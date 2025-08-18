Tendencias

De botas country a brillos y texturas: cómo fueron los cambios de looks de Taylor Swift durante su carrera

La cantante estadounidense acompañó cada una de sus etapas artísticas con un vestuario distinto. Desde los comienzos hasta la actualidad, la narrativa visual se convirtió en parte clave de su identidad musical y su influencia en la moda

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Taylor Swift recuperó todas las
Taylor Swift recuperó todas las grabaciones originales de sus seis primeros álbumes (Redes/Taylor Swift)

El anuncio del próximo lanzamiento de Taylor Swift llamado “The Life of a Showgirl” consolida la capacidad de la artista para reinventar su imagen y vestuario en cada etapa musical, una característica que acompañó la evolución de su carrera desde sus inicios en la música country hasta su posicionamiento en el pop internacional.

Este fenómeno trasciende la moda y representa un proceso de crecimiento artístico y personal, donde cada disco redefine su identidad ante el público global.

La imagen de la cantante potenció la narrativa de sus álbumes y mostró que su transformación estética forma parte esencial de su propuesta artística. La artista utiliza la moda y el estilismo como herramientas narrativas, fortaleciendo la conexión emocional con sus seguidores y marcando tendencias globales.

1-Primeros años: raíces country y autodefinición

La transición de vestuario desde
La transición de vestuario desde el country hasta el pop internacional ilustra su capacidad de adaptación artística

Taylor Swift debutó en 2006 con un disco homónimo que la colocó como una nueva promesa de la música country en Estados Unidos.

El vestuario de esta etapa estaba anclado en la estética rural: vestidos sencillos, botas vaqueras y estampados clásicos acompañaban temas como “Tim McGraw” y “Our Song”. Su imagen buscaba transmitir autenticidad juvenil y conectar con la tradición del género, informó la revista.

En “Fearless” (2008), mantuvo la línea visual con prendas de encaje, vestidos en tonos dorados y peinados desenfadados durante giras y premiaciones. Esta fase consolidó su imagen de adolescente romántica, junto a narrativas visuales asociadas a historias de amor juvenil y experiencias cotidianas.

2- Transición al pop e iconografía personal

El enfoque en la moda
El enfoque en la moda y el estilismo ha convertido a Taylor Swift en una referente cultural mundial

El tercer álbum, “Speak Now” (2010), introdujo un giro teatral en la imagen de Swift. El estilismo incorporó vestidos voluminosos, colores vivos y elementos de fantasía para sus presentaciones en vivo.

Con “Red” (2012), profundizó en el pop mediante minifaldas, pantalones cortos de tiro alto, camisetas de rayas y el labial rojo que se convirtió en un signo distintivo. Cada imagen de ese momento reflejaba una estética entre la espontaneidad juvenil y la sofisticación neoyorquina.

3- La consagración global y el minimalismo

La narrativa visual de cada
La narrativa visual de cada disco refuerza la identidad musical y personal de Taylor Swift (Doug Mills/The New York Times)

Con “1989” (2014) se produjo una ruptura definitiva con el country. Swift adoptó una estética inspirada en la moda noventera de Nueva York: camperas bomber, crop tops y faldas estructuradas.

Un corte bob y el maquillaje luminoso reforzaron el aire cosmopolita. Este cambio fue una estrategia deliberada para ampliar su audiencia y proyectar un sonido global.

En la etapa de “Reputation” (2017), la artista enfatizó un aura oscura y desafiante: cuero, encajes, botas altas y maquillaje intenso se fusionaron con puestas en escena cargadas de dramatismo.

Swift incorpora prendas audaces como
Swift incorpora prendas audaces como bodies brillantes y botas plateadas en una declaración de empoderamiento y espectáculo (REUTERS)

Desde el medio británico subrayaron que el mensaje transmitía autoafirmación frente a la controversia pública.

4- Renacimiento pop y exploración nostálgica

“Lover” (2019) supuso otro cambio radical: la cantante apostó por una paleta pastel, prendas iridiscentes y guiños vintage de los años 60 y 70. Vestidos etéreos, flecos y símbolos lúdicos como corazones y mariposas definieron portadas, videos y presentaciones.

El look vintage y los
El look vintage y los guiños a décadas pasadas han sido una constante renovada en cada producción de la cantante (Europa Press)

Esta era representó un retorno a la emotividad pop y la celebración del amor y la diversidad, impregnados de un optimismo colorido.

Por su parte, “Folklore” y “Evermore” (2020), desarrollados durante la pandemia, inauguraron un periodo introspectivo y despojado. El vestuario sumó cárdigans, prendas de punto, vestidos campestres y trenzas, priorizando una imagen de recogimiento rural. Ambos discos se asociaron al cottagecore y reflejaron una fase de introspección artística.

5- Sofisticación visual

El impacto visual del álbum
El impacto visual del álbum ha generado reacciones globales y ha marcado tendencia en las redes sociales (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP, Archivo)

El décimo trabajo discográfico, “Midnights” (2022), propuso una estética dominada por la noche, la nostalgia y referencias al pop de los años 70 y 80. Bodys con lentejuelas, brillos metálicos y pantalones acampanados acompañaron la promoción. En cada evento, Swift retoma elementos del pasado para resignificarlos.

Swift ha utilizado la moda
Swift ha utilizado la moda como herramienta narrativa para fortalecer la conexión emocional con sus seguidores

“The Tortured Poets Department” (2024) trajo consigo una imagen minimalista: trajes masculinos, camisas blancas y tonos sobrios destacaron en el material promocional, con presencia predominante del blanco y negro. La narrativa visual abordó temas de aislamiento y reflexión personal, en sintonía con la atmósfera lírica de la producción.

6- “The Life of a Showgirl”: la etapa más arriesgada

El vestuario de Taylor Swift
El vestuario de Taylor Swift en "The Life of a Showgirl" destaca la influencia de la estética burlesca de Las Vegas (Redes sociales/Taylor Swift)

La artista presentó las primeras imágenes de “The Life of a Showgirl” y redefinió otra vez su narrativa estética. La portada y el material promocional muestran a Taylor Swift luciendo bralettes de cristales, bodies ajustados, botas brillantes y tocados de plumas, bajo la dirección de Joseph Cassell-Falconer y el lente de Mert Alas y Marcus Piggott.

En la portada, Swift aparece semisumergida en agua, con un bralette de diamantes inspirado en “la bailarina de Las Vegas fuera de servicio”, según la marca Area.

Este guiño visual remite a la pintura “Ofelia” de John Everett Millais. La reacción global de sus seguidores, quienes relacionaron este cambio con una etapa de empoderamiento y dedicación al espectáculo, una sensación reforzada por títulos de canciones como “¡Cancelada!” y “Figura paterna”.

La portada del nuevo álbum
La portada del nuevo álbum evoca la pintura "Ofelia" y marca un guiño al arte clásico en la cultura pop actual

En el podcast “New Heights”, conducido por Jason Kelce y Travis Kelce, la cantante mostró looks inéditos: body burdeos con escote pronunciado, medias de red, botas plateadas y una boa de cristales y plumas. Rolling Stone subrayó: “Es la Swift más reveladora y atrevida que nunca antes se había mostrado en público”, en referencia a las imágenes lanzadas en Instagram.

La trayectoria visual de Taylor Swift trascendió la música para insertarse en la conversación cultural global. Cada diseño y fotografía actúa como guía de sus etapas emocionales y musicales, lo que marca nuevas tendencias e influye en la moda del siglo XXI.

La portada de cada álbum anticipa la estética de la era correspondiente y determina los vestuarios de las giras y la presencia mediática de la artista.

