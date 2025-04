Tres Malbec de excelencia para celebrar al vino emblema de Argentina

El 17 de abril se celebrará el Día Internacional del Malbec, una fecha clave para la variedad de uva más importante de Argentina, con casi 50.000 hectáreas plantadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de abril próximo se celebrará un nuevo Día Internacional del Malbec, sin dudas la variedad de uva más importante de la Argentina, por muchas razones.

La Argentina cuenta con la mayor superficie de Malbec plantada del mundo, casi 50.000 hectáreas. Y si bien el origen fueron las vides traídas desde Burdeos (Francia) a mediados del siglo XIX por Michel Aimé Pouget, a pedido de Domingo Faustino Sarmiento, con el paso del tiempo esas selecciones masales se adaptaron de manera única a los distintos terruños nacionales. Y hoy empiezan a sobresalir algunos clones y selecciones locales, tan bien adaptadas, con las que se logran grandes vinos.

Mientras tanto, en su Cahors natal, hay apenas 5.000 hectáreas. Pero no solo es cuestión de tamaño del viñedo, la historia también es interesante para entender la verdadera dimensión de la importancia de esta cepa. Porque en 150 años, la Argentina entendió que la llave de entrada al mundo del vino era el Malbec, pero no por ser mejor que las otras clásicas (Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, etc.), sino por ser diferente.

Y lo que es mejor, que casi nadie la tenía. Su origen noble, sumado a la evolución en el ámbito local, hicieron posible un presente muy promisorio. Claro que para poder consagrarse como gran vino debe aún superar algunas pruebas. Como, por ejemplo, hacerse respetar. Y para ello hacen falta tiempo y más vinos. En eso anda la Argentina vínica de hoy. Desarrollando cada vez más y mejor su uva emblemática, porque la clave está en su diversidad.

El Malbec de Argentina, originado en Burdeos, se adaptó a diferentes terruños nacionales, destacándose por su singularidad y calidad en la producción vinícola (Freepik)

El Malbec tiene una gran ventaja, es un vino fácil de atraer, ya que sus atributos son apreciables y entendibles. Es un vino expresivo, tanto en nariz como en boca, y su trago suele ser fresco y amable. Por lo tanto, generalmente gusta. No por casualidad ha llegado donde llegó, y es uno de los vinos más consumidos a nivel local, ya que es un vino agradable de beber, en todos los segmentos.

Pero para trascender, hay que desafiar los límites. Y en este caso, no se trata de los geográficos ni los climáticos, sino los cualitativos. Ese es el gran desafío de la variedad, ser protagonista cada vez de más grandes vinos. En la década pasada, algunos grandes exponentes nacionales comenzaron a coquetear con los 100 puntos de la prensa especializada internacional.

Mientras que, en esta década, cada año son varias las etiquetas que se consagran con la puntuación más alta, y muestran que la calidad está lograda. Esto fue posible gracias a los hacedores que pusieron más el foco en el lugar que en la variedad, buscando los mejores rincones y métodos para que la uva se exprese lo mejor posible.

En Argentina, la diversidad de climas, altitudes y suelos contribuyen a la riqueza de sabores del Malbec

Y la mejor noticia es que todo esto se dio en un período muy corto de tiempo, al menos para el vino. Porque 25 años no es mucho, vínicamente hablando. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los vinos más respetados de hoy tienen entre 170 y 1000 años de historia. Y eso, fundamentalmente, es lo que seduce a los coleccionistas y consumidores exigentes del mundo. Por eso, más allá de seguir explotando la diversidad que ofrece el Malbec, es hora de mostrar lo hecho, de llegar con los mejores Malbec a esos lugares de élite para que puedan ser apreciados.

La calidad ya está, ahora hay que empezar a consolidar su imagen y prestigio para despertar el interés de más consumidores.

A lo largo del mes se van a suceder los eventos alrededor del Malbec, siendo el 17 de abril el día indicado. Una buena manera de ponerlo en la agenda y fomentar su consumo y mayor conocimiento.

