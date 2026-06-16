Receta de trufas con galletitas y leche condensada, rápida y fácil

Las trufas con galletitas y leche condensada llevan galletitas dulces trituradas, cacao amargo y una lata de leche condensada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos transportan directo a la infancia, a las fiestas de cumpleaños en casa o a esas meriendas donde la mesa se llenaba de risas y manos pegoteadas de chocolate. Las trufas con galletitas y leche condensada son uno de esos clásicos argentinos que nunca fallan: rápidas, rendidoras y con ese toque de nostalgia dulce.

En Argentina, estas trufas aparecen cuando hay que resolver un postre fácil, económico y tentador. Son infaltables en cumpleaños, picadas dulces o como regalo casero. Su preparación sencilla las convirtió en una de las recetas más replicadas en familias de todo el país, ideales para hacer con chicos o para improvisar algo rico sin complicarse.

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Las trufas con galletitas y leche condensada son bolitas de masa dulce, hechas a base de galletitas trituradas, leche condensada y cacao, que se arman en minutos y se pueden decorar con coco rallado, granas o chocolate derretido. No requieren horno y solo necesitan un rato de heladera para tomar cuerpo.

Las trufas con galletitas se pueden rebozar con coco rallado, granas de colores o chocolate rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trufas forman parte del recetario popular argentino y su elaboración suele asociarse a momentos de encuentro y celebración. Prepararlas no demanda experiencia previa en cocina, por lo que suelen ser una de las primeras recetas que muchos niños aprenden a hacer junto a sus familias.

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La simpleza de los ingredientes y la ausencia de cocción permiten que cualquiera pueda participar, generando recuerdos compartidos y fortaleciendo los lazos afectivos en la cocina del hogar.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 20 minutos

Enfriado en heladera: 10 minutos

Ingredientes

200 gr de galletitas dulces (tipo Lincoln, Chocolinas o similar)

1 lata (395 gr) de leche condensada

3 cucharadas de cacao amargo en polvo

50 gr de coco rallado (para rebozar)

Granas de colores o chocolate rallado (opcional)

Cómo hacer trufas con galletitas y leche condensada, paso a paso

La receta de trufas con galletitas y leche condensada se prepara sin horno y está lista en 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Triturar las galletitas con las manos o procesadora hasta obtener un polvo fino. Volcar las galletitas trituradas en un bol grande. Agregar el cacao amargo y mezclar. Incorporar la leche condensada y unir con cuchara o espátula hasta formar una masa húmeda y maleable. Llevar la mezcla a la heladera por 10 minutos para que tome cuerpo y sea más fácil de manipular. Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos ligeramente humedecidas. Rebozar cada bolita en coco rallado, granas o chocolate rallado, según preferencia. Disponer las trufas en pirotines o una fuente limpia. Llevar a la heladera hasta el momento de servir. Consejo técnico: Si la masa queda demasiado pegajosa, agregar un poco más de galletitas trituradas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de trufas rinde unas 25 unidades medianas y puede alcanzar 35 si se hacen más pequeñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 25 trufas medianas. Esta cantidad resulta ideal para compartir en reuniones numerosas o para preparar con anticipación y ofrecer como parte de un buffet dulce.

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Si se opta por hacerlas más pequeñas, pueden obtenerse hasta 35 unidades, perfectas para servir en bandejas variadas o como parte de una mesa de dulces en celebraciones infantiles.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías : 95 kcal

Grasas : 3,5 gr

Carbohidratos : 15 gr

Proteínas: 1,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas con galletitas y leche condensada se conservan hasta 5 días en heladera y hasta 1 mes en freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 5 días. También pueden congelarse hasta 1 mes en freezer, bien tapadas. Para que conserven su frescura y textura, se recomienda separar las capas de trufas con papel manteca si se almacenan apiladas.

Al descongelarlas, deben dejarse unos minutos a temperatura ambiente para recuperar su sabor y suavidad. Esta practicidad facilita prepararlas con anticipación y tener siempre a mano un bocado dulce listo para cualquier ocasión.

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