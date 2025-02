Michael B. Jordan redefine el estilo masculino con joyas de lujo

Los accesorios son para Jordan una vía de expresión de su identidad más allá de las colaboraciones con diferentes marcas

Michael B. Jordan ha consolidado su imagen como un ícono de estilo a lo largo de sus más de 20 años de carrera en Hollywood.

Desde alfombras rojas hasta eventos de gala, el actor ha demostrado una versatilidad sartorial envidiable, atreviéndose con una paleta de colores audaz que incluye lavanda, rojo intenso, verde neón, amarillo vibrante y azul cerúleo.

Sin embargo, más allá de sus elecciones de vestuario, un elemento que se ha mantenido constante en su estilo es su gusto por la joyería.

A diferencia de muchas celebridades que optan por colaborar con casas de moda de lujo, Jordan ha encontrado en los accesorios una forma de expresar su identidad.

Más allá de su asociación con Coach, su única incursión previa en el mundo de la moda, el actor ha forjado una relación especial con la reconocida firma de joyería David Yurman.

Una alianza estratégica con David Yurman

Desde el año pasado, Jordan se convirtió en el rostro de la primera colección de alta joyería masculina de la marca.

Ahora, la colaboración se ha extendido con el lanzamiento de la colección Chevron, una línea que refleja el estilo refinado y versátil del actor.

En diversas apariciones públicas, se le ha visto luciendo piezas de esta colección, desde cadenas de diamantes hasta colgantes con detalles únicos.

El propio Jordan reconoce su inclinación por este tipo de accesorios: “Generalmente me inclino por las cadenas y los brazaletes, tanto en mi día a día como en la alfombra roja. Uno de mis favoritos es el Chevron Woven Bracelet. La combinación de nylon y oro lo hace una pieza única y un básico en mi armario”, comentó en una entrevista con Variety.

Jordan destacó su preferencia por cadenas y brazaletes en su estilo diario y en eventos

Además del brazalete Woven, que considera ideal para ocasiones más relajadas, el actor suele optar por el Band Ring cuando busca hacer una declaración de estilo más llamativa.

La visión de su estilista y el impacto de la colección

Jason Bolden, estilista de Jordan, destaca la versatilidad de la colección Chevron y cómo ha logrado incorporarla en la imagen del actor.

“Estas piezas funcionan perfectamente tanto para el día a día como para eventos de alto perfil. Estoy emocionado de seguir integrándolas en sus looks”, expresó.

Esta sinergia entre el actor y la marca no es casualidad. En palabras del propio Jordan, su afinidad con David Yurman viene de años atrás, pero fue recién en la primavera pasada cuando se convirtió oficialmente en embajador de la marca.

Para él, uno de los momentos más emblemáticos de esta colaboración fue la sesión de fotos para la portada de GQ en marzo, donde lució varias de las piezas más representativas de la firma.

Más que un accesorio: la joyería como parte de su identidad

La relación de Michael B. Jordan con la joyería se remonta a su adolescencia. Su primer acercamiento fue cuando se perforó las orejas en la secundaria, y desde entonces, su interés por los accesorios ha ido en aumento.

A medida que exploraba nuevas facetas de su estilo, descubrió que la joyería tenía el poder de transformar por completo un look.

“La joyería puede cambiar tu apariencia por completo. Con la colección Chevron, puedo adaptarla a mi estilo de una manera que se siente auténtica para mí”, explicó el actor.

Con esta nueva colaboración, Michael B. Jordan no solo reafirma su estatus como referente del estilo masculino, sino que también marca una tendencia en la incorporación de joyería en la moda masculina

Si hay una pieza de la colección de la que no se ha separado últimamente, son los Chevron Tags.

“No me los he quitado desde que los tengo”, confesó, dejando en claro que su amor por la joyería no es solo una cuestión de moda, sino una extensión de su personalidad.

En una industria donde los accesorios han sido tradicionalmente vistos como un complemento secundario, el actor demuestra que pueden ser el verdadero protagonista de un look impecable.