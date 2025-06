La corbata ya no es cosa de hombres: claves del accesorio que redefine los looks femeninos

Demi Moore, Florencia Peña, Wanda Nara y Zendaya apuestan a la nueva tendencia de la women tie

Nació como accesorio de batalla en el siglo XVII, se consolidó como símbolo de formalidad masculina durante la modernidad y fue estandarte del poder corporativo durante décadas. Pero en 2025 la corbata volvió a los guardarropas femeninos, no como un préstamo ni como un gesto de provocación, sino como un recurso de estilo propio. La corbata no es cosa de hombres. No lo fue nunca del todo. Y hoy menos que nunca.

Cada vez más mujeres la incorporan a sus looks con naturalidad, ironía o intención política. Desde la televisión a las pasarelas, desde los tribunales hasta las alfombras rojas, se impone como el accesorio inesperado del año. La diseñadora Patricia Profumo lo resume así en diálogo con Infobae: “La tendencia de moda masculina para mujeres se sostiene en el tiempo. Se refuerza con sastrería, corbatas y camisas con grandes cuellos y puños”. Y esta temporada, volvió a ocupar el centro de la escena.

Por su parte, el diseñador Marcelo Giacobbe explicó a Infobae que “si bien es un elemento clásico de la indumentaria masculina hoy en día es una fuerte tendencia en la moda femenina. No me parece casualidad que esto sucediera después de la pandemia, donde justamente se dejó de usarla de una manera funcional y ahora pasa a ser moda. Siempre fue un clásico, pero hoy es tendencia”, destacó.

Florencia Peña: toque sensual

La actriz Florencia Peña convirtió la corbata en una aliada de su teatralidad. Tras el estreno del musical Pretty Woman, eligió un blazer largo con rayas diplomáticas que usó como vestido, sumó una corbata gris y remató el look con stilettos negros. Todo bajo la firma de Cynthia Martos.

Peña no la lleva como adorno. La usa como acentuación de presencia. No hay concesiones ni guiños a lo masculino: hay apropiación total. Profumo lo explicó con claridad: “Las corbatas femeninas son más jugadas. Suelen usarse de forma desalineada, multicolor o desestructurada”. En este caso, también como declaración de carácter.

Según Giacobbe: “La corbata es un elemento superambiguo por que puede acentuar lo femenino si lo usás con stilettos o lo masculino si le sumas un pantalón amplio y zapatos planos". Y Florencia eligió destacar su femineidad.

Wanda Nara: glamour y rebeldía

Wanda Nara eligió traje gris y corbata a rayas para asistir a la audiencia por su divorcio en Milán, utilizando el atuendo como estrategia de mensaje visual

En medio del escándalo judicial por su divorcio, Wanda Nara eligió para asistir a la audiencia en Milán un traje gris, camisa blanca, corbata ajustada y un par de anteojos oscuros. La escena fue replicada en redes y comparada con el estilo de Amber Heard durante su juicio con Johnny Depp.

Más allá de lo anecdótico, el atuendo operó como estrategia visual. En un momento de exposición, Nara eligió hablar con la ropa. Y la corbata no fue casual. Como subraya Profumo: “No suele quedarse mucho tiempo en la moda… va y vuelve tras muchas temporadas. Esta es una de ellas”. En este caso, volvió con carga simbólica.

En coincidencia, Giacobbe expresó: “Creo que la corbata es una tendencia. No vino para quedarse”.

Drew Barrymore: cinco trajes, una idea

Drew Barrymore jugo con cinco looks con corbata en su programa, mostrando las distintas formas de llevarla

En su programa, Drew Barrymore apareció con una serie de cinco looks que podrían leerse como un desfile de autor. Cada uno distinto, todos con corbata. En uno, el conjunto era de rayas grises, con camisa celeste y corbata fucsia a rayas. En otro, apostó al contraste de texturas: pantalón tipo golfista, chaleco tweed marrón, camisa rayada celeste y corbata vintage. En otro, se vistió de azul noche con líneas verticales y una corbata anudada de forma tradicional.

