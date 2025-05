Nueva era en la moda de lujo: Dior cambia su dirección creativa y deja atrás una década decisiva

La diseñadora Maria Grazia Chiuri aparece durante el desfile de la colección Christian Dior Crucero 2026 en la Villa Albani Torlonia en Roma, Italia, el 27 de mayo (Reuters)

La diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, primera mujer en asumir la dirección artística de la línea femenina de Christian Dior, anunció su salida de la maison tras casi una década. El retiro, confirmado luego de su último desfile en Roma, fue interpretado como el cierre de un ciclo que transformó tanto la estética como el discurso de una de las casas de moda más influyentes del mundo.

“Después de nueve años, me marcho de Dior feliz de haber tenido esta oportunidad extraordinaria”, escribió Chiuri en su cuenta de Instagram. En el mismo post, agradeció al empresario Bernard Arnault y a su hija Delphine, presidenta y directora general: “Estoy muy agradecida a mi equipo y a los talleres. Su talento me ha permitido desarrollar mi visión de una moda comprometida con las mujeres y dialogar con varias generaciones de mujeres artistas”.

Una década de cambios y resultados económicos

Chiuri fue nombrada directora creativa de la firma en 2016, y se convirtió en la primera mujer en liderar el diseño femenino de la casa fundada por Christian Dior.

Durante su etapa, la diseñadora apostó por un enfoque funcional y pragmático, al introducir modificaciones prácticas como bolsillos en vestidos y siluetas pensadas para la movilidad cotidiana.

El último desfile de la diseñadora de modas el 27 de mayo (Reuters)

Desde su primer desfile, Chiuri estableció un nuevo tono. La propuesta, que abría con un traje de esgrima y cerraba con una camiseta blanca con la frase “We Should All Be Feminists” (de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie), marcó un punto de inflexión. Tal como declaró entonces: “El mensaje, realmente, es que no hay un solo tipo de mujer”.

Su trabajo se centró en desarticular el arquetipo femenino tradicional cultivado por la maison durante el siglo XX, especialmente desde el famoso New Look de Dior en 1946, que proponía una silueta ‘flor’ asociada a la feminidad decorativa y pasiva.

Chiuri eligió artistas mujeres como Judy Chicago, Claire Fontaine y Elena Bellantoni para colaborar en los desfiles, y llevó las presentaciones de la marca a espacios simbólicos de India, México y España, como forma de revalorizar la artesanía global y las culturas no occidentales.

A pesar del éxito, Chiuri recibió críticas persistentes. Estas reacciones recuerdan las que también recibió Virginie Viard en Chanel, y contrastan con la recepción de diseñadores como Sabato De Sarno, quien transformó Gucci sin enfrentar un nivel equivalente de desaprobación pública.

Su visión, orientada a diseñar para la vida cotidiana de las mujeres, se aleja de la noción de moda como espectáculo, tendencia que vuelve a cobrar fuerza en un contexto donde se valoran nuevamente términos como “elegancia, sofisticación o belleza femenina”.

Maria Grazia Chiuri anunció su partida de Dior tras una gestión que redefinió la estética de la maison (Reuters)

Futuro incierto y nombres en danza

Por ahora, la maison no ha anunciado quién ocupará el cargo vacante. Entre las posibilidades figura el diseñador Jonathan Anderson, actual director creativo de la línea masculina de Dior desde abril y artífice del éxito reciente de Loewe. Se especula que su debut como director artístico de ambas líneas podría darse el 27 de junio, durante la Semana de la Moda de París.

Otra versión apunta al eventual regreso de John Galliano, quien fue destituido en 2011 tras un escándalo por declaraciones antisemitas. Galliano, quien se alejó de la industria para rehabilitarse y luego volvió con Maison Margiela, anunció su salida de esta firma en diciembre de 2024 y permanece sin nuevo destino confirmado.

“Juntos hemos escrito un capítulo importante en la moda”, escribió en su despedida Maria Grazia Chiuri,. “Estoy inmensamente orgullosa”, añadió.

Mientras el sector atraviesa un momento de cambios, la salida de Chiuri parece marcar un movimiento simbólico en términos de inclusión, realismo y pensamiento crítico dentro de las grandes casas de moda.