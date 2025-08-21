El estilo de Duki conquista la moda urbana global: cómo el trap argentino trasciende fronteras

Duki posa con la gorra diseñada junto a New Era, un lanzamiento vinculado a su gira internacional

Sobre los escenarios más grandes del continente, el sonido del trap tiene voz propia y mirada profunda. Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga lleva gorra negra y mirada de barrio. Conocido como Duki, el artista describe su historia como una suma de trabajo, música y persistencia.

El Rey del trap argentino creció en Almagro y se formó en La Paternal, donde el hip-hop entra por los auriculares, pero la necesidad aprieta en la mesa familiar. La vocación apareció temprano: desde pequeño sintió el impulso de rimar, primero inspirado por el rock y la melodía, luego decidido a tomar las plazas con las palabras.

En una de las anécdotas que resuenan en su núcleo más cercano, Duki cambió su primer sueldo por una mesa compartida: empanadas para la familia, recibo de luz pagado.

Cuando cita a su madre, la emoción no se esconde. El propio artista sostiene: "Soy una persona promedio, normal, como todos los demás. Nunca tuve la fascinación por hacerme el distinto“. El paso por las batallas de freestyle lo instala en el radar de la música urbana. El salto a las canciones propias lo proyecta a la masividad. Éxitos como “No vendo trap” o “Si te sentís sola” abrieron la puerta a escenarios internacionales y a premios repetidos. El reconocimiento no borra aquellos primeros gestos de generosidad. Ni el lazo con sus padres, ni la costumbre de mirar hacia atrás con respeto, sin nostalgia.

El logotipo rojo bordado en el frente representa la identidad visual del cantante

Una gorra, una declaración

Ahora, Duki dio un paso más en su carrera y unió fuerzas con la firma neoyorquina New Era y la alianza no responde a un simple capricho de moda. El blog oficial de la marca describe: "Esta colaboración nace del universo personal del artista, combinando diseño, narrativa y simbolismo en una silueta que acompaña su gira mundial“. La gorra de edición limitada expresa, en lana, hilo y estructura, una historia de superación y pertenencia.

La pieza plasma el logotipo geométrico de Duki en rojo intenso al frente; los laterales, intervenidos por líneas blancas orgánicas, completan un mapa de contrastes. El modelo 9FORTY se define por un núcleo interno que mantiene la forma, junto con una visera precurvada y sistema de ajuste strapback.

El propio artista reflexionó, en palabras reproducidas en la comunicación institucional: "Todos tenemos un lado malo y uno bueno. Ambos necesitan coexistir para darle sentido al otro“. El accesorio funciona como puente entre lo personal y lo colectivo, y se inserta en la estética de la gira gracias a la paleta de colores. El mensaje que recorre conciertos y publicaciones aparece también en verso: ”Estamos a la cabeza, parecemos la New Era“.

La silueta 9FORTY de New Era destaca por su estructura reforzada y ajuste versátil

Del barrio al escenario, y del escenario a la moda

La campaña oficial multiplicó los looks y las capas. El recorrido visual presentó a Duki en conjuntos denim, pantalón patchwork camuflado, campera puffer con capucha de piel, y atuendos inspirados en uniformes escolares británicos de otras décadas. En una postal, Duki sostiene tres gorras superpuestas, trazando una imagen que combina declaración de estilo y sentido de comunidad.

El blog institucional de New Era remarca: "El Duki no sigue tendencias, las crea y esta colaboración lo demuestra. Es más que una prenda: es una declaración de quién sos, de lo que escuchás, de lo que vivís“.

La prenda se inserta en la lógica de edición limitada, con tirada exclusiva y acceso online en el sitio oficial de la marca y en tiendas seleccionadas de diferentes países. La casa matriz señaló: "Estas piezas son edición limitada y suelen agotarse rápido“. Las rutas de la gira llevarán la gorra a plazas de España, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

El accesorio se integra en el vestuario del artista durante conciertos y sesiones de fotos

En el país, el modelo alcanza un valor inicial de 90 mil pesos y puede adquirirse a través de la tienda digital, con acceso a envíos gratuitos para compras sobre ese monto. El carácter coleccionable reside tanto en la historia que narra como en la circulación global que ostenta.

La firma recogió en su web el espíritu de la colaboración: “Esta pieza representa una visión compartida sobre lo que significa crear desde la autenticidad. Es un puente entre origen y evolución, pensado para quienes ven en los símbolos una forma de conectar con su identidad“.