El estilo de Chase Infiniti, la actriz que usa la alfombra roja como “laboratorio” de moda

Chase Infiniti apuesta por piezas protagonistas y mantiene el resto del look en clave minimalista (REUTERS/Aude Guerrucci)

La presencia de Chase Infiniti en las principales alfombras rojas ha marcado una nueva etapa en su carrera. La actriz se posiciona como un referente de moda con una serie de apariciones que destacan por la originalidad y variedad de sus elecciones.

Tras compartir pantalla con Leonardo DiCaprio, presenta desde vestidos multicolores y texturas innovadoras hasta conjuntos románticos y siluetas futuristas, Infiniti explora tendencias y redefine el estilo personal con cada evento.

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Además, cada look se distingue por la atención a los detalles en accesorios, peinados y maquillaje, consolidando su imagen como una de las figuras más observadas del circuito fashion internacional.

Vestido de lentejuelas multicolor con diseño artístico

Chase Infiniti lleva un vestido de lentejuelas multicolor con diseño abstracto y flecos laterales (REUTERS/Daniel Cole)

Para la Met Gla 2026 llevó un vestido largo de lentejuelas que destacaba por un diseño abstracto y multicolor, con predominio de tonos rojos, amarillos, azules y verdes. La prenda presentaba un motivo gráfico que evocaba la silueta de un cuerpo femenino, acompañado por flecos de colores en el costado. Complementó el look con joyas discretas y el cabello suelto con volumen natural, lo que aportó una presencia llamativa y artística.

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Corsé blanco y falda de tul beige

Chase Infiniti elige un corsé blanco estructurado con una falda de tul beige de gran volumen (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ocasión, para la premiere de la primera temporada de “The Testaments” en Los Ángeles optó por un estilo romántico con un corsé estructurado en color blanco y una voluminosa falda de tul beige. El conjunto evocaba una silueta de bailarina clásica. Llevó el cabello recogido en un moño alto y zapatos de tacón en tono nude, lo que reforzó una estética etérea y delicada.

Vestido azul oscuro de tirantes finos

Chase Infiniti apuesta por un vestido largo azul oscuro con bordados orgánicos y brillos sutiles (REUTERS/Danny Moloshok)

Infiniti eligió para el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2026 un vestido largo en azul oscuro, confeccionado en un tejido con bordados de patrones orgánicos y sutiles brillos. El diseño de tirantes finos y escote redondo resaltó la simplicidad de la silueta. Lució el cabello recogido en una coleta baja y añadió accesorios plateados, logrando un estilo elegante y sobrio.

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Vestido lila con volantes y cