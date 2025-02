La clave para evitar lesiones y mejorar el rendimiento físico

La industria del fitness evoluciona al incorporar la recuperación como un pilar esencial en los entrenamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la industria del fitness promovió la idea de que solo el esfuerzo extremo generaba resultados. Frases como “si no duele, no sirve” fueron parte del discurso dominante, incentivando entrenamientos intensos que muchas veces derivaban en lesiones y agotamiento. Sin embargo, esta mentalidad ha cambiado. Actualmente, la recuperación es considerada un pilar esencial en cualquier rutina de ejercicios.

Uno de los ejemplos más representativos de esta transformación es el caso de Tony Horton, creador del popular programa P90X. En la década del 2000, su método se basaba en rutinas de 90 minutos diarias durante 90 días, con la promesa de una transformación física total. Hoy, su perspectiva es diferente. “No sabía entonces lo que sé ahora”, reconoce el entrenador a Associated Press, quien actualmente enfatiza la importancia del descanso y la recuperación.

El cambio en la visión del entrenamiento no se limita a casos individuales, sino que ha sido adoptado por organismos influyentes como el Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte y la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM). Ambas instituciones han incorporado la recuperación como un aspecto fundamental dentro de sus programas de certificación para entrenadores personales, promoviendo un enfoque integral que abarca la salud física, mental, social y emocional.

Tony Horton, creador de P90X, resalta ahora la importancia del descanso y la recuperación en el ejercicio (Imagen ilustrativa Infobae)

La recuperación como pilar del entrenamiento

La recuperación muscular no es un proceso pasivo, sino una fase clave para mejorar el rendimiento y evitar lesiones. Durante este período, el cuerpo repara los daños microscópicos generados en los músculos y restablece los niveles de energía. “Si no se obtiene la recuperación y el descanso correctos, no se puede ser constante en el fitness”, afirma Horton.

Las investigaciones han demostrado que un descanso adecuado permite que el organismo regule la inflamación y libere hormonas clave para la reparación muscular, según el medio especializado Healthline. Además, técnicas como los baños de hielo, la crioterapia, el uso de rodillos de espuma y los estiramientos dinámicos han demostrado ser eficaces para acelerar la recuperación y minimizar el riesgo de sobrecarga muscular.

No obstante, el descanso no implica inactividad total. De acuerdo con Stan Kravchenko, fundador de la plataforma de entrenamiento OneFit, realizar actividades de bajo impacto entre sesiones de ejercicios intensos es beneficioso para el proceso de recuperación. “Se pueden hacer caminatas, yoga ligero, ejercicios de core… todo eso es válido, ya que no afecta directamente las áreas trabajadas previamente”, afirmó a Associated Press.

Organismos como el NASM promueven un enfoque integral que incluye la salud física, mental, social y emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del sueño en la recuperación muscular

Uno de los factores más determinantes en el proceso de recuperación es el sueño. Durante las fases de descanso profundo, el cuerpo lleva a cabo procesos de reparación celular, reduce la inflamación y libera hormonas esenciales como la hormona del crecimiento y la testosterona.

La privación del sueño afecta la capacidad del organismo para regenerar los tejidos musculares, impacta en la motivación, el estado de ánimo y el rendimiento deportivo. Por esta razón, algunos atletas de alto nivel llegan a dormir más de 10 horas por noche con el objetivo de optimizar su recuperación.

Mantener una higiene del sueño adecuada se ha convertido en una prioridad dentro del entrenamiento. Expertos recomiendan establecer una rutina de descanso consistente y evitar la exposición a pantallas antes de dormir, ya que la luz azul puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño, según Healthline.

El descanso adecuado permite reparar músculos, regular la inflamación y liberar hormonas clave- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas avanzadas de recuperación: más allá del descanso

En los últimos años, la industria del fitness ha integrado métodos innovadores para optimizar la recuperación muscular, más allá del simple descanso y la alimentación adecuada. Estrategias como la crioterapia, la compresión y los baños de hielo han ganado popularidad entre atletas y entusiastas del ejercicio.

La crioterapia, que expone el cuerpo a temperaturas extremadamente bajas por unos minutos, ha mostrado beneficios en la reducción del dolor, la inflamación y la fatiga muscular. Según un estudio, “puede acelerar la recuperación al reducir el dolor, la inflamación y el cansancio muscular después de una actividad intensa”.

Otro método cada vez más utilizado es la terapia de compresión, que se ha vuelto común entre los atletas en las últimas décadas. Si bien hay pocos estudios concluyentes, una investigación de 2019 encontró que “las prendas de compresión redujeron el tiempo de recuperación muscular en jugadores de handball alemanes”.

Los masajes deportivos también han sido objeto de estudio. Un análisis de 2020 concluyó que “tienen un efecto pequeño pero significativo en la mejora de la flexibilidad y la reducción del dolor muscular de aparición tardía”.

Por otro lado, las técnicas de recuperación activa, como el uso de rodillos de espuma, estiramientos dinámicos y ejercicios de movilidad, ayudan a mantener la circulación sanguínea y acelerar la reparación muscular. Estas estrategias evitan la rigidez y favorecen una mejor adaptación del cuerpo al entrenamiento.

Las investigaciones respaldan esta conexión entre la recuperación física y el bienestar mental. La meditación y las técnicas de relajación ayudan a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que puede interferir con la recuperación muscular y el rendimiento.