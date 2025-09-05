Tendencias

Receta de budín de limón y amapolas sin harina rápido y fácil

Una opción deliciosa y ligera, ideal para quienes buscan alternativas sin gluten, con el toque cítrico y la textura única de las semillas, perfecta para cualquier momento del día

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El budín de limón y
El budín de limón y amapolas sin harina es una opción fresca y equilibrada para quienes buscan alternativas saludables en repostería casera (Imagen ilustrativa infobae)

El budín de limón y amapolas sin harina es una opción fresca y equilibrada dentro de la repostería casera. La combinación del sabor cítrico del limón junto al sutil crocante de las semillas de amapola crea una preparación ligera y aromática, ideal para quienes buscan alternativas a la harina de trigo y versiones aptas para celíacos o dietas especiales.

Esta receta ha ganado popularidad tanto a nivel local como internacional, especialmente en contextos donde se valoran las preparaciones saludables y libres de gluten.

La harina de almendras y el yogur le otorgan al budín una textura húmeda y aireada, mientras que las semillas de amapola le aportan un toque distintivo. Se adapta fácilmente a diferentes preferencias, pudiendo ser parte tanto de desayunos como de meriendas o postres sencillos.

Receta de budín de limón y amapolas sin harina

La elaboración de este budín sin harina utiliza harina de almendras y fécula de maíz para lograr una miga liviana y húmeda, y así prescindir por completo de la harina de trigo. El limón se luce como protagonista, aportando ralladura y jugo fresco que resaltan el sabor.

Las semillas de amapola, distribuidas en toda la preparación, son responsables de ese detalle crujiente y original que distingue a este budín de otras opciones tradicionales.

La receta utiliza harina de
La receta utiliza harina de almendras y fécula de maíz, logrando una textura húmeda y aireada sin necesidad de harina de trigo (Imagen ilustrativa infoabe)

Durante el proceso, se integran los ingredientes húmedos y secos en un solo bol, logrando así una preparación sencilla y práctica, ideal para quienes desean resultados espectaculares sin complicaciones. Esta receta también admite variantes, como reemplazar el yogur por una versión vegetal para quienes llevan una dieta sin lácteos, o ajustar el dulzor según el gusto personal.

Tiempo de preparación

Preparar este budín de limón y amapolas sin harina requiere aproximadamente 1 hora y 15 minutos en total, distribuidos así:

  • 15 minutos para reunir los ingredientes y mezclar la preparación.
  • 45 a 50 minutos de tiempo de horneado.
  • 10 minutos de enfriado previo al desmolde y servicio.
El limón aporta un sabor
El limón aporta un sabor cítrico intenso y las semillas de amapola ofrecen un toque crujiente y original en cada porción (Freepik)

Ingredientes

  • 200 g de harina de almendras
  • 50 g de fécula de maíz (maicena)
  • 150 g de azúcar
  • 3 huevos grandes
  • 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 120 ml de yogur natural (puede ser vegetal)
  • Ralladura de 2 limones
  • Jugo de 1 limón grande
  • 2 cucharadas de semillas de amapola
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten (opcional, pero recomendado)

Cómo hacer budín de limón y amapolas sin harina, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para budín de 22 x 10 cm aproximadamente.
  2. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
  3. Incorporar el aceite en forma de hilo, batiendo para que se integre.
  4. Agregar el yogur, la ralladura y el jugo de limón, mezclando bien tras cada adición.
  5. En otro recipiente, unir la harina de almendras, la fécula, la pizca de sal y el polvo de hornear.
  6. Sumar estos secos a la mezcla húmeda y mezclar suavemente con espátula, evitando sobrebatir.
  7. Agregar las semillas de amapola hasta que queden bien distribuidas en la masa.
  8. Verter la preparación en el molde, emparejar la superficie y llevar al horno durante 45-50 minutos, o hasta que un palillo salga limpio.
  9. Dejar reposar en el molde unos 10 minutos, luego desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla.
(Freepik)
(Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta receta se obtienen aproximadamente 10 porciones individuales de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 210
  • Grasas:13g
  • Grasas saturadas: 2g
  • Carbohidratos:20g
  • Azúcares:13g
  • Proteínas: 5g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El budín de limón y
El budín de limón y amapolas sin harina rinde aproximadamente 10 porciones individuales de tamaño estándar (imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de limón y amapolas sin harina se puede conservar en la heladera hasta 5 días, bien cubierto, manteniendo su frescura y humedad.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticiasPanaderia

