Tendencias

La inspiradora lección de Jane Fonda a los 87 años: por qué esta etapa puede ser el inicio del verdadero autodescubrimiento

La actriz comparte su experiencia superando miedos e inseguridades, abriendo un horizonte de posibilidades para quienes buscan sentido, serenidad y autenticidad en la vejez

Por Fausto Urriste

Guardar
Jane Fonda celebra su mejor
Jane Fonda celebra su mejor etapa a los 87 años, redefiniendo la vejez como un periodo de plenitud y autenticidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jane Fonda afirma a los 87 años que atraviesa el periodo más feliz y satisfactorio de su vida. La reconocida actriz y activista sostiene que la madurez puede convertirse en la etapa de mayor bienestar, desafiando cualquier estereotipo tradicional sobre la vejez. En declaraciones publicadas por CuerpoMente, Fonda define este momento vital como su “tercer acto”, marcado por la autenticidad y la plenitud.

En lugar de asumir la vida como un arco —donde después de la adultez solo queda el declive—, Fonda propone la metáfora de la escalera: “Envejecer es como subir una escalera”, destaca, insistiendo en que cada peldaño es una nueva oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento.

Esta visión, que compartió en TEDxWomen y fue retomada por CuerpoMente, invita a considerar los últimos tramos vitales no como el epílogo, sino como un capítulo nuevo y valioso.

Bienestar inesperado y crecimiento interior en la madurez

La actriz y activista sostiene
La actriz y activista sostiene que la madurez puede ser la etapa más feliz, desafiando estereotipos sobre la vejez (AFP)

La actriz respalda su visión con referencias a la llamada “curva de la felicidad”. Subraya que muchas personas mayores de 50 años reportan sentirse mejor, con menos estrés y ansiedad que en etapas previas.

“No es lo que esperaba, la verdad”, admite Fonda, remarcando que estos años pueden ser los más felices de la vida. Atribuye esta tendencia positiva, en parte, a una mayor capacidad de adaptación y a una mirada más serena sobre la existencia.

Fonda narra que su experiencia personal también cambió: durante sus cuarenta años, despertaba cada día con pensamientos negativos. Esa inquietud se desvaneció después al adentrarse en el “tercer acto”.

Fonda propone ver la vejez
Fonda propone ver la vejez como una escalera de crecimiento y autodescubrimiento, no como un declive inevitable (Foto AP/Chris Pizzello)

“Descubrí que cuando se vive la vejez desde adentro, el miedo se disipa. Te das cuenta de que sigues siendo tú mismo, quizás incluso más”, revela en entrevista con CuerpoMente. Para ella, la vejez no significa perder la identidad, sino afianzarla.

Resiliencia, perdón y el potencial de las mujeres mayores

En el discurso de Fonda, el desarrollo interior, incluso en presencia de las dificultades físicas, sigue ocupando un lugar central. Cita el ejemplo de Neil Selinger, un abogado retirado diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Según su relato: “A medida que mis músculos se debilitan, mi escritura se fortalece. A medida que pierdo el habla, recupero la voz. A medida que menguo, crezco. Tras perder tanto, finalmente comencé a encontrarme a mí mismo”. Este testimonio, recogido por CuerpoMente, sugiere que la vida interior puede intensificarse, sin importar las circunstancias físicas.

La experiencia personal de Fonda
La experiencia personal de Fonda muestra que la vejez puede fortalecer la identidad y disipar el miedo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Alcanzar esta plenitud implica para Fonda revisar y reconciliarse con el pasado. Aprender a perdonar, a los demás y a sí misma, fue fundamental: “Puede que descubras, como yo, que muchas cosas que antes creías que eran tu culpa, muchas cosas que antes pensabas sobre ti mismo, en realidad no tenían nada que ver contigo”.

Este proceso permite liberarse de cargas antiguas y avanzar hacia la sabiduría. “No son las experiencias las que nos hacen sabios. Es reflexionar sobre ellas lo que nos hace sabios y nos ayuda a sentirnos completos”, añade.

En la parte final de su reflexión, Fonda insiste en el papel de las mujeres mayores y su potencial para transformar la sociedad. Muchas inician la vida sintiéndose plenas, pero la presión social durante la pubertad puede llevarlas a buscar la aceptación externa.

Fonda destaca la importancia del
Fonda destaca la importancia del perdón y la reconciliación con el pasado para alcanzar la plenitud en la madurez (EFE/Nina Prommer)

El “tercer acto”, para Fonda, brinda la oportunidad de reencontrar esa autenticidad original y, con ello, impulsar un cambio cultural más amplio.

Si las mujeres mayores consiguen redefinirse y realizarse plenamente, su ejemplo puede inspirar a las generaciones jóvenes a repensar sus propias expectativas sobre longevidad y sentido de la vida.

Así, la vejez se presenta como una etapa de realización personal y un motor de transformación cultural y social.

Temas Relacionados

Jane FondaEnvejecimientoBienestar en la vejezTercer actoMujeres mayoresNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Día Mundial del Mieloma Múltiple: cómo se detecta y qué factores aumentan el riesgo

En muchos casos, el diagnóstico de la enfermedad puede llegar tarde. Las causas y cómo abordarlo

Día Mundial del Mieloma Múltiple:

Potus, la planta ideal para interiores: los secretos de un experto para cuidarla y lograr hojas vibrantes

Conocida por su resistencia y fácil mantenimiento, esta especie trepadora aporta frescura y color a cualquier ambiente

Potus, la planta ideal para

Luna de Sangre 2025: cuándo y dónde se podrá observar el eclipse lunar total de septiembre

El satélite mostrará un singular color rojo en un evento astronómico que podrá apreciarse desde diferentes continentes

Luna de Sangre 2025: cuándo

Cinco recomendaciones de la neurociencia para lograr productividad sin sacrificar el descanso

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco comparten estrategias prácticas para incorporar pausas efectivas en la rutina diaria, recargar energía y fortalecer la salud mental

Cinco recomendaciones de la neurociencia

El estilo disruptivo conquista los espacios: cómo lograr el efecto “wow” rompiendo la neutralidad con el color

El maximalismo vuelve con fuerza y propone mezclar tonos intensos y suaves. Cómo reinventar tu hogar con toques inesperados

El estilo disruptivo conquista los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mató a tiros a su

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

Un médico y un enfermero están acusados por abusar de sus pacientes en San Juan y continuarán bajo prisión preventiva

Con complicidad de su madre, un adolescente ingresó armado a un colegio en Neuquén

Ordenaron reformular los cargos contra uno de los imputados por el femicidio de Leonela Giménez en Chaco

Ladrones atacaron a golpes a una jubilada mientras dormía en su casa de La Plata

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas difundió

El grupo terrorista Hamas difundió un video del rehén israelí Guy Gilboa Dalal, secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

Putin advirtió que las tropas occidentales que sean desplegadas en Ucrania serán consideradas “objetivos legítimos”

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”