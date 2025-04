La historia de Alberto Gramajo: “Viajo 7 horas por día, me cansa más el traslado que el trabajo”

Infobae en Vivo acompañó al carpintero Alberto Gramajo en su travesía diaria para llegar desde Florencio Varela a CABA

Alberto Gramajo, tiene 52 años y es carpintero, y como muchas personas en que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), resigna horas de sueño y de momentos en familia para movilizarse hasta su lugar de trabajo. Infobae en Vivo lo acompañó en el trayecto para mostrar cómo es la odisea de viajar, en primera persona.

Cada mañana, se enfrenta a un desafío que supera las 7 horas diarias de viaje entre ida y vuelta, un tiempo que dedica exclusivamente al traslado de su hogar en Florencio Varela hasta una obra en construcción en el Puente Saavedra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su jornada laboral comienza a las 7:30, pero su día arranca mucho antes, entre las 3:40 y las 4 de la mañana, cuando sale de su casa, ubicada en el barrio Luján de Florencio Varela, para recorrer más de 45 kilómetros en el sistema de transporte público que atraviesa el AMBA. Después de su jornada laboral, recién llega a las 21 a su hogar.

Viajar 7 horas para trabajar

Las mejores ofertas salariales en CABA que en el Conurbano hacen que trabajadores como Alberto tengan que desplazarse largas distancias a diario

Alberto a las 4:00 am, se pone en marcha, primero caminando con sus vecinos por seguridad, y luego tomando diversos medios de transporte: colectivo, tren, subte y nuevamente tren.

Su recorrido comienza en la parada del colectivo 383 en el barrio Luján hasta la Estación Ardigó. Desde allí, se toma el tren Roca hasta Constitución, luego el subte C hasta Retiro, y finalmente, otro tren Mitre hasta la estación Rivadavia, donde su destino está finalmente cerca.

Alberto asegura que “me canso más en el viaje que en el trabajo”, una frase que refleja con claridad el desgaste físico y mental que vive de manera cotidiana.

El viaje total le insume 7 horas a su rutina diaria. Mientras realiza este largo trayecto, aprovecha para descansar, escuchar música o leer noticias. Sin embargo, a pesar de las horas de cansancio acumulado, Alberto mantiene su compromiso con el trabajo.

A su jornada laboral de 10 horas de lunes a sábado, se le añaden esas largas horas de traslado que, en ocasiones, le quitan incluso la oportunidad de compartir tiempo con su familia. “Uno comparte poco con la familia por el tema del viaje”, reflexiona.

Alberto sale de su casa cerca de las 4 de la mañana y vuelve a las 21 horas

En el caso de Alberto, aunque en su zona cercana a Florencio Varela hay trabajos, los salarios que ofrecen no son lo suficientemente atractivos y por eso decide perder tanto tiempo en movilizarse.

“Cerca de acá hay trabajo, pero no pagan lo mismo. Por eso no nos queda otra que venir a CABA. Es un poco más sacrificado, pero por lo menos se gana un poco más”, explica. Así, a pesar de las largas horas de traslado, la decisión de viajar hacia la ciudad se convierte en una necesidad económica, un sacrificio que, aunque agotador, le permite ganar un poco más que si trabajara en su localidad.

Alberto gana entre 400.000 y 450.000 pesos por quincena, una cifra que se ve reducida por los costos del viaje diario, que ascienden a casi 70.000 pesos. “Los viáticos no me los pagan”, señala.

Este costo económico no es el único sacrificio al que se enfrenta Alberto. El impacto en su vida familiar es igualmente significativo. Con un horario de trabajo que lo consume entre 7:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, Alberto solo llega a su casa cerca de las 9 de la noche.

“Cerca de mi casa hay trabajo pero no pagan lo mismo. Por eso no nos queda otra que venir a Caba. Es un poco más sacrificado pero por lo menos se gana un poco más”, dijo Alberto a Infobae

Esto significa que no solo tiene menos tiempo para descansar, sino que también pierde la oportunidad de compartir más tiempo con su esposa y sus cinco hijos, un sacrificio que siempre lleva consigo.

“Me cansa más el viaje que lo que trabajo. Y sí, porque trabajo 10 horas y viajo 7. La verdad que son muchas horas de traslado”, asegura.

A pesar de todo, Alberto sigue adelante con su rutina, motivado por el deseo de mejorar la vida de su familia. “Trabajo para darle lo mejor a mis hijos”, afirma con determinación, aunque también reconoce las dificultades.

“Mi sueño es poder terminar la casa de mis hijos. Que por lo menos el día de mañana, que uno no esté, ellos digan ‘bueno, hoy mi papá no está, pero se rompió el alma y me dejó esto’”, dice emocionado.

Los problemas de la movilidad urbana en Argentina

En diálogo con Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la especialista en movilidad y economía urbana, Florencia Rodríguez Touron, habló sobre la desigualdad en el acceso al transporte.

Rodríguez Touron —graduada de la Universidad Di Tella y fundadora de la aplicación de movilidad compartida Bondit— analizó las falencias del sistema público de transporte e hizo hincapié en la relación entre planificación urbana y calidad de vida. “Es muy difícil hacer redes de transporte eficientes que no hagan a personas como Alberto Gramajo tardar tres horas en ir y volver a su trabajo, si no tenemos una planificación urbana saludable y sustentable”, dijo.

Durante la conversación, la especialista subrayó que el crecimiento urbano descontrolado agrava la situación: “Las ciudades vienen creciendo en extensión, y se hace cada vez más difícil llegar a estas personas. Alberto vive en Florencio Varela, el tercer cordón del conurbano. Ese cordón crece a baja densidad, lo que quiere decir que hay pocas personas en mucho territorio. Entonces los sistemas de transporte indefectiblemente se vuelven ineficientes en ese contexto”.

Rodríguez Touron también abordó la brecha social en los tiempos de viaje: “Si uno mira los datos de movilidad, efectivamente los más ricos viajan menos tiempo y los más pobres viajan más. Tenemos datos prepandemia que muestran que el quintil de menor ingreso viaja cerca de dos horas por día, mientras que el de mayor ingreso lo hace alrededor de una hora. Es un 50% más del tiempo”.

La especialista concluyó que, si bien las propuestas como las “ciudades de 15 minutos” buscan acercar los servicios y reducir los desplazamientos, la realidad en Argentina es muy distinta: “La ciudad de los 15 minutos es básicamente que la mayor cantidad de usos esté cerca para que puedas ir y venir caminando, en bici, en subte, etcétera. Pero pareciera que, a juzgar por lo que se ve en esta historia y en tantas otras, la gran mayoría está lejos. Y en Argentina, eso es un lujo de una burbuja, no de unos pocos”, señaló.

El tiempo valioso que se pierde en ir a trabajar

