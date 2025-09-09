La sopa de pollo con fideos servida caliente en casa es una preparación clásica que forma parte de la gastronomía cotidiana. Esta comida, protagonista de reuniones familiares y remedio natural para los días fríos o de resfriado, representa para muchos un plato lleno de tradición y afecto, evocando recuerdos de infancia y mesas compartidas.
La historia de la sopa de pollo con fideos es universal, pero en Argentina adquiere personalidad propia gracias al uso de ingredientes frescos y simples, así como el toque especial que le da cada familia. Aunque las versiones tradicionales requieren tiempo y paciencia, la vida moderna pide adaptaciones más rápidas y sencillas, sin renunciar al sabor ni al bienestar. Puede servirse con pan casero o una pizca de queso rallado, e incluir variedades de fideos según las preferencias.
Receta de sopa de pollo con fideos rápida y fácil
Esta receta está pensada para quienes necesitan una sopa sabrosa, liviana y lista en menos de 35 minutos. Se recomienda utilizar pechuga de pollo cortada en cubos pequeños y verduras frescas para que, en poco tiempo, la sopa conserve el aroma y sabor casero característico. Es ideal para una cena nutritiva o como entrada en los días de invierno.
La preparación es simple: no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Es apta para todas las edades, y puede adaptarse sumando o cambiando vegetales, o eligiendo fideos distintos según lo que haya en la despensa.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30-35 minutos.
- Preparación previa (pelar y cortar verduras, cortar el pollo): 10 minutos.
- Cocción de las verduras y el pollo: 10 minutos.
- Cocción de los fideos: 10-15 minutos (dependiendo del tipo y tamaño).
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo sin piel ni huesos (aprox. 300 g)
- 1 zanahoria grande
- 1 papa mediana
- 1 cebolla pequeña
- 1 rama de apio (opcional)
- 1 diente de ajo
- 1 litro de agua o caldo de pollo
- 100 g de fideos para sopa (tipo moñito, cabellos de ángel o fideuá)
- 1 hoja de laurel (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado para espolvorear (opcional)
- 1 cucharada de aceite
Cómo hacer sopa de pollo con fideos, paso a paso
- Pelar y cortar la zanahoria en rodajas finas, la papa en cubos pequeños, la cebolla en cubos o juliana. Picar el diente de ajo y el apio si se utiliza.
- Cortar la pechuga de pollo en cubos pequeños para que se cocinen rápidamente.
- En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla junto al ajo durante 1-2 minutos, hasta que transparenten.
- Agregar la zanahoria, la papa y el apio, y saltear todo por 2-3 minutos.
- Incorporar los cubos de pollo y dorar ligeramente, mezclando bien.
- Verter el litro de agua o caldo y agregar la hoja de laurel.
- Llevar a hervor, bajar el fuego, tapar parcialmente y cocinar por 10 minutos.
- Agregar los fideos y continuar la cocción hasta que estén listos (aproximadamente 10 minutos más), revolviendo para que no se peguen.
- Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta, en estas cantidades, rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de sopa de pollo con fideos contiene aproximadamente:
- Calorías: 230
- Grasas: 4 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 16 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La sopa de pollo con fideos puede conservarse en la heladera, bien tapada, por hasta 3 días. Si los fideos absorben mucho líquido, es posible agregar un poco más de caldo o agua al recalentar.