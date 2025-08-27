Feid reveló por qué eligió el color verde como su insignia y representación: esta es la historia

De dónde salió la inspiración de Feid para elegir el verde como su color emblema - crédito @feid/IG

El color “Ferxxo Green” se ha consolidado como un símbolo de independencia, optimismo y energía compartida, según la definición aportada por Pantone para celebrar la colaboración con el cantante colombiano Feid, conocido como El Ferxxo.

La tonalidad, inspirada en las montañas verdes de Medellín, forma parte fundamental de la identidad visual del artista, la cual, tras su fama internacional, se ha convertido en uno de los hitos más destacados dentro de la cultura reguetonera y ahora también en la industria del diseño.

Según comunicó el Pantone Color Institute a través de su cuenta oficial de Instagram, respecto a la razón por la que un color se convierte en un movimiento y decidieron incluirlo en su catálogo: “La colaboración dio vida a un tono verde eléctrico y audaz, creado para irradiar vitalidad y unir a fans en todo el mundo”.

La presentación oficial del tono se dio a través del perfil del instituto en el que incluyó la clásica tarjeta de color Pantone, pero que en esta oportunidad estaba decorada de forma singular con el personaje que porta una gorra y colmillos, el cual hace referencia a una de las figuras icónicas del propio artista colombiano.

Feid hizo historia al convertirse en el primer artista latino con un color oficial de Pantone, marcando un antes y un después en la música y el diseño - crédito @pantone / Instagram

El propio instituto, autoridad internacional en tendencias cromáticas, subrayó que “Ferxxo Green es más que un color característico. Es un símbolo de independencia”, en ese sentido, la participación de Feid marca un precedente relevante, ya que es el primer artista latino en obtener un color certificado de Pantone.

El impacto de Feid ha trascendido la frontera del diseño para reafirmarse en la escena global y unir al público a nivel mundial, tal como se vio reflejado en Tokio cuando lanzó su canción Se lo juro, mor, ya que varios seguidores se dieron cita en el centro de la ciudad vestidos del color verde emblemático del artista para escuchar el tema en vivo y celebrar, así hablaran otro idioma, pero identificados de esa manera.

El colombiano aprovechó la fiesta de su cumpleaños número 33 el 19 de agosto, coincidiendo con su presentación en el festival musical Summer Sonic 2025 para estrenar en exclusiva por radio ese nuevo sencillo, una balada que explora una nueva faceta interpretativa y que está disponible en plataformas digitales desde el 20 de agosto.

El color verde se ha convertido en un elemento central en la imagen de Feid y en la identidad de su comunidad de seguidores.

De hecho, el propio artista colombiano explicó el origen y el significado de este símbolo en un video publicado por Bitpolar en TikTok, donde relató cómo este tono pasó a ser un emblema de pertenencia y conexión con su público.

Feid y Pantone revolucionan la cultura pop con el lanzamiento del Ferxxo Green, el color que une a los fans - crédito @bitpolar65/Tiktok

Durante la conversación, Feid detalló que la búsqueda de un símbolo que uniera a sus seguidores surgió hace aproximadamente dos años, cuando en Twitter circulaba la consigna: “dime que eres fan de Feid sin decirme que eres fan de Feid”.

Esta dinámica llevó al artista a pensar en elementos que sus fans pudieran adoptar para sentirse parte de una comunidad y según relató, la transición hacia el color verde se consolidó a partir de las canciones Castigo y Ferxxo 100, desde entonces, tanto en su música como en su estética, el verde se convirtió en un sello distintivo.

“Yo estaba empezando a pensar como cosas que la gente pudiera hacer o vestir o escribir de cierta manera, como para que se sientan parte de mi comunidad. Y empecé como que a hacer un cambio con las canciones, así en todo, como para mudar todo al color verde", contó el artista paisa.

Sin embargo, también indicó que más allá de la estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia hay un valor personal y simbólico que el color verde tiene para él.

“El color verde como que siempre ha significado como esperanza, no sé, como que salir hacia adelante, como: qué chimba. Es vida”, aseguró Feid.

Feid hace historia con su propio color certificado por Pantone y explica por qué ese tono - crédito @feid/ Instagram

Finalmente subrayó que la elección del verde no respondió a un análisis psicológico ni a una estrategia de marketing, sino que fue una decisión basada en su afinidad personal y en la función estética que cumple en sus presentaciones en vivo.

“Al final del día yo eso es como que lo que le transmito a las personas. Como que era un color que a mí me parece que, que se ve chimba, se ve cabrón. Aparte en el stage soy mucho de que la luz sea muy tenue y el color verde es una luz que ayuda mucho a eso, como que... a que esté iluminado, pero sea oscuro", puntualizó.