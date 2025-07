Amistades tóxicas: 3 señales sutiles que generan desgaste emocional

Las señales de alerta en la amistad pueden anticipar problemas de salud mental y desgaste emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las amistades son tan inofensivas como parecen. Algunas, detrás de gestos cotidianos y vínculos duraderos, pueden esconder dinámicas que drenan la energía emocional sin dejar señales visibles.

Según el psicólogo Mark Travers, especializado en psicología social y emocional y colaborador habitual de Forbes, reconocer ciertos patrones en los vínculos cercanos es fundamental para distinguir entre relaciones que fortalecen y aquellas que generan desgaste.

En un artículo publicado por Forbes, Travers advierte que hay señales sutiles que, aunque pasan desapercibidas, pueden afectar la salud mental a largo plazo. Identificarlas a tiempo permite preservar relaciones equilibradas y evitar vínculos que terminan siendo una carga emocional.

De acuerdo con el medio, las amistades genuinas contribuyen directamente a la autoestima, la estabilidad emocional y la percepción de seguridad personal. Sin embargo, muchas personas permanecen en relaciones marcadas por un desequilibrio constante, en las que se sienten agotadas o dan mucho más de lo que reciben.

Tres señales de alerta en la amistad

1. Contacto solo por interés

Una de las señales más claras de desequilibrio, según Travers, ocurre cuando alguien solo se comunica al necesitar un favor o apoyo emocional, sin mostrar interés genuino por el otro. Esta dinámica transforma la relación en un vínculo transaccional, donde falta reciprocidad.

El contacto solo por interés transforma la amistad en un vínculo transaccional y afecta la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forbes cita un estudio del Journal of Research on Adolescence, en el que se analizaron las redes de amistad de más de 950 adolescentes. El informe concluyó que las relaciones basadas en ayuda mutua tienen mayor estabilidad, mientras que aquellas con ayuda unilateral tienden a ser menos duraderas y más utilitarias. Además, los investigadores encontraron que la búsqueda de ayuda no siempre implica un vínculo emocional significativo.

Travers sugiere evaluar si una relación se sostiene en el cuidado mutuo o si uno cumple el rol de recurso permanente. Reconocer este patrón es clave para proteger la identidad y la energía emocional.

2. Escucha unilateral

Otra señal es cuando una persona se convierte en el receptor constante de las emociones ajenas, sin contar con un espacio equivalente para expresar las propias. Esta situación, que puede parecer al inicio una muestra de confianza, puede derivar en agotamiento emocional.

Forbes destaca una investigación publicada en Communication Quarterly, basada en 82 conversaciones entre personas cercanas. Los participantes que dedicaron más tiempo a escuchar relatos angustiosos y que asumieron mayor responsabilidad emocional reportaron mayor malestar. Además, quienes respondieron con validación emocional —en lugar de ofrecer soluciones— experimentaron niveles aún más altos de angustia.

La escucha unilateral en la amistad genera agotamiento emocional y malestar psicológico, según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados evidencian que el desequilibrio en el apoyo emocional puede tener consecuencias negativas. Travers enfatiza la importancia de vínculos donde ambas partes se sientan escuchadas y valoradas.

3. Conversaciones centradas en una sola persona

La tercera señal, según Travers, aparece cuando un amigo desvía constantemente el foco hacia sus propios problemas, ignorando o minimizando lo que el otro comparte. Esta dinámica, aunque no genere discusiones, puede deteriorar progresivamente el vínculo.

Forbes menciona un estudio publicado en Anxiety, Stress, & Coping, que analizó el impacto de la invalidación emocional en el bienestar diario. Los participantes que percibieron un entorno poco receptivo a sus emociones reportaron mayor malestar y menor capacidad para experimentar sentimientos positivos.

Travers explica que este tipo de invalidación, aunque sea sutil, genera desconexión emocional. Las relaciones saludables, señala, deben permitir una circulación equilibrada de apoyo y expresión emocional.

Establecer límites claros en las relaciones protege la salud mental y fortalece la autoestima (freepik)

La importancia de establecer límites

Ignorar estas señales puede afectar la autoestima y generar un estado de alerta emocional constante. Travers advierte en Forbes que, si una persona se siente constantemente sobreexigida o duda de su valor en una relación, es momento de reevaluar el vínculo.

El especialista recomienda empezar por el autoconocimiento y el establecimiento de límites claros. Rodearse de personas que valoren a cada uno por quién es —y no solo por lo que pueden obtener— fortalece las redes de apoyo y protege la salud mental.

Forbes concluye que identificar estas señales y actuar en consecuencia no solo mejora la calidad de las amistades, sino que también contribuye al crecimiento personal y al bienestar general.