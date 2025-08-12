Receta de galletas de maicena y leche condensada, rápida y fácil

La receta de galletas de maicena y leche condensada es rápida, fácil y perfecta para cualquier ocasión (Imagen ilustrativa Infobae)

En la cocina, existen preparaciones que se convierten en aliados infalibles para endulzar cualquier momento. Las galletas de maicena y leche condensada pertenecen a ese selecto grupo: se preparan en minutos, no necesitan ingredientes raros y siempre salen bien. Su textura tierna y su sabor delicado las han convertido en un clásico de la repostería casera que se disfruta en todo el continente.

Este tipo de galletas forma parte de la repostería casera latinoamericana, con gran presencia en Argentina y Brasil. En Argentina, suelen asociarse a meriendas familiares y a los famosos alfajores de maicena; en Brasil, se conocen como “biscoitos de maisena” y se sirven junto a café o té. Su textura suave y su dulzor equilibrado las convierten en un clásico que se prepara en pocos minutos y que encanta tanto a grandes como a chicos.

Receta de galletas de maicena y leche condensada

La preparación de estas galletas comienza con una base de almidón de maíz (maicena) y leche condensada, que les otorga una textura esponjosa y un dulzor natural sin necesidad de azúcar extra. No requiere batidora eléctrica; basta un bowl y una cuchara de madera o espátula. Para un resultado perfecto, es importante no sobremezclar la masa, ya que la maicena no desarrolla gluten y un amasado excesivo puede compactar la textura.

En solo 25 minutos se obtienen entre 35 y 40 galletas medianas, ideales para compartir en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es ideal para improvisar un detalle dulce ante visitas inesperadas o para elaborar junto a los niños, gracias a su sencillez y rapidez. Además, permite variaciones como añadir ralladura de cítricos, chips de chocolate o coco rallado.

Tiempo de preparación

Esta receta se completa en unos 25 minutos:

10 minutos para medir y mezclar los ingredientes.

5 minutos para formar las galletas.

10 minutos para hornear, según la potencia del horno.

Ingredientes

500 g de maicena.

1 lata (395 g) de leche condensada.

100 g de manteca o mantequilla a temperatura ambiente.

1 huevo mediano.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

(Opcional) Ralladura de limón o naranja, chips de chocolate o coco rallado.

Cómo hacer galletas de maicena y leche condensada, paso a paso

1- Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca o enmantecada.

2- En un bowl grande, batir la manteca con la leche condensada hasta integrar.

3- Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.

4- Añadir la maicena poco a poco, mezclando con cuchara de madera o espátula hasta obtener una masa suave y homogénea.

5- En este momento, si se desea, agregar ralladura, chips o coco.

6- Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocarlas sobre la bandeja, dejando espacio entre cada una.

7- Aplastarlas ligeramente con un tenedor para darles forma y diseño.

8- Hornear durante 8 a 10 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base.

9- Dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.

La preparación solo requiere maicena, leche condensada, manteca, huevo y esencia de vainilla, sin batidora eléctrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes, se obtienen aproximadamente 35 a 40 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galleta contiene aproximadamente:

Calorías: 95

Grasas: 3,8 g

Grasas saturadas: 2,2 g

Carbohidratos: 14 g

Azúcares: 7,5 g

Proteínas: 1,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas de maicena y leche condensada se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 5 días. También pueden congelarse, crudas o cocidas, por hasta 2 meses.