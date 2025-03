El FOBO en el trabajo: el miedo a quedar obsoleto por la IA crece en las empresas

El "FOBO", miedo a volverse obsoleto, está creciendo en diversos sectores ante el avance de la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances en inteligencia artificial están redefiniendo el mundo del trabajo. La automatización, la digitalización y las nuevas expectativas laborales han generado un fenómeno creciente: el FOBO (Fear of Becoming Obsolete, miedo a volverse obsoleto). Cada vez más empleados temen que sus habilidades se vuelvan irrelevantes y que sus puestos sean reemplazados por máquinas. Pero este temor no significa que sus carreras estén condenadas. Como señala Forbes, el FOBO “es una advertencia para evolucionar antes de que el cambio los obligue a actuar”.

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo ya no es una cuestión de futuro: es una realidad. La automatización está sustituyendo tareas repetitivas y obligando a los trabajadores a cambiar o transformar su rol dentro de las empresas. “En lugar de limitarse a completar tareas, se espera que los trabajadores interpreten datos, tomen decisiones estratégicas y colaboren con la tecnología de maneras que no lo habían hecho antes”, tal como explica Forbes.

A diferencia de revoluciones tecnológicas anteriores, en las que los empleos más afectados eran los repetitivos o de bajos salarios, la IA está incursionando en sectores altamente calificados. Profesionales de derecho, medicina y finanzas ven cómo la IA asume tareas antes consideradas exclusivas de la inteligencia humana. Un artículo de Harvard Business Review, señala que los empleados que “desarrollan fluidez en IA (no necesariamente como ingenieros, sino como usuarios informados) están mejor posicionados para seguir siendo relevantes en la fuerza laboral”.

La colaboración entre humanos e IA es clave para adaptarse y evitar la pérdida de relevancia en el mercado laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceptar o temer la IA: las dos respuestas al cambio

Frente a la IA, los trabajadores adoptan dos posturas: aceptarla y aprender a usarla o temerla y resistirse al cambio. Algunos empleados ven la IA como una herramienta para mejorar su productividad, liberándolos de tareas repetitivas y permitiéndoles concentrarse en trabajos de mayor valor. Otros, en cambio, temen que el uso de herramientas de IA acelere su reemplazo.

La clave para mantenerse relevante es adaptarse. Las empresas no buscan reemplazar a todos los empleados con inteligencia artificial, sino encontrar trabajadores capaces de colaborar con la IA y aportar criterio humano. Los profesionales que buscan comprender la IA en lugar de ignorarla tienen mayores probabilidades de éxito.

Cómo superar el FOBO y mantenerse relevante

El aprendizaje continuo es la herramienta más poderosa contra el miedo a volverse obsoleto. Para evitar el FOBO, los empleados deben:

Comprender cómo la IA impacta en su industria: no es necesario ser experto en tecnología, pero sí entender cómo la IA está cambiando la forma de trabajar. Forbes recomienda “identificar qué tareas de su función podrían automatizarse y cómo avanzar hacia responsabilidades de mayor valor”.

Adoptar la curiosidad como estrategia de crecimiento: “Los empleados que adoptan el aprendizaje continuo tienen muchas más probabilidades de avanzar en sus carreras, incluso en sectores que experimentan grandes cambios”, afirma Forbes . Recursos como LinkedIn Learning , Coursera o capacitaciones empresariales pueden marcar la diferencia.

Potenciar habilidades humanas irremplazables: aunque la IA procesa datos con rapidez, no puede replicar la inteligencia emocional, el liderazgo o la creatividad . Por eso, Forbes aconseja que los trabajadores “se enfoquen en desarrollar la comunicación, la resolución de problemas y el pensamiento estratégico”.

Replantear el crecimiento profesional: las carreras ya no siguen un camino lineal. Las trayectorias tradicionales “están desapareciendo” y ahora los empleados deben moverse lateralmente, aprender nuevas habilidades y adaptarse a roles en constante evolución.

Sectores como finanzas, medicina y derecho ya experimentan transformaciones con la incorporación de tecnología avanzada (Imagen ilustrativa Infobae)

El FOBO y la retención de talento en las empresas

El miedo a volverse obsoleto afecta tanto a los empleados, como a las empresas. Esto es debido a que los trabajadores que temen quedarse obsoletos tienen más probabilidades de renunciar y buscar puestos en los que sientan que pueden crecer. Para retener talento, las empresas deben:

Ofrecer programas de capacitación y reciclaje de habilidades para que los empleados se mantengan actualizados.

Fomentar la movilidad interna , permitiendo que los trabajadores exploren nuevas funciones dentro de la empresa.

Crear una cultura de innovación, en la que los empleados vean la IA como una herramienta y no como una amenaza.

Las compañías que ignoran el FOBO corren el riesgo de perder a sus empleados más visionarios.

¿Es el FOBO una amenaza real o solo una mentalidad?

El FOBO es un temor justificado por la velocidad del cambio tecnológico. Sin embargo, Forbes enfatiza que “el miedo por sí solo no cambiará la realidad del trabajo impulsado por la IA”. Mientras algunas habilidades pierden relevancia, otras emergen con rapidez.

Los empleados que liderarán el futuro serán aquellos que adopten la curiosidad, se mantengan adaptables y aprendan a trabajar con la IA en lugar de contra ella. La clave para seguir siendo relevante no es superar a la tecnología, sino aprender más que ella”.