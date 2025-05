La evolución fashionista de Millie Bobby Brown: del minimalismo y el estilo neutro a la alta costura

Millie Bobby Brown comenzó su carrera con un estilo minimalista, reflejo de su personaje Eleven en Stranger Things

En 2016, con tan solo 12 años, Millie Bobby Brown debutó internacionalmente como Eleven en la serie Stranger Things. Su imagen inicial fue funcional al personaje: cabeza rapada, ropa neutra y sin adornos. Esa austeridad, que respondía al guion, marcó también su presentación pública: en sus primeras alfombras rojas, la joven actriz optó por vestidos simples, cortes clásicos y accesorios mínimos acordes a su edad.

En paralelo al crecimiento de su personaje, su propia identidad estética comenzó a tomar forma. A medida que la serie ganaba popularidad, la vestimenta de Brown fue dejando de ser un complemento pasivo y se transformó en una herramienta de autoafirmación.

Millie Bobby Brown en los Teen Choice Awards 2017, celebrados el 13 de agosto en el Galen Center de Los Ángeles, California

Sin romper de inmediato con la sencillez inicial, incorporó progresivamente decisiones estilísticas más personales, con gestos que anunciaban curiosidad, búsqueda e intuición.

La estética de la Millie niña siempre era la misma, minimalismo, colores y pocos detalles, propios de los 12 años que la hicieron debutar en una de las series más exitosas de todos los tiempos de Netflix.

La actriz Millie Bobby Brown asiste a la 23ª edición anual de los Premios del Sindicato de Actores (Screen Actors Guild Awards) en el Shrine Expo Hall el 29 de enero de 2017 (AFP)

Adolescencia en público: entre el juego, el riesgo y la construcción

El tránsito por la adolescencia coincidió con un salto definitivo a la escena global. Con el estreno de la tercera temporada de Stranger Things en 2019 y su participación en producciones de gran escala como Godzilla: King of the Monsters, Brown ya no era una promesa, sino un nombre instalado en la industria.

Y su manera de vestir lo reflejaba. Las líneas infantiles cedieron espacio a una experimentación controlada, donde se mezclaban referencias de la cultura pop, siluetas más definidas y una creciente relación con casas de moda.

Fue un momento de transición: ni completamente infantil ni decididamente adulta, su estilo operaba como campo de pruebas. Aparecieron colores más intensos, materiales con peso visual, peinados más elaborados, e incluso gestos performativos. Brown probaba, combinaba, arriesgaba. Su imagen comenzó a generar expectativa, y con ella, una presión creciente.

Parte del elenco de Stranger Things durante su paso por la alfombra roja de los Screen Actors Guild Awards 2020, celebrados el 19 de enero de 2020 (REUTERS)

Una estética definida: sobriedad, diseño y discurso

Hacia 2020, esa exploración dio paso a una estética más firme y pensada. Las formas se hicieron estructuradas, los tonos más sobrios, los volúmenes más contenidos. Fue el inicio de una etapa marcada por el vínculo con Louis Vuitton, con quien afianzó una relación duradera y pública. A partir de entonces, cada aparición en premiaciones y eventos fue también una afirmación de autoridad visual. La ex estrella infantil se había transformado en una figura que diseñaba su presencia con intención.

El nombramiento como embajadora oficial de la casa francesa en 2022 consolidó ese giro. Su estilo dejó de ser una variable secundaria para convertirse en un canal de expresión deliberado. La moda, ahora, no solo acompañaba su carrera: la narraba en paralelo, con lenguaje propio.

Millie Bobby Brown llega a la 75ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) en 2022 (Reuters)

Fue también en ese periodo cuando Brown amplió su universo creativo con el crecimiento de Florence by Mills, primero como línea de belleza y luego como propuesta de indumentaria joven. Se posicionó como referente no solo por lo que vestía, sino por lo que producía estéticamente.

La presión de la exposición y un descargo necesario

El reconocimiento estético, sin embargo, trajo consigo una nueva forma de vigilancia. Su cuerpo, su ropa, su pelo, su actitud: todo fue observado, discutido y en muchos casos juzgado con crudeza.

En marzo de este año, en plena gira promocional de The Electric State, Brown publicó un video viral en Instagram en el que denunció el acoso y la crítica permanente sobre su apariencia. Allí cuestionó los estándares de belleza impuestos a las mujeres jóvenes y la naturalización de comentarios denigrantes.

La actriz de "Stranger Things" se manifestó en sus redes sociales sobre los comentarios que viene recibiendo últimamente sobre su aspecto actual (Instagram/@milliebobbybrown)

“No es natural ser adolescente frente a millones de personas que opinan sobre tu cuerpo”, afirmó. El impacto fue inmediato. Celebridades como Sharon Stone, Sarah Jessica Parker y Lewis Hamilton le manifestaron su apoyo público. El mensaje no solo fue un llamado de atención: fue también una reafirmación de su voz como figura pública.

Los 90 como manifiesto personal

Durante esa misma gira, y en línea con el tono retro del film, Brown construyó una estética que remitía a la década de los 90.

En entrevistas explicó que había elegido usar exclusivamente piezas vintage reales de esa época. No se trató de una simple nostalgia visual, sino de una relectura contemporánea del imaginario pop femenino de fin de siglo.

Millie Bobby Brown sale del hotel Peninsula para asistir al desfile de moda femenina otoño/invierno 2024-2025 de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París, el 5 de marzo de 2024 (The Grosby Group)

Los guiños a Pamela Anderson, Britney Spears y Paris Hilton fueron evidentes, pero recontextualizados desde su propia narrativa.

El maquillaje escarchado, el cabello platinado, los estampados brillantes o los accesorios XL funcionaron como un sistema visual autónomo, más allá de la evocación. Fue una estrategia estética que unió performance, archivo y reivindicación: una joven del presente revisitando las lógicas de visibilidad de otras generaciones.

La actriz Premios BRIT en el O2 Arena de Londres (Reuters)

Una vida bajo los focos… y una boda también

A los 21 años, con casi una década en el centro de la cultura global, Millie Bobby Brown atraviesa un presente donde la moda, el cine y su vida personal se entrelazan de manera inseparable.

En 2024, se casó con Jake Bongiovi —hijo de Jon Bon Jovi— en una ceremonia privada y lujosa, que reafirmó tanto su perfil reservado como su capacidad de proyectar imágenes significativas, incluso en la intimidad. Vestida de blanco, con una silueta clásica y accesorios discretos, construyó una imagen nupcial sobria, lejos del exceso pero cargada de simbolismo.

Celebra su casamiento con una ceremonia privada, vestida con un diseño blanco de líneas clásicas junto a Jake Bongiovi

El estreno de la última temporada de Stranger Things en 2025 funcionará como el cierre de una etapa fundamental para su carrera. No es solo el final de la serie que la lanzó a la fama: es también el punto de inflexión entre una infancia televisada y una adultez que ella misma escribe. Lo que comenzó como una ficción de ciencia ficción se transformó en una biografía pública compleja, atravesada por la moda, los medios, la presión y la elección.

Brown no se limitó a “lucir bien” ante las cámaras. Convirtió su estilo en una declaración política y emocional, una herramienta narrativa y una estrategia cultural. Desde los vestidos minimalistas de sus primeros años hasta las relecturas conscientes del archivo Y2K -propio del estilo dosmilero- , su vestimenta ha sido lenguaje, frontera, protección y conquista.