Argentina entendió que el Malbec no solo era distinto a otras variedades, sino que se convertiría en la clave para ingresar al mundo del vino por su originalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay muchos Malbec y muy conocidos, por eso, un exponente para descubrir debe tener algo especial, sin que ello implique que solo sean los vinos de alta gama los que puedan sorprender. Al contrario, hay Malbec de precio accesible que llaman la atención tanto por fuera como por dentro. Porque no solo posee los atributos de su segmento, sino que brinda algo más. Además, es el mejor compañero de las carnes rojas a la parrilla, conformando uno de los maridajes más admirados del mundo.

El Malbec tiene todo para consagrarse, solo necesita más tiempo y más consumidores.

Tres Malbec para comenzar a celebrar su Día

Chañares Puro Malbec 2024 destaca por su frescura y notas de frutas de baya, siendo ideal para disfrutar entre 2025 y 2027

Chañares Puro Malbec 2024

Lomas del Malbec, Agrelo, Luján de Cuyo $20.000

Este flamante Malbec elaborado con uvas de viñedos orgánicos certificados posee una fuerza en su carácter frutal que sorprende. Una combinación de frescura con notas de frutas de baya y hierbas que sobresalen de la copa. Muy expresivo en nariz y jugoso en boca. De paladar franco, con texturas incipientes. El entorno de esta viña son los Cerrillos que separan Luján de Cuyo del Valle de Uco, y allí las noches son bien frescas. Y es la amplitud térmica, más allá del manejo orgánico de la viña, la clave de la energía de este Malbec. Beber entre 2025 y 2027.

90,5 Puntos

Homo Felix Gran Malbec 2020 se caracteriza por sus taninos finos y complejidad, con un excelente potencial de guarda hasta 2027

Homo Felix Gran Malbec 2020

Homo Felix, Gualtallary Monasterio, Valle de Uco $38.000

Muchos que no conocen este vino se dejan llevar por su atractiva etiqueta, y se sorprenden. Es que Patricio Eppinger (propietario) tiene una vasta experiencia en la industria vitivinícola. Con finca propia en Agrelo y gran conocimiento de otras zonas, elabora vinos a su imagen y semejanza, junto al ingeniero agrónomo Marcelo Canatella y al enólogo Bernardo Bossi Bonilla. Entre todos logran este Malbec de aromas delicados y estilo moderno. Sus taninos finos y delicados aportan matices complejos a la típica fruta del varietal, dejos de grafito de frutas negras de baya. De buen volumen, con fluidez y una acidez sostenida. Su trago es jugoso y mordiente, casi tenso, con muy buen potencial. Beber entre 2025 y 2027.

93 Puntos

El Bayeh Trópico Sur Malbec 2022, proveniente de la Quebrada de Humahuaca, ofrece frescura y profundidad, con gran potencial para ser disfrutado hasta 2030

El Bayeh Trópico Sur Malbec 2022

El Bayeh, Huacalera, Quebrada de Humahuaca $80.000

La Quebrada de Humahuaca, que une a la Puna con los valles de la provincia de Jujuy, fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en el año 2003. Allí se encuentran los viñedos de esta flamante bodega de la familia Manzur, que cuenta con el asesoramiento del reconocido enólogo Matías Michelini. Y juntos han logrado un Malbec de excepción, porque capta muy bien la esencia del lugar. Por esa viña a 2.700 m pasa el Trópico Sur, de ahí su nombre, pero es el carácter del vino lo que cautiva. Amplio y fresco, amable y profundo, con capas de sensaciones. Sus aromas y sabores son diversos, como los del entorno, salvaje y lleno de flora silvestre. Y la elaboración cuidada es para preservar esa gracia única del lugar, con texturas elegantes y una profundidad compleja. Un auténtico Malbec de lugar, con gran potencial. Beber entre 2025 y 2030.

94,5 Puntos