Cuántas veces por semana se recomienda lavar el cabello según los expertos

El lavado diario no es dañino si se eligen productos adecuados para el tipo de cuero cabelludo, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En torno a la frecuencia ideal para lavarse el cabello persiste un desacuerdo que atraviesa generaciones, rutinas personales y criterios profesionales. Algunos recomiendan hacerlo todos los días, otros apuestan por espaciarlo para proteger los aceites naturales del cuero cabelludo. El resultado es una constelación de hábitos y consejos —algunos heredados, otros influenciados por modas o mitos— que siguen alimentando la controversia.

Las dudas no son nuevas. Durante años se creyó que el lavado diario generaba mayor grasitud, aumentaba la caída del pelo o debilitaba su estructura. Pero los especialistas coinciden hoy en que no existe una fórmula universal: la frecuencia óptima depende de factores individuales como el tipo de cabello, el estado del cuero cabelludo, el entorno y los hábitos de vida, entre otros.

¿Por qué no se recomienda lavar el pelo todos los días?

Cabellos tratados químicamente deben espaciar el lavado para evitar daños adicionales, usando productos reparadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los especialistas de Mayo Clinic, “algunas personas pueden tolerar el uso de un champú medicinal dos o tres veces a la semana y usar el champú habitual los otros días si es necesario. Las personas con cabello más seco se beneficiarían de un uso menos frecuente de champú y del uso de un acondicionador hidratante para el cabello o el cuero cabelludo”.

“Si tienes caspa leve, primero intenta lavarte el cabello diariamente con un champú suave para reducir la grasa y la acumulación de células cutáneas. Si eso no ayuda, prueba un champú anticaspa medicinal”, han divulgado estos expertos.

“Si tiendes a tener el cabello seco y tu cuero cabelludo es sensible, lávate con champú con menos frecuencia y acondiciona el cuero cabelludo entre lavados”, ampliaron.

La caspa es una de las afecciones más comunes del cuero cabelludo y suele controlarse con champús anticaspa recomendados por expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dermatólogo certificado Deeptej Singh señaló a The Guardian que el shampoo no es perjudicial per se, aunque puede eliminar aceites naturales si se abusa de su uso. “No laves demasiado ni de forma insuficiente”, indicó. Para Singh, el rango de frecuencia ideal oscila entre una vez por día y una vez por semana, dependiendo de factores como la textura, los tratamientos químicos, la actividad física o el clima.

Cuáles son las señales que indican que el pelo está dañado

Los problemas del cuero cabelludo pueden variar desde condiciones benignas hasta aquellas que requieren atención médica. Según MedlinePlus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el cuero cabelludo puede verse afectado por diversas afecciones de la piel, siendo la caspa una de las más comunes.

La caspa se caracteriza por una descamación de la piel, donde las escamas pueden ser amarillas o blancas, y a menudo causa picazón. Este inconveniente generalmente aparece después de la pubertad y es más frecuente en hombres.

“La caspa es un síntoma de la dermatitis seborreica o seborrea, una afección de la piel que causa enrojecimiento e irritación. La mayoría de las veces, el uso de un champú anticaspa puede ayudar a controlar la caspa. Si eso no funciona, contacte a su proveedor de salud”, han divulgado desde MedlinePlus.

Además de afectar a adultos, una forma de dermatitis seborreica, conocida como costra láctea, puede manifestarse en bebés. Esta condición, aunque temporal, puede ser alarmante para los padres. Generalmente desaparece después de unos meses, pero cuando está presente, se sugiere lavar el cabello del bebé con un champú suave y masajear delicadamente el cuero cabelludo con los dedos o un cepillo suave. En casos más severos, un médico podría recomendar champús o cremas específicas.

La frecuencia ideal para lavarse el cabello depende del tipo de pelo, el cuero cabelludo y los hábitos de vida, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae).

Otros trastornos que pueden afectar el cuero cabelludo incluyen la tiña del cuero cabelludo y la psoriasis. La tiña es una infección fúngica que provoca manchas rojas con picazón y posibles áreas calvas, afectando principalmente a los niños. Por otra parte, la psoriasis del cuero cabelludo se manifiesta a través de áreas inflamadas que pican, con piel roja gruesa y escamas plateadas, causando molestias a quienes la padecen, según MedlinePlus,

En tanto, el cabello seco se caracteriza por la falta de humedad y aceite necesarios para mantener su textura y brillo, según MedlinePlus. Entre las principales causas de esta condición se encuentran el lavado excesivo del cabello y el uso de jabones fuertes o productos que contengan alcohol. Además, el uso frecuente de secadores puede contribuir al problema al eliminar la humedad del cabello.

El clima también juega un papel importante en la aparición del cabello seco. El aire seco, ya sea debido a factores climáticos o climatización interior, puede despojar al cabello de su hidratación natural.

Cómo hacer para fortalecer el cabello

El cuidado capilar adecuado es esencial para mantener el cabello fuerte y saludable, según un artículo en Harvard Health. Este cuidado incluye no solo una rutina de higiene básica, sino también el consumo de nutrientes esenciales a través de la alimentación y el uso apropiado de productos capilares.

En tanto, de acuerdo a lo precisado por Harvard en la publicación, “ciertas vitaminas se asocian con la mejora de la salud capilar gracias a su capacidad para convertir los alimentos en energía. Las principales son las vitaminas B: B1 (tiamina), B2 (riboflavina) y B7 (biotina). La B1 se encuentra en cereales de desayuno fortificados, arroz, trucha, frijoles negros, atún y calabaza bellota. La B2 también se encuentra en cereales fortificados, avena, yogur, leche, carne de res, almejas, almendras y queso. Los huevos son una buena fuente de B7 . En menor cantidad, se encuentran en pescado, cerdo, carne de res, semillas de girasol, batatas y almendras”.

La limpieza del cabello es otro aspecto fundamental del cuidado capilar. Lavarse el cabello varias veces a la semana es generalmente suficiente para la mayoría de las personas, a menos que haya otras razones para hacerlo con más frecuencia, como la suciedad o el sudor. La frecuencia del lavado puede variar dependiendo del tipo y textura de cabello de cada individuo.