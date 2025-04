Cómo es la máquina que convierte cada fiesta en un show en el que todos son protagonistas

La tecnología y el entretenimiento se fusionan en ShotNow, creando una experiencia única para los asistentes a eventos (ShotNow)

Quienes organizan eventos sociales están en la búsqueda constante de algo único que haga de esos encuentros algo memorable. Dos mentes creativas decidieron transformar la experiencia de disfrutar un shot al crear una máquina que ofrece una bebida, pero también una experiencia completamente nueva. Con enfoque en la tecnología, el espectáculo y la interacción social, no es solo una dispensadora, sino que se ha convertido en el alma de las fiestas.

Todo comenzó en 2016, en un bar, entre amigos donde, como sucede en tantas reuniones sociales, en un momento el centro de atención fueron los shots. Sin embargo, lo que parecía ser solo una experiencia divertida y espontánea, fue el motor de una idea mucho más grande. Uno de sus creadores, Juan Martín Viberti, contó a Infobae: “Nosotros queríamos armar un show único, algo que realmente prenda la fiesta. El clásico shot servido en la barra estaba buenísimo, pero queríamos algo más, algo que lo convirtiera en una experiencia”.

Desde 2016, los creadores de ShotNow han transformado el concepto de los shots en una experiencia interactiva y viral (ShotNow)

La dupla que integran el propio Juan Martín junto a Matías Martín se planteó un desafío: ¿cómo hacer del tradicional shot algo realmente emocionante y memorable? La respuesta vino en la forma de una máquina de dispensado automático que, además de servir las bebidas elegidas por los usuarios, capturaba el momento con un boomerang —esos videos cortos que se reproduce en bucle, hacia adelante y hacia atrás— para que los participantes pudieran compartirlo en las redes sociales. Así nacía ShotNow.

“Hoy en día, las redes son clave en cualquier evento. Subir esos boomerangs a Instagram, que la gente los resuba, que se etiqueten y se sumen al quilombo digital, genera un movimiento enorme, que no solo enciende la fiesta en vivo, sino también en el mundo virtual”, explicó Viberti.

La máquina de ShotNow no solo sirve bebidas, también captura momentos para que los invitados los compartan en sus redes sociales (ShotNow)

De esta manera, pasó de ser una simple idea a convertirse en un fenómeno, que no solo se vive en el evento, sino que también explota en las redes sociales, convirtiéndose en el centro de atención digital. Viberti enfatizó que la máquina se convirtió en el elemento que une a los invitados, creando un momento compartido lleno de adrenalina y diversión.

Cómo funciona la máquina ShotNow

La expansión internacional de ShotNow marca un hito en su crecimiento, con la apertura de producción en Estados Unidos (ShotNow)

A simple vista, este dispositivo podría parecer solo para dispensar bebidas, pero es mucho más que eso, contó Viberti. Cada máquina está diseñada para ofrecer una experiencia dinámica e interactiva. “La cosa es simple, pero efectiva: primero se eligen las bebidas que van a la máquina. Hay versiones de 2 a 7 picos, así que las combinaciones son infinitas”, explicó. Esta variedad de opciones permite que cada evento sea único, adaptándose a los gustos de todos los asistentes.

Matias Martín y Juan Martin Viberti, creadores de Shotnow

Una de las características distintivas la flexibilidad de las máquinas: no solo se sirven bebidas alcohólicas, sino que también se pueden ofrecer alternativas sin alcohol, lo que permite que todos los asistentes participen de la experiencia. “Hicimos fiestas con shots de jugos en vasos decorados con granas de colores, tragos de autor creados por bartenders y, por supuesto, los clásicos infaltables. No hay límites, siempre estamos probando cosas nuevas”, agregó Viberti.

Cada pico de la máquina puede tener una bebida diferente, lo que genera una experiencia personalizada para cada asistente a la fiesta. Una vez seleccionadas las bebidas, los participantes colocan su vaso debajo de la máquina y presionan el botón “ShotNow!”. Luego comienza la cuenta regresiva: “3, 2, 1… ¡Shot!” Y en ese instante, los invitados toman su bebida de una sola vez, mientras la cámara integrada en la máquina captura el boomerang, registrando el momento para que todos lo puedan compartir en sus redes sociales.

ShotNow se adapta a todos los gustos, ofreciendo desde tragos de autor hasta opciones sin alcohol para todos los asistentes (ShotNow)

“En ese momento nuestro operador con la tablet integrada captura el boomerang con todos haciendo el shot o metiéndole locura a la cámara. El video queda tremendo, todos se etiquetan, suman el hashtag del evento y explota en redes. Es el souvenir digital de la fiesta”, aseguró.

Las filas que se arman alrededor de la máquina son una clara señal de su popularidad. “Apenas llega ShotNow con su cartel luminoso y toda la energía encima, los invitados saben que ahí arranca lo mejor de la fiesta. Porque esto no es solo un shot, es EL momento que hace que la fiesta pase a otro nivel”, señaló uno de los creadores de esta experiencia.

Esta experiencia está logrando transformar la interacción en eventos porque convierte cada momento en una oportunidad para la viralización en redes sociales. Sus creadores consideran que, más allá de la diversión inmediata, el verdadero poder está en su capacidad para trascender el evento en sí. Cada boomerang capturado por la máquina se convierte en un contenido compartible, que invita a los asistentes a etiquetar a amigos y a usar los hashtags del evento, “amplificando la energía del festejo” en plataformas como Instagram. Este enfoque digital extiende el alcance del evento y genera un movimiento virtual que conecta a personas de diferentes lugares.

Figuras destacadas y la proyección internacional de la experiencia

Entre los famosos que han disfrutado de ShotNow se encuentran Oriana Sabatini, Yanina Latorre, Dalma Maradona, Angel De Brito, la China Suárez, entre otros (ShotNow)

A lo largo de los años, ShotNow ha estado presente en algunos de los eventos más exclusivos del país, con figuras públicas de renombre participando en esta experiencia única. Entre los famosos que han disfrutado de ShotNow —muchos de los cuales han repetido la experiencia— se encuentran Oriana Sabatini, Yanina Latorre, Dalma Maradona, Angel De Brito, la China Suárez, Vicky Xipolitakis, Lizi Taglini, Silvina Escudero y Mariano Liberman, entre otros.

Según Viberti, “en cada uno de esos momentos, lo que siempre buscamos es llevar la energía al máximo y hacer de la fiesta algo inolvidable”. ShotNow se ha convertido en un referente de la diversión en muchos eventos privados por su propuesta innovadora y su forma de conectar con las personas.

Cada evento con ShotNow se convierte en una fiesta compartida digitalmente, gracias a su integración con las redes sociales (ShotNow)

Un paso reciente y significativo ha sido la expansión internacional de esta iniciativa. Tras meses de trabajo, los fundadores lograron cerrar un acuerdo clave para abrir la fabricación masiva de las máquinas en Estados Unidos. “Este acuerdo no solo nos permite tener producción local en uno de los mercados más importantes del mundo, sino que también abre las puertas para llevar nuestras máquinas a nivel global”, consideró Viberti.

Se trata de una forma de crear momentos memorables que trascienden el evento en sí (ShotNow)

“La posibilidad de exportar ShotNow a diferentes países nos permite expandir nuestra presencia y seguir innovando en el mundo de los eventos y el entretenimiento”, aseguró y, con la energía positiva que transmiten en cada fiesta, afirmó: “Estamos listos para romperla en todo el mundo”.

Además, contó, “actualmente estamos a punto de lanzar un proyecto que venimos soñando hace tiempo: nuestra propia bebida, y no es cualquier bebida, se llama Ekses, el nombre no es casual: Ekses, de ‘excesos’, porque la idea es llevar todo al límite, desde el sabor hasta la experiencia de consumo. El diseño, la identidad, la comunicación y hasta la forma de tomarla está pensada para romper las reglas”.

La experiencia de ShotNow convierte el simple acto de tomar un trago en una celebración colectiva y compartida en tiempo real (ShotNow)

El dúo creador de la iniciativa buscó “dar un paso más. No solo queríamos servir shots, queríamos crear una bebida propia que represente la esencia misma de la fiesta, del exceso, del quilombo, del deseo y del placer compartido”. Esta bebida fue “elaborada a base de 19 hierbas reconocidas por sus propiedades estimulantes, ingredientes naturales que se usan para activar los sentidos. Pero no nos quedamos ahí: sumamos 7 ingredientes secretos (sí, el número no es casualidad) que no vamos a revelar, pero que fueron elegidos con una única intención, encender el deseo y llevar la experiencia al próximo nivel”.

De esta forma, será una bebida afrodisíaca “porque entendimos que en las fiestas, además de la diversión, hay una energía muy intensa que conecta a las personas. Miradas, risas, complicidad... todo eso que pasa sin que nadie lo diga. Ekses no es solo un shot, es una provocación directa al placer, a dejarse llevar por el momento y vivirlo al máximo”, cerró.