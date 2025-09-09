Esta versión argentina de la sopa de pollo con fideos utiliza ingredientes frescos y simples, adaptándose a la vida moderna sin perder sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de pollo con fideos servida caliente en casa es una preparación clásica que forma parte de la gastronomía cotidiana. Esta comida, protagonista de reuniones familiares y remedio natural para los días fríos o de resfriado, representa para muchos un plato lleno de tradición y afecto, evocando recuerdos de infancia y mesas compartidas.

La historia de la sopa de pollo con fideos es universal, pero en Argentina adquiere personalidad propia gracias al uso de ingredientes frescos y simples, así como el toque especial que le da cada familia. Aunque las versiones tradicionales requieren tiempo y paciencia, la vida moderna pide adaptaciones más rápidas y sencillas, sin renunciar al sabor ni al bienestar. Puede servirse con pan casero o una pizca de queso rallado, e incluir variedades de fideos según las preferencias.

Receta de sopa de pollo con fideos rápida y fácil

Esta receta está pensada para quienes necesitan una sopa sabrosa, liviana y lista en menos de 35 minutos. Se recomienda utilizar pechuga de pollo cortada en cubos pequeños y verduras frescas para que, en poco tiempo, la sopa conserve el aroma y sabor casero característico. Es ideal para una cena nutritiva o como entrada en los días de invierno.

La receta rinde aproximadamente 4 porciones, siendo una opción práctica para compartir en familia o con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación es simple: no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Es apta para todas las edades, y puede adaptarse sumando o cambiando vegetales, o eligiendo fideos distintos según lo que haya en la despensa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30-35 minutos.

Preparación previa (pelar y cortar verduras, cortar el pollo): 10 minutos.

Cocción de las verduras y el pollo: 10 minutos.

Cocción de los fideos: 10-15 minutos (dependiendo del tipo y tamaño).

Ingredientes

1 pechuga de pollo sin piel ni huesos (aprox. 300 g)

1 zanahoria grande

1 papa mediana

1 cebolla pequeña

1 rama de apio (opcional)

1 diente de ajo

1 litro de agua o caldo de pollo

100 g de fideos para sopa (tipo moñito, cabellos de ángel o fideuá)

1 hoja de laurel (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado para espolvorear (opcional)

1 cucharada de aceite

El paso a paso de la receta permite preparar una sopa nutritiva y reconfortante, perfecta para cenas familiares o días fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de pollo con fideos, paso a paso

Pelar y cortar la zanahoria en rodajas finas, la papa en cubos pequeños, la cebolla en cubos o juliana. Picar el diente de ajo y el apio si se utiliza. Cortar la pechuga de pollo en cubos pequeños para que se cocinen rápidamente. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla junto al ajo durante 1-2 minutos, hasta que transparenten. Agregar la zanahoria, la papa y el apio, y saltear todo por 2-3 minutos. Incorporar los cubos de pollo y dorar ligeramente, mezclando bien. Verter el litro de agua o caldo y agregar la hoja de laurel. Llevar a hervor, bajar el fuego, tapar parcialmente y cocinar por 10 minutos. Agregar los fideos y continuar la cocción hasta que estén listos (aproximadamente 10 minutos más), revolviendo para que no se peguen. Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta, en estas cantidades, rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de sopa de pollo con fideos contiene aproximadamente:

Calorías: 230

Grasas: 4 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 32 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa de pollo con fideos puede conservarse en la heladera, bien tapada, por hasta 3 días. Si los fideos absorben mucho líquido, es posible agregar un poco más de caldo o agua al recalentar.