Revelan los 3 tipos principales de infidelidad y las razones ocultas que intensifican el sufrimiento en cada caso

Las investigaciones distinguen entre infidelidad emocional, física y oportunista, cada una con impactos únicos en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infidelidad constituye una de las rupturas de confianza más profundas dentro de una relación de pareja. Su irrupción afecta directamente la estabilidad y la seguridad emocional, pilares esenciales para la vida compartida.

De acuerdo con investigaciones referidas por Psychology Today, la infidelidad puede adoptar tres formas principales —emocional, física y oportunista— y cada una genera un impacto particular en quienes la experimentan.

Los tres tipos de infidelidad

Los especialistas distinguen entre tres categorías principales de infidelidad:

1. Infidelidad emocional

Ocurre cuando uno de los miembros de la pareja desarrolla un vínculo afectivo profundo y, por lo general, oculto con una persona externa a la relación. Las señales más comunes incluyen priorizar el apoyo emocional y la compañía de otra persona, compartir confidencias que antes eran reservadas solo para la pareja y esconder el verdadero alcance de esa nueva relación.

La infidelidad emocional implica un vínculo afectivo profundo fuera de la pareja y suele causar sensación de reemplazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que vuelve especialmente dolorosa esta forma de traición es la sensación de haber sido reemplazado en el plano íntimo, así como la pérdida de exclusividad afectiva dentro de la pareja.

2. Infidelidad física

Implica un contacto sexual fuera de la relación principal. Esta modalidad puede manifestarse en un encuentro aislado o en una relación continuada. Suele ir acompañada de secretismo, mentiras y ocultamiento de comunicaciones. Aunque en muchos casos no exista un vínculo emocional con la tercera persona involucrada, el acto físico desafía el respeto, el compromiso y la seguridad entre los miembros de la pareja.

3. Infidelidad oportunista

Sucede como consecuencia de una circunstancia inesperada y sin premeditación. Suele aparecer en situaciones como viajes de trabajo, salidas nocturnas o al estar bajo los efectos del alcohol. Se caracteriza por su brevedad y por el hecho de responder a impulsos más que a necesidades emocionales insatisfechas. Incluso así, la ruptura de la confianza puede provocar consecuencias tan devastadoras como en otros tipos de infidelidad.

La infidelidad oportunista ocurre por circunstancias inesperadas y puede tener consecuencias devastadoras pese a su brevedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias de género en el impacto emocional

Las investigaciones citadas por Psychology Today aportan datos reveladores sobre la manera en que hombres y mujeres experimentan la infidelidad. Un estudio publicado en la revista Evolution and Human Behavior, que encuestó a más de 250 estudiantes universitarios, y una investigación posterior de Frederick y Fales, que incluyó a más de 60.000 personas, identificaron ciertos patrones: la mayoría de los hombres considera más dolorosa la infidelidad física.

Más de la mitad afirmó que el engaño sexual resulta especialmente perturbador, y describieron sentimientos de rechazo, humillación y profundo dolor al imaginar que su pareja tenía intimidad física con otra persona.

Por otro lado, el 65% de las mujeres participantes en estos estudios señaló que la infidelidad emocional causa un mayor sufrimiento que la sexual. Para muchas, este tipo de traición indica que la relación ya ha sido abandonada en un sentido más profundo, aunque no se haya producido una separación física.

El impacto de la infidelidad depende de factores como el tiempo de ocultamiento, la forma de descubrimiento y la reacción de la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Psychology Today aclara que estas tendencias no son absolutas. Existen mujeres que sufren intensamente ante una traición física y hombres que viven con profundo dolor las infidelidades emocionales.

El impacto de la infidelidad también depende de variables como el tiempo durante el que se ocultó el engaño, la manera en que fue descubierto y la reacción de cada miembro de la pareja. A veces, los límites entre los distintos tipos de infidelidad pueden desdibujarse, haciendo que el dolor y la confusión se intensifiquen.

El proceso de recuperación tras la infidelidad

Afrontar una traición requiere un proceso de recuperación complejo y prolongado. El artículo de Psychology Today afirma que quienes han sido heridos necesitan permitirse sentir emociones como el enfado, el dolor y la confusión, sin presionarse para perdonar rápidamente.

Buscar apoyo en el círculo de amistades, en profesionales o en grupos de ayuda resulta fundamental. Para quienes han cometido la infidelidad, asumir responsabilidades, evitar el secretismo y mostrar disposición para reconstruir la confianza son pasos cruciales.

La recuperación tras una infidelidad requiere procesar emociones, buscar apoyo y asumir responsabilidades para reconstruir la confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las parejas que deciden continuar juntas, la reconstrucción del vínculo suele demandar honestidad, esfuerzo conjunto y, frecuentemente, ayuda profesional, ya que la infidelidad normalmente revela problemas subyacentes más profundos.

Comprender el tipo de traición sufrida y el dolor específico que ha causado puede convertirse en el punto de partida para la recuperación. Con apoyo y compromiso, algunas parejas logran superar la crisis y fortalecer su relación después de una experiencia tan difícil.