Cada aparición funciona como una microdeclaración: la corbata no se impone, se elige. Y el estilo no se copia, se crea. Drew no parodia lo masculino: lo transforma. Como dice Profumo: “La confirmación de un estilo rotundo, de un toque masculino en la moda femenina, no afecta a la comodidad. Es simplemente una moda muy definida”. La actriz lo lleva al plano de la fluidez expresiva, sin perder humor ni espontaneidad.

Zendaya: impactante en total white

Zendaya en un total white con corbata también blanca en el Met Gala en el Metropolitan Museum of Art (Photo by Angela WEISS / AFP)

En la Met Gala 2025, Zendaya deslumbró con un zoot suit blanco firmado por Pharrell Williams para Louis Vuitton. Con corbata blanca, chaleco, camisa de seda y sombrero de ala ancha, rindió homenaje al power dressing de los 70 y a las pioneras del rock negro.

Zendaya no juega al disfraz ni a la nostalgia: interviene la historia con su cuerpo. Actualiza los íconos, los reinterpreta. Como dijo Profumo, la tendencia se afirma “con sastrería y detalles bien marcados”.

Y Zendaya los lleva al máximo, sin perder contemporaneidad ni identidad.

Demi Moore: minimalismo con carácter

Recientemente, Demi Moore lució camisa blanca y corbata negra, junto a una falda ajustada al cuerpo y faja marcando su cintura

En uno de sus recientes eventos públicos, Demi Moore apareció con un traje sastre oscuro, camisa blanca y una corbata sobria, bien ajustada al cuello. El gesto fue sutil, pero eficaz: contención formal con potencia visual. Moore no necesita mucho para decir lo justo.

Su elección refleja una de las claves de esta temporada: la corbata no necesita brillar. A veces basta con estar. Como explica Profumo, “la moda masculina adaptada al universo femenino no es incómoda, solo es muy definida”. Moore lo encarna con absoluta precisión.

Nicole Kidman: con un traje a medida

Nicole Kidman vistió un conjunto Saint Laurent con corbata bicolor (REUTERS)

En la 30th Annual Critics Choice Awards in Santa Monica, la actriz de Babygirl deslumbró con la nueva tendencia: un conjunto de Saint Laurent compuesto por una chaqueta oversize con hombreras y pantalones anchos de cintura alta, acompañado por una camisa de rayas azules y blancas y una corbata blanca con negro.

Kidman añadió sus propios toques femeninos con piezas de joyería como aros dorados, brazaletes de oro y diamantes y anillos. También eligió destacar su femineidad con unos stilettos de charol negro.

Zoe Saldaña: corbata y colores

Zoe Saldaña con un look jugado (The Grosby Group)

A los 47 años, la actriz se mostró con este conjunto que representa elegancia, comodidad y un estilo que trasciende las edades. Formado por chaqueta, falda y corbata, el look logró un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Acompañó con unos distinguidos stilettos negros.

Un accesorio que se libera

La corbata es superversátil, se usa con trajes, camisas amplias, sweaters o directamente sobre la piel, y suma un contraste que combina lo tradicional con lo imprevisible. Con minifaldas de jean, camperas de cuero desgastadas o estilo bomber son otras opciones para sumar a la lista.

Entre las recomendaciones de Giacobbe para incorporarla al vestuario, se encuentran primero ir de lo más clásico a lo más jugado, “empezando por una corbata negra y después ir conjugando texturas y colores. Como así también haciendo lo mismo con las camisas”. El diseñador señaló que “también puede quedar muy bien con un blazer de cuerpo y una corbata más fina, tipo corbatín. Pero sin camisa, más jugado", sugirió.

La colección otoño- invierno de Gucci 2022-2023 presentada en la Fashion Week en Milan, Italia (REUTERS)

La corbata ya no responde a un manual masculino. Tampoco busca ser solo rebelde. Es una pieza que se libera, se transforma y encuentra nuevas formas de uso. Desde la televisión hasta la pasarela, desde los escenarios al mundo judicial, las mujeres la usan con sentido propio. Y lo que antes era uniforme, hoy es expresión individual.

No se trata de imitar. Se trata de elegir. Y en 2025, la corbata dejó de ser cosa de hombres. Ahora es de quien se atreva a anudarla como parte de su identidad.