, que su bienestar se basa en la combinación de deporte, una dieta equilibrada y lo que denomina “alimentación mental”, que incluye la lectura y el aprendizaje continuo. Además, integró la meditación y la oración en su rutina diaria para alcanzar una mayor paz interior y afrontar los desafíos de las presentaciones en vivo con energía renovada.

El cantante remarcó que compartir las dificultades con amigos y familiares es fundamental, especialmente en una sociedad donde el aislamiento puede ser frecuente.

