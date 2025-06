Premios Gardel 2025: todos los looks de la alfombra roja más deslumbrante de la música argentina

Los Premios Gardel 2025 siguen siendo una vitrina de talentos musicales y moda, donde las celebridades se lucen en la alfombra roja con propuestas de vestuario que buscan destacar, combinar tradición y vanguardismo, y captar la atención de todos los presentes

La 27.ª edición de los Premios Gardel 2025 se lleva a cabo en el Teatro Coliseo, donde la música argentina es la protagonista de una noche llena de celebraciones y presentaciones en vivo. Como es habitual, la alfombra roja es uno de los momentos más esperados, ya que los artistas y celebridades lucen sus mejores looks.

La moda refleja las tendencias actuales, con elecciones de vestuario que oscilan entre lo audaz y lo sofisticado. Los diseñadores Benito Fernández y Verónica de la Canal analizaron cada caso en diálogo con Infobae.

Todos los looks de las celebridades en la alfombra de los Premios Gardel 2025

Joaquín Levinton y Leandro Lopatin (Turf)

Joaquín Levinton y Leandro Lopatin, miembros de Turf, se destacan por sus elecciones de vestuario en la alfombra roja, con Benito Fernández elogiando el traje de Joaquín, que combina un pantalón recto, polera negra y anteojos, logrando un look impecable (RS Fotos)

Al analizar el look de los músicos de Turf, Benito Fernández expresó: “Para mí, ambos estilos son adecuados, pero para eventos distintos. Me encanta. En el caso de Joaquín, me parece genial su traje. El pantalón, el formato, la combinación con la polera negra y los anteojos, todo impecable. Se la jugó y ganó”.

Por su parte, De la Canal apuntó: “Amé los looks. La elección de color y el estilo 70’s son muy cool”.

Flor Vigna

Flor Vigna resalta como una de las grandes protagonistas de la noche

Sobre Flor Vigna, Fernández comentó: “Me gusta mucho el look de Flor. Es muy femenino y rockero a la vez. Todo está en su lugar. Creo que, de todas las alfombras rojas, ella es la que mejor está y la que mejor interpretó su estilo. Me gusta cómo está peinada, el maquillaje, todo tiene un equilibrio perfecto, especialmente lo que se ve de piel. Creo que es un look que va a marcar tendencia, sobre todo lo del corto y largo. A mí me gusta mucho, me parece que es uno de sus mejores looks. Ella siempre está en busca de su estilo y, en esta ocasión, me parece que ha encontrado el look correcto”.

De la Canal también analizó el atuendo de Vigna: “Siempre es una buena elección elegir un total black”.

La Joaqui

La Joaqui eligió un vestido escotado para los premios

De la Canal destacó la elección de La Joaqui: “Adoro el color vino y la textura del terciopelo. Hace lindo contraste con su pelo”.

Kevin Johansen

Kevin Johansen opta por un look elegante con un traje en blanco y negro

Fernández opinó sobre el paso de Kevin Johansen por la alfombra roja: “Me encanta la morfología del traje. El saco, aunque más largo, no llega a ser oversize, pero tiene un corte recto que me parece muy acertado. El pantalón también está buenísimo. Y el blanco y negro, la verdad, siempre funciona bien. Me gusta que tenga textura, como un rayado. Eso me encanta. En general, me parece que está súper, súper correcto”.

Callejero Fino

Callejero Fino se arriesga con un look jugado y distinto, según Verónica de la Canal, quien destaca el carácter divertido de la elección

“Jugado, distinto, divertido. Se arriesgó”, indicó De la Canal al observar el look de Callejero Fino.

Músicos de Massacre

Massacre y una combinación de looks en conjunto para la gala

Benito Fernández analizó las elecciones de los músicos de la banda Massacre: “Me encanta. Creo que ellos entendieron bien el juego. En el total look de todos juntos está todo muy bien, pero cada uno tiene una identidad particular muy fuerte. Hay muchos ítems de tendencia, y me encanta cómo están lookeados. Creo que son los que, quizás, la pensaron más en grupo, pero cada uno con un estilo bien marcado y particular. Lo que hicieron genera, sobre todo en los hombres, una tendencia, algo que decir, algo que contar, y me parece que eso está buenísimo“.

Yami Safdie

El vestido que lleva Yami Safdie es de estilo voluminoso y elegante. Es de un tono blanco marfil, confeccionado en un material que parece arrugado o con pliegues, lo que le da una textura única y un aire de sofisticación

De la Canal repasó al ver a la artista Yami Safdie: “Me gusta el color y el estilo. Me gusta cuando le ponen intención y se ocupan del vestuario”.

Minerva Casero

Minerva Casero lleva un conjunto que destaca por su audacia y contrastes. En la parte superior, usa un top halter que presenta un diseño de estampado animal en tonos marrones y beige, que se entrelaza de forma estratégica, dejando al descubierto su abdomen

Fernández dijo con respecto a Minerva Casero: “Me gusta ese tapado que lleva encima. El look de ella me gusta en general. Está muy bien maquillada y peinada”.

Fotos: RS Fotos