Últimas Noticias

El mito de los 8 segundos y la concentración en la era digital: cómo influye el interés en la atención real

Nuevas investigaciones exploran cómo distintos mecanismos y estímulos influyen en las formas de procesar información en escenarios cambiantes

El mito de los 8

El caso Janet Collins: ¿puede una fórmula matemática enviar a alguien a prisión?

Un asalto ocurrido en Los Ángeles en los años 60 puso en cuestión el uso de fórmulas numéricas en la justicia y mostró cómo los errores al calcular probabilidades pueden definir el destino de los acusados

El caso Janet Collins: ¿puede

Un misterioso cambio de look de Angelina Jolie cautivó a Londres y sorprendió a los fanáticos

Entre especulaciones y teorías que recorren la industria y las redes, la aparición de la actriz generó un enigma sobre las razones detrás de su nueva imagen. Los detalles de su nueva película, según Vanity Fair

Un misterioso cambio de look

La pregunta científica del momento: ¿el microbioma es el eslabón perdido para prevenir males y proteger el ambiente?

Expertos consultados por Infobae advirtieron que el desequilibrio del microbioma puede intervenir en mecanismos que desencadenan obesidad, malnutrición, enfermedades crónicas no transmisibles y la degradación ambiental. La opinión del doctor en Química Gabriel Vinderola, especialista en el tema, quien detalló cuatro líneas de acción estratégicas

La pregunta científica del momento:

Cómo maratonear series puede influir en la salud mental y cognitiva, según la ciencia

Investigadores de la Universidad Oberta de Catalunya alertaron que el consumo continuado de episodios en plataformas digitales puede generar dos fenómenos que impactan en la capacidad de recordar y en la forma en que se eligen contenidos

Cómo maratonear series puede influir
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Montenegro desafió al gobierno

Guillermo Montenegro desafió al gobierno bonaerense por los boletos de colectivo gratuitos para las elecciones del domingo

Milei se recluirá en Olivos y decidirá sobre la hora si se suma al búnker de este domingo en La Plata

Un informe sindical alertó sobre los sobrecostos millonarios por el deterioro vial y los camiones obsoletos

El Museo del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos firmaron nuevos convenios con la Justicia

Saltó el muro de la casa de una mujer para robarle y mató al perro para que no ladrara: era el jardinero

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump tendrá control sobre

Donald Trump tendrá control sobre USD 550.000 millones en inversiones japonesas

Cuál es el spin-off poco recordado de The Office que cambió para siempre las miniseries digitales

Un tribunal de Bolivia ordenó la liberación de Jeanine Áñez por la violencia en Sacaba en 2019

Ante la amenaza de China, Australia y Japón reforzaron la cooperación militar

Cómo maratonear series puede influir en la salud mental y cognitiva, según la ciencia

TELESHOW
El ida y vuelta entre

El ida y vuelta entre Sabrina Ravelli y Ayelén Paleo que reavivó una antigua pelea: “Ella arruinó la familia de Carmen”

El nuevo trabajo de la China Suárez en Turquía: “En una marca de cosmética”

Quienes son los últimos cuatro participantes de MasterChef Celebrity

Hilda Lizarazu y Lito Vitale cumplieron 15 años de amor y contaron su primera cita: “Beso en casa y en cada semáforo”

¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña