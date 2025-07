Así fue la vida en prisión de Jane Fonda tras ser arrestada durante una protesta

Jane Fonda fue llevada a prisión luego de ser parte de una protesta pacifica. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. REUTERS/Siphiwe Sibeko)

En octubre de 2019, a sus 82 años, Jane Fonda fue arrestada en Washington D.C. durante una protesta pacífica contra el cambio climático organizada por Greenpeace.

Aunque su carrera actoral abarca décadas y ha sido dos veces ganadora del Óscar, fue esta noche en prisión la que le reveló con más fuerza las profundas desigualdades del sistema penal estadounidense.

La detención de la artista, ampliamente difundida en medios y redes sociales, formaba parte de una serie de manifestaciones semanales conocidas como Fire Drill Fridays, en las que la estrella de Hollywood se unía a otros activistas para exigir acciones urgentes frente a la crisis climática.

Pero lo que comenzó como un acto de protesta terminó siendo una poderosa lección sobre raza, pobreza y abandono institucional. “Era muy consciente de que me trataron diferente por ser blanca y famosa”, explicó en una entrevista con la revista People.

Jane Fonda fue arresada durante una de las manifestaciones semanales conocidas como Fire Drill Fridays. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Le asignaron una celda individual, recibió jugo cuando lo pidió y fue custodiada constantemente por guardias femeninas. Mientras tanto, desde el fondo del pasillo, escuchaba gritos y golpes. “Se oían lo que parecían brotes psicóticos que nadie atendía”, contó.

En medio del frío de la celda, Jane Fonda se cruzó con una mujer temblorosa. Sin dudarlo, le prestó su abrigo.

“En cuanto se lo envolvió, se irguió más, levantó la cabeza, y pude ver lo hermosa que era. Si su vida hubiera sido más fácil, podría haber sido modelo”, reflexionó.

Al día siguiente, la actriz fue trasladada a una celda compartida con otras cuatro mujeres negras. Cuando Fonda explicó que estaba ahí por una protesta ambiental, las reclusas apenas reaccionaron. “Se sentaron y prestaron un poco más de atención… pero no demasiada”, recordó.

Jane Fonda aseguró que la policía la trató diferente por ser famosa. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La desconexión era clara: las preocupaciones de esas mujeres estaban en otro nivel. Sobrevivir fuera de la cárcel, encontrar trabajo, salir de relaciones abusivas. “Muchas de ellas no deberían estar en prisión, sino en centros de salud mental o recibiendo apoyo comunitario”, señaló.

Fonda comprendió entonces algo esencial: su encarcelamiento no era comparable con la experiencia diaria de las mujeres que realmente viven dentro del sistema penal. “Mi celda estaba limpia, tranquila. Me trataron con respeto. No fue así para las demás”, explicó.

La actriz reconoció que el sistema carcelario estadounidense castiga con especial dureza a quienes ya enfrentan múltiples formas de exclusión: mujeres pobres, racializadas, con problemas de salud mental o atrapadas en dinámicas de violencia estructural.

Aunque la estancia fue breve, el impacto fue profundo. Fonda ya era una figura reconocida por su activismo desde los años setenta —cuando se opuso a la guerra de Vietnam y abrazó causas feministas y ambientales—, pero esta vivencia renovó su compromiso con las luchas por la justicia social.

Jane Fonda denunció la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres. (REUTERS/Stephane Mahe)

A partir de entonces, utilizó su plataforma para hablar no solo del cambio climático, sino también de la necesidad urgente de reformar el sistema penitenciario.

“Necesitan atención en cuestiones de salud mental, empleos dignos y una comunidad que las apoye”, sentenció, con la misma claridad con la que antes denunciaba la guerra o el sexismo en Hollywood.