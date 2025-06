De Bradley Cooper a Karol G: los 9 looks más destacados de la Semana de la Moda Masculina en París

Las presencias más destacadas

La Semana de la Moda Masculina en París 2026 se consolidó como uno de los eventos más esperados en el mundo de la moda, mostrando las propuestas más innovadoras de la industria.

Este año, destacó no solo por las colecciones, sino también por la presencia de Pharrell Williams, quien, como director creativo de Louis Vuitton, presentó una colección que fusiona lujo, artesanía y herencia cultural con una visión fresca.

Pharrell Williams, director creativo de Louis Vuitton (Reuters)

Del 24 al 29 de junio de 2025, el evento reunirá 40 desfiles y 30 presentaciones, consolidando a París como el epicentro de la moda masculina. Además de los desfiles, la semana se destacó por la presencia de celebridades internacionales en el front row, donde demostraron cómo la moda va más allá de las pasarelas y se convierte en una forma de autoexpresión.

Entre los momentos más destacados estuvieron el debut de Jonathan Anderson para Dior Homme, la presentación de Pharrell para Louis Vuitton y el regreso de Saint Laurent al calendario oficial.

Karol G: elegancia fresca

Karol G (The grosby group)

Karol G, la aclamada cantante y compositora colombiana, es un verdadero referente en el mundo de la música y la moda. Para la Semana de la Moda Masculina de este año, Karol se presentó con un conjunto completamente blanco de Louis Vuitton. Su atuendo consistió en un chaleco sastrero sin mangas, con un profundo escote en V y tres botones al frente, combinado con pantalones rectos blancos de corte suelto, creando una silueta fluida y elegante.

Acompañó su look con un cinturón marrón que aportó estructura al conjunto, y completó su estilo con collares en capas, anillos y una cartera tipo Speedy rosa de la misma firma. La elección de gafas LV Slide sumó el toque final, haciendo que su presencia en el evento fuera impecable.

Bradley Cooper: minimalismo sofisticado

Bradley Cooper

El actor estadounidense Bradley Cooper es conocido por su impresionante versatilidad en la pantalla, pero también por su sofisticado sentido del estilo. En esta edición de la Semana de la Moda Masculina en París 2026, Cooper optó por un look que combinó funcionalidad y elegancia.

Eligió una camisa gris azulada de manga corta, acompañada de pantalones beige tipo chino de corte suelto. Para complementar su conjunto, Cooper eligió las icónicas zapatillas Beverly Hills de Louis Vuitton en cuero azul marino. Su reloj discreto y unas gafas de sol añadieron un toque de sofisticación casual que definió su presencia.

J-Hope: vanguardia y frescura

J-Hope

J-Hope, el talentoso miembro de BTS, sigue dejando su huella tanto en la música como en la moda. En esta edición, el cantante deslumbró con un conjunto completamente de Louis Vuitton, fusionando lujo, modernidad y tradición.

Su traje marrón oscuro de saco estructurado y pantalón levemente acampanado reflejó una mezcla de elegancia clásica y estilo contemporáneo. Combinó su look con una camisa blanca y una corbata rosa claro, que añadió frescura al conjunto. El bolso Keepall rosa con monograma LV y una cadena metálica completaron su estilo, mientras que las zapatillas blancas aportaron comodidad sin perder el toque de lujo.

Jay-Z y Beyoncé: el poder del estilo urbano y western-glam

Beyonce y Jay-Z (Reuters)

Jay-Z y Beyoncé son sinónimo de poder y estilo. La Semana de la Moda Masculina en París 2026 fue el escenario perfecto para que la pareja mostrara sus impresionantes looks, combinando elementos de lujo urbano y estilo western-glam.

Jay-Z eligió una bomber negra con detalles en el monograma LV, combinada con una camisa blanca y pantalones negros rectos, llevando el look a otro nivel con un cinturón metálico y gafas de sol.

Por su parte, Beyoncé apostó por una blusa estampada, jeans acampanados de tiro alto y un sombrero de ala ancha marrón, mostrando su habilidad para fusionar el glamour con el estilo de campo, en línea con su icónica estética “Cowboy Carter”. Ambos deslumbraron con su presencia, mostrando que el estilo y la confianza se combinan de manera perfecta.

Rami Malek: clásico y moderno con Saint Laurent

Rami Malek

El actor Rami Malek es conocido no solo por su talento en la pantalla, sino también por su elegante sentido del estilo. Para esta edición, Malek eligió un look de Saint Laurent, con un traje negro cruzado que evocaba la sastrería clásica, pero con un toque moderno gracias a sus hombreras marcadas y solapas anchas.

La camisa blanca y la corbata burdeos con rayas diagonales añadieron un toque de sofisticación. Con gafas de sol metálicas y un reloj Cartier, su look fue el epítome de la elegancia atemporal.

Lila Moss: drama y sensualidad con Saint Laurent

Lila Moss

Lila Moss, hija de la icónica Kate Moss, mostró su increíble presencia en la Semana de la Moda Masculina en París 2026. La modelo británica deslumbró con un conjunto de Saint Laurent que jugó con la sensualidad y el drama.

Lila llevó un body negro translúcido, complementado con una falda rosa satinada que contaba con un volado estructurado y una cola larga que arrastraba detrás de ella. El look, de proporciones asimétricas, fue perfectamente equilibrado con su cabello suelto y maquillaje natural, mostrando una vez más su habilidad para fusionar lo sofisticado y lo atrevido.

Will Poulter: relajado y elegante con COS

Will Poulter

El actor británico Will Poulter, conocido por su trabajo en películas como The Maze Runner y We’re the Millers, presentó un look relajado pero elegante.

Poulter optó por un conjunto de COS, compuesto por una chaqueta tipo chore coat y un pantalón a rayas beige y blanco. La polo blanca y las gafas rosadas metálicas completaron el conjunto, dándole un toque de frescura y modernidad. Su look fue un ejemplo perfecto de cómo equilibrar la comodidad con la elegancia contemporánea.

Sarah Paulson: andrógina y sofisticada

Sarah Paulson

La talentosa actriz Sarah Paulson, conocida por su increíble capacidad actoral y su estilo único, se presentó en la Semana de la Moda Masculina en París con un look androgino que desafió las convenciones.

Paulson optó por un blazer oversize beige, acompañado de un pantalón a juego y una camisa extralarga blanca por fuera. La corbata beige estrecha y la cartera acolchada en tono hueso completaron un look que destilaba sofisticación sin perder un toque relajado. Su peinado con raya al medio y su estilo minimalista hicieron que su presencia fuera sofisticada pero accesible.

Corey Mylchreest: minimalismo con personalidad

Corey Mylchreest

Corey Mylchreest, el actor británico conocido por su papel en Queen Charlotte: A Bridgerton Story, mostró un look de minimalismo refinado. Mylchreest eligió una camisa celeste oversize con paneles blancos y un pantalón negro de pernera ancha, creando una silueta fluida y cómoda.

Las gafas rectangulares negras y los zapatos negros brillantes añadieron un toque de elegancia sutil, mostrando que el estilo minimalista puede tener una gran presencia.