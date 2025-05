Qué es el Floodlighting, el fenómeno de la sobreexposición emocional en las primeras citas

Patricio Gómez Di Leva psicólogo y sexólogo en Infobae en Vivo

El psicólogo y sexólogo Patricio Gómez Di Leva expuso una mirada crítica sobre las nuevas dinámicas afectivas en los vínculos iniciales, en especial entre jóvenes, durante una entrevista en Infobae en Vivo.

Enfatizó que la tendencia a revelar detalles íntimos desde el primer encuentro puede volverse una forma involuntaria de manipulación emocional: “Si vos le das demasiada información, corrés el riesgo de que el otro te muestre lo que querés ver”, advirtió.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En este contexto, Gómez Di Leva profundizó sobre los factores que influyen en la construcción de los vínculos iniciales y subrayó la necesidad de una educación sexual más integral y responsable, tanto para adultos como para adolescentes.

La primera cita como espacio de observación, no de confesión

A lo largo de la conversación, Gómez Di Leva delineó lo que considera una estrategia saludable para afrontar un primer encuentro: “La primera etapa de la relación es una etapa de observación. Vos tenés que dejar que el otro sea para conocerlo”, explicó. Según su análisis, la ansiedad por agradar puede llevar a una actitud autocomplaciente en la que uno termina confirmando sus expectativas, en lugar de conocer verdaderamente al otro.

El psicólogo Patricio Gómez Di Leva destacó la importancia de observar actitudes concretas durante los primeros encuentros amorosos

La sobreexposición emocional en una primera cita, fenómeno que se ha viralizado en redes sociales, fue descrita como una forma de “volcar demasiado”, algo que puede confundir y generar un vínculo ficticio. “Si das demasiada información, el otro puede adaptarse a lo que vos querés escuchar”, reiteró.

Las señales más importantes están en los gestos

En lugar de concentrarse en discursos, el sexólogo recomendó observar actitudes concretas: “Lo que importa no es lo que la gente dice, sino lo que hace”, enfatizó. Como ejemplos, mencionó prestar atención a cómo trata una persona al camarero, si llega puntual a la cita o cómo se comporta ante situaciones imprevistas.

Estas pequeñas acciones, sostuvo, son más reveladoras que cualquier confesión o declaración romántica. “La primera impresión no es infalible, pero dice mucho”, señaló. Aunque también dejó espacio para matices: “A veces una mala primera impresión cambia con el tiempo, y también puede pasar lo contrario”.

¿Sexo en la primera cita?

Consultado sobre si es adecuado o no tener relaciones sexuales en un primer encuentro, Gómez Di Leva dejó en claro que no existe una respuesta única. “No hay apuro si lo que querés es conocer a la persona”, afirmó. Y agregó: “Si se da, si tenemos ganas, ¿por qué no? Pero la clave es tener en claro para qué nos encontramos”.

Según el especialista, revelar detalles íntimos en la primera cita puede generar vínculos ficticios basados ​​en manipulaciones emocionales

Criticó la ansiedad generalizada con la que muchas personas llegan a estas instancias: “En una primera cita queremos hacer todo”, observó. Según él, esa presión puede jugar en contra de un conocimiento genuino y respetuoso de los tiempos del otro.

Las redes y la generación Z: nuevas formas de vinculación

Durante el programa se introdujo la idea de que estos cambios en el modo de relacionarse tienen un fuerte anclaje generacional. El experto coincidió: “Hay una nueva tendencia que llega a la generación Z. Nosotros ya no estamos ahí”, dijo, reconociendo que muchas de estas prácticas surgen y se expanden a través de las redes sociales.

Explicó que, si bien la digitalización del cortejo tiene ventajas, también puede contribuir a un aceleramiento de los tiempos y a expectativas irreales: “En las apps ya llegás a la cita con una imagen preconcebida del otro. Muchas veces solo vas a confirmar eso”.

Gómez Di Leva señaló que las redes sociales y aplicaciones de citas imponen dinámicas que aceleran los tiempos en los vínculos iniciales

En otro tramo de la charla, el sexólogo lamentó la persistente falta de formación en educación sexual, tanto en adultos como en jóvenes. “La mayoría de nosotros lo primero que supimos de la sexualidad fue por el porno, y ese modelo no funciona en la realidad”, sentenció. Habló sobre su experiencia brindando cursos de educación sexual y denunció la escasa participación en aquellos dirigidos a padres: “No se anota nadie. En cambio, si doy una charla sobre orgasmo, se llena”.

A su juicio, los principales responsables de educar sexualmente a los hijos son los padres. “Tenemos que ir a buscar la información que necesitamos. Y no es difícil. Hay libros que lo explican bien”, recomendó.

Los ex en la primera cita: ¿tema prohibido?

Uno de los puntos más debatidos en el programa fue si es o no conveniente hablar de exparejas en la primera cita. Mientras los conductores se mostraron reacios, Gómez Di Leva planteó una mirada más flexible: “Si se puede evitar, mejor, pero a veces sale igual. Y no está tan mal”, opinó.

Subrayó que no se trata de “evitar el tema a toda costa”, sino de no dejar que domine la conversación. “Lo que importa es si esa mención sirve para entender mejor a la persona o solo es un lastre emocional”, explicó.

Consejos prácticos para una cita exitosa

Como cierre, el especialista dejó una serie de recomendaciones que sintetizan su enfoque:

Preferir una primera cita en un lugar público y neutral , por cuestiones de seguridad y confort.

Evitar cenas largas: “Si es un plomo, no tenés que fumarte entrada, plato principal, postre y café”.

Observar actitudes más que declaraciones: puntualidad, respeto por el otro, escucha activa.

No entrar en detalles íntimos demasiado rápido: “Los filtros se construyen con tiempo y confianza”.

Y finalmente, no buscar forzar nada: “Si se da, buenísimo. Y si no, no pasa nada”.

