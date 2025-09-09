Tendencias

Receta de sopa de pollo con fideos, rápida y fácil

Una opción nutritiva y versátil que puede personalizarse con distintos vegetales y tipos de pasta, pensada para quienes desean una comida saludable y reconfortante sin invertir mucho tiempo

Por Constanza Almirón

Guardar
Esta versión argentina de la
Esta versión argentina de la sopa de pollo con fideos utiliza ingredientes frescos y simples, adaptándose a la vida moderna sin perder sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de pollo con fideos servida caliente en casa es una preparación clásica que forma parte de la gastronomía cotidiana. Esta comida, protagonista de reuniones familiares y remedio natural para los días fríos o de resfriado, representa para muchos un plato lleno de tradición y afecto, evocando recuerdos de infancia y mesas compartidas.

La historia de la sopa de pollo con fideos es universal, pero en Argentina adquiere personalidad propia gracias al uso de ingredientes frescos y simples, así como el toque especial que le da cada familia. Aunque las versiones tradicionales requieren tiempo y paciencia, la vida moderna pide adaptaciones más rápidas y sencillas, sin renunciar al sabor ni al bienestar. Puede servirse con pan casero o una pizca de queso rallado, e incluir variedades de fideos según las preferencias.

Receta de sopa de pollo con fideos rápida y fácil

Esta receta está pensada para quienes necesitan una sopa sabrosa, liviana y lista en menos de 35 minutos. Se recomienda utilizar pechuga de pollo cortada en cubos pequeños y verduras frescas para que, en poco tiempo, la sopa conserve el aroma y sabor casero característico. Es ideal para una cena nutritiva o como entrada en los días de invierno.

La receta rinde aproximadamente 4
La receta rinde aproximadamente 4 porciones, siendo una opción práctica para compartir en familia o con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación es simple: no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Es apta para todas las edades, y puede adaptarse sumando o cambiando vegetales, o eligiendo fideos distintos según lo que haya en la despensa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30-35 minutos.

  • Preparación previa (pelar y cortar verduras, cortar el pollo): 10 minutos.
  • Cocción de las verduras y el pollo: 10 minutos.
  • Cocción de los fideos: 10-15 minutos (dependiendo del tipo y tamaño).

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo sin piel ni huesos (aprox. 300 g)
  • 1 zanahoria grande
  • 1 papa mediana
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 rama de apio (opcional)
  • 1 diente de ajo
  • 1 litro de agua o caldo de pollo
  • 100 g de fideos para sopa (tipo moñito, cabellos de ángel o fideuá)
  • 1 hoja de laurel (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado para espolvorear (opcional)
  • 1 cucharada de aceite
El paso a paso de
El paso a paso de la receta permite preparar una sopa nutritiva y reconfortante, perfecta para cenas familiares o días fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de pollo con fideos, paso a paso

  1. Pelar y cortar la zanahoria en rodajas finas, la papa en cubos pequeños, la cebolla en cubos o juliana. Picar el diente de ajo y el apio si se utiliza.
  2. Cortar la pechuga de pollo en cubos pequeños para que se cocinen rápidamente.
  3. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla junto al ajo durante 1-2 minutos, hasta que transparenten.
  4. Agregar la zanahoria, la papa y el apio, y saltear todo por 2-3 minutos.
  5. Incorporar los cubos de pollo y dorar ligeramente, mezclando bien.
  6. Verter el litro de agua o caldo y agregar la hoja de laurel.
  7. Llevar a hervor, bajar el fuego, tapar parcialmente y cocinar por 10 minutos.
  8. Agregar los fideos y continuar la cocción hasta que estén listos (aproximadamente 10 minutos más), revolviendo para que no se peguen.
  9. Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta, en estas cantidades, rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de sopa de pollo con fideos contiene aproximadamente:

  • Calorías: 230
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa de pollo con fideos puede conservarse en la heladera, bien tapada, por hasta 3 días. Si los fideos absorben mucho líquido, es posible agregar un poco más de caldo o agua al recalentar.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo medir bien la presión arterial y por qué la postura correcta es fundamental

Científicos de Australia analizaron imágenes en bancos de fotos globales y detectaron que la mayoría no lo hace de la forma adecuada. Por qué pueden llevar a diagnósticos erróneos

Cómo medir bien la presión

La “zona cero”: movimientos cotidianos que reducen grasa abdominal, mejoran el ánimo y potencian la longevidad

Las actividades suaves como caminar, limpiar o realizar tareas de jardinería estabilizan la glucosa, activan la circulación y favorecen la energía y la creatividad a lo largo del día

La “zona cero”: movimientos cotidianos

¿La creatina puede mantener el cerebro alerta? Qué dice la evidencia y la opinión de los expertos

El suplemento, tradicionalmente asociado al rendimiento físico, desde hace un tiempo despierta interés fuera del ámbito deportivo. Mientras la ciencia busca determinar su verdadero impacto en la salud del cerebro y la prevención de enfermedades neurocognitivas, Infobae consultó a especialistas

¿La creatina puede mantener el

La Fundación Garrahan realizó su tradicional Cena Solidaria y recaudó fondos para renovar dos quirófanos

El evento marcó el regreso de una iniciativa clave para la atención pediátrica de alta complejidad en el país, con apoyo de representantes de distintos sectores, voluntarios y referentes sociales. Lo recaudado se destinará a la modernización de áreas esenciales para el hospital

La Fundación Garrahan realizó su

Claves para iniciar un programa de fuerza muscular adaptado a cada necesidad

Cuidar la técnica, progresar gradualmente y adaptar las rutinas a objetivos concretos son pilares fundamentales recomendados por especialistas para obtener beneficios integrales en fuerza y bienestar físico

Claves para iniciar un programa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: a cuánto se

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 9 de septiembre

Diego Spagnuolo evitó pedir la nulidad de la causa de las coimas en Andis y no descarta convertirse en arrepentido

Brutal ataque en la Costanera: una “patota” agredió a patadas a un joven a la salida de un restaurante

Pánico en la Panamericana por el incendio de un micro escolar en plena hora pico

Impuesto automotor bonaerense: cuándo vence la cuarta cuota y cómo pagarla con descuento

INFOBAE AMÉRICA
El comercio uruguayo con luces

El comercio uruguayo con luces amarillas: menos dinamismo y alarma por plataforma china

Explosiones en Doha: Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamas

Putin bombardeó un centro de pago para jubilados mientras esperaban para cobrar y mató a 21 personas: “Terrorismo puro”

Cómo medir bien la presión arterial y por qué la postura correcta es fundamental

Impresionante aterrizaje de emergencia en un paraíso del Caribe: había 164 personas a bordo

TELESHOW
Patricia Sosa recordó el evento

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”

Marcelo Polino contó un episodio sobrenatural después de la muerte de su madre que emocionó a todos en vivo

Murió Kay Galifi, primer guitarrista de Los Gatos y uno de los grandes misterios del rock nacional

La palabra de Cande Vetrano sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gime Accardi: “Es mi primer escándalo”

El enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara: las polémicas declaraciones que podrían llevarla a juicio