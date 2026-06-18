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La técnica “high-low”, la tendencia que permite tener una casa de aspecto lujoso sin gastar de más

Esta estrategia combina piezas de inversión con objetos económicos y es una solución para quienes buscan ambientes elegantes con presupuestos ajustados

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Ilustración de acuarela y líneas finas de un salón moderno con un sofá seccional azul, una butaca amarilla, una barra de mármol y ventanales.
El método high-low combina piezas de inversión con objetos asequibles para lograr ambientes sofisticados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco de “high-low” en decoración accesible se consolida como una tendencia entre quienes buscan hogares con apariencia sofisticada sin recurrir a gastos elevados. La técnica consiste en mezclar piezas de inversión con objetos asequibles para lograr ambientes personales y elegantes, según expertos británicos citados por House Beautiful.

Para aplicar la técnica “high-low” y conseguir que cualquier casa luzca elegante y costosa sin gastar mucho, conviene priorizar la compra de ciertos elementos como la iluminación y los asientos principales. El resto del hogar puede complementarse con objetos más económicos, lo que permite crear espacios equilibrados y atractivos para cualquier presupuesto.

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El método nació en el mundo de la moda y se trasladó con éxito a la decoración de interiores. La idea esencial es contrastar muebles duraderos o de buena manufactura con hallazgos accesibles, enriqueciendo la estética del hogar.

Vista interior de una sala de estar con sofá modular marrón, mesa de centro de mármol, libros, planta verde y una obra de arte colgada en la pared blanca.
Sofás y sillones funcionan como anclas visuales y elevan la comodidad a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jo Plant, directora creativa de Pooky, explicó al medio citado que el enfoque “high-low” rompe con la noción de que es necesario invertir en cada detalle, y fomenta una decoración más reflexiva y accesible. Este sistema propone elegir en qué artículos conviene gastar, privilegiando aquellos que aportan valor funcional y visual.

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La especialista aclara que no todos los objetos domésticos requieren la misma inversión. Siguiendo ese principio, es posible conseguir entornos sofisticados y bien diseñados sin destinar grandes sumas a todos los componentes del espacio. Según el medio, se trata de una estrategia que encuentra eco entre quienes desean unir estilo y sensatez económica en la decoración de su hogar.

Consejos para aplicar la técnica “high-low” en casa

Interior de una sala de estar iluminada por el sol, con suelo de madera, una lámpara de diseño en un estante de madera y cuadros en la pared.
Distribuir las piezas de inversión en varias zonas mantiene el equilibrio visual del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones para implementar el método “high-low” comienzan por identificar los elementos que merecen una inversión.

“La iluminación de calidad es uno de los componentes más cruciales en cualquier hogar, porque se usa a diario y transforma el ambiente”, subraya Plant en charla con House Beautiful. Recomienda optar por lámparas o sistemas que, además de durar, aporten valor al diseño del espacio.

Los asientos también son clave. “Sofás y sillones anclan una habitación, tanto en lo visual como en lo práctico; la calidad se traduce en comodidad y valor a largo plazo”, destaca la experta. Si el presupuesto no permite renovar todo el mobiliario, aconseja sumar almohadas de terciopelo o mantas de lino para elevar el aspecto a bajo costo.

Salón moderno con sofá modular verde oliva, taburetes de madera, mesa de centro negra, alfombra clara, panel de madera decorativo y cuadro naranja en la pared.
Los accesorios llamativos suman personalidad cuando se eligen por forma, color y textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de elegir las piezas de inversión, el resto del espacio puede completarse con objetos asequibles. Maria Ramirez, diseñadora de interiores y fundadora de BB Interiors, recomienda al medio citado: “Los objetos asequibles en materiales naturales o diseños atemporales suelen complementar sin desentonar”.

Mesas auxiliares simples y alfombras neutras pueden integrarse con facilidad, aportando calidez y versatilidad. Por su parte, accesorios llamativos, como jarrones o portavelas, pueden encontrarse en tiendas de segunda mano o confeccionarse manualmente, sumando personalidad sin aumentar el gasto.

Cómo lograr un ambiente armonioso y sofisticado

Un hombre asiático de espaldas, vestido con camisa verde y jeans, ajusta un difusor negro sobre una consola gris en un pasillo con arte moderno. Visible una nevera a la derecha.
Las tiendas de segunda mano y las piezas hechas a mano amplían opciones decorativas con bajo presupuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el equilibrio visual es esencial en el sistema “high-low”. Ramirez señala que los objetos más llamativos deben dispersarse por distintas zonas, y no concentrarse solo en un lugar.

“Asegúrate de que las piezas de inversión no dominen el ambiente; espárcelas para que cada zona parezca pensada y cuidada”. Así, una silla de diseñador junto a una mesa auxiliar sencilla permite que el elemento principal destaque sin afectar el estilo general.

El medio destaca que incluso los accesorios económicos suman valor si se seleccionan considerando forma, color y textura. Elegir piezas de líneas atemporales o materiales naturales ayuda a que el resultado sea elegante y equilibrado.

Un pasillo con paredes de madera clara y oscura, un gran espejo vertical a la derecha, un cuadro abstracto reflejado y una planta de hojas verdes oscuras en un jarrón rojo.
Pensar el diseño desde el uso cotidiano guía decisiones más sensatas y efectivas al momento de comprar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance entre inversión y estilo, según los especialistas, es lo que consigue que una casa tenga un aspecto costoso y acogedor.

Pensar el diseño desde el uso cotidiano facilita identificar cuáles son las piezas en las que la inversión causará un efecto transformador y duradero en el ambiente del hogar.

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