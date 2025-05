Vulnerabilidad masculina y salud mental: recomendaciones para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión

La terapia reveló problemas no sanados en la relación de Charlamagne con su padre - (The New York Times's Well festival)

La salud mental sigue siendo un tema tabú, especialmente entre los hombres, quienes, por diversas razones culturales y sociales, suelen esconder sus vulnerabilidades. Sin embargo, figuras públicas como Charlamagne Tha God, el reconocido locutor de radio y personalidad mediática estadounidense, están desafiando estas normas y abriendo espacios para la conversación.

En su intervención en el Well Festival de The New York Times, Charlamagne compartió su propia lucha contra la ansiedad y la depresión, revelando cómo la vulnerabilidad y la honestidad, tanto consigo mismo como con los demás, son claves para superar las barreras emocionales.

El consejo de Charlamagne para combatir el estrés y la ansiedad

A través de su historia personal, destacó un consejo simple pero profundamente efectivo para el bienestar emocional: “¡Ve a tocar el césped!”. Aunque en muchos contextos este consejo podría ser considerado como una broma, el locutor de radio enfatizó su impacto real en la salud mental y el bienestar emocional.

La salud mental sigue siendo un tabú entre los hombres, según Charlamagne - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charlamagne explicó que, aunque la frase “ve a tocar el césped” se haya vuelto un meme en Internet, él mismo lo practica como una forma de conectar con la naturaleza y calmar su mente. Esta actividad, aparentemente trivial, es un acto de inmersión en el momento presente, un principio fundamental de la meditación y el mindfulness, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad.

“Las personas dicen como broma, ‘¡Vete a tocar el césped!’ Pues, en serio, vete a tocar el césped. ¡Hazlo y observa lo que pasa!” dijo Charlamagne, enfatizando la importancia de este sencillo gesto. Al caminar descalzo sobre el césped o simplemente estar en contacto con la naturaleza, se activan procesos de relajación en el cuerpo que contrarrestan los efectos del estrés. Además, este acto promueve una desconexión digital que permite a las personas enfocarse en el entorno físico y natural, algo que en la sociedad moderna suele ser muy necesario.

Este consejo resalta la importancia de prácticas cotidianas de autocuidado que no requieren grandes recursos ni cambios drásticos, sino simplemente estar presentes en el entorno natural, lo cual tiene un poderoso impacto sobre el bienestar emocional. Charlamagne destacó que, a menudo, las respuestas más simples son las que tienen un mayor poder para aliviar el estrés y mejorar la salud mental, un enfoque que busca alejarse de las soluciones complicadas o inaccesibles.

"Ve a tocar el césped": el consejo de Charlamagne para el bienestar emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despojándose de las capas de trauma no sanado: la relación con su padre

Además del consejo sobre el césped, Charlamagne compartió una revelación importante sobre su propio proceso de sanación. Recordó cómo comenzó a ir a terapia inicialmente para tratar la ansiedad y la depresión, pero pronto descubrió que esos problemas emocionales eran solo la superficie de un conflicto más profundo: su relación con su padre.

“Cuando comencé a ir a terapia, lo hacía por ansiedad y depresión. Pero luego empiezas a despojar todas estas capas de traumas no sanados. Y comencé a darme cuenta, ‘vaya, tengo problemas reales con mi padre, ¿verdad?’”, recordó Charlamagne durante la charla. Para él, este proceso de terapia lo llevó a enfrentarse con aspectos de su vida que antes no había identificado. La relación con su padre, especialmente en términos de cómo su figura paterna influenció su desarrollo emocional, fue una de las áreas más dolorosas.

“Siempre hablamos de problemas con los papás y los solemos asociar con las mujeres, lo cual es extraño. Los hombres anhelamos esa relación con nuestro padre”, dijo Charlamagne, reconociendo cómo las expectativas sociales suelen hacer que los hombres oculten sus vulnerabilidades, incluso en lo que respecta a su relación con sus padres. La terapia, sin embargo, le permitió descubrir la raíz de muchos de sus problemas emocionales.

Charlamagne destaca la importancia de la conexión emocional para la sanación - (Captura de Video)

Uno de los avances más significativos que Charlamagne experimentó en terapia fue cuando se dio cuenta de que su padre lo disciplinaba por cosas que nunca le enseñó. Este fue un momento doloroso pero esclarecedor para él. Además explicó que hubo un período de su vida en el que realmente anhelaba que su padre estuviera allí para él, pero la falta de una conexión real lo había dejado con un vacío emocional profundo. A pesar de estos sentimientos, Charlamagne señaló que ahora está trabajando en desarrollar una relación auténtica de padre e hijo, algo que considera esencial para su proceso de sanación.

Sin embargo, lo que realmente le permitió perdonar a su padre y entender sus propias luchas emocionales fue cuando su papá compartió detalles de su propia batalla con la salud mental. El locutor recordó cómo el hombre le confesó que estaba en terapia dos o tres veces por semana y tomaba entre 10 a 12 medicamentos diferentes. Además, su padre le reveló que había intentado suicidarse en varias ocasiones. Esta conversación fue un punto de inflexión para Charlamagne, quien, al ver la magnitud del sufrimiento de su padre, pudo empezar a comprender su comportamiento.

Charlamagne comparte su lucha personal contra la ansiedad y la depresión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso de aceptar la vulnerabilidad y reconocer las luchas internas de su padre fue clave para Charlamagne en su viaje hacia la paz emocional. Fue a través de esta honestidad compartida que comenzó a sanar su relación con su padre y, por ende, consigo mismo.

La importancia de la vulnerabilidad y la sanación a través de la conexión emocional

El consejo de Charlamagne sobre tocar el césped es, en muchos aspectos, una invitación a detenerse, respirar y conectarse con el presente, un principio que resuena también en su enfoque hacia las relaciones familiares y la salud mental.

Así como salir a la naturaleza puede proporcionar consuelo a las mentes agitadas de las personas, compartir las verdades más profundas que tienen cada uno, como hizo Charlamagne con su padre, permite que se abran espacios de comprensión mutua y perdón.