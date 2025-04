“Brain flossing”, el nuevo método que reduce la ansiedad en solo cuestión de segundos

Cómo evitar dolores corporales con pequeños cambios en la rutina diaria Las posiciones adoptadas durante el trabajo y descanso impactan sobre el bienestar general. The Washington Post compartió algunos ajustes en la postura, que pueden prevenir dolores y aumentar la energía, según los expertos en ergonomía

Violencia sexual contra niños y adolescentes, una herida invisible regida por el mandato del silencio La falta de visibilidad y reparación perpetúa marca la vida de miles de sobrevivientes, quienes no encuentran un espacio para decir su verdad y obtener justicia. El dolor que no se nombra y no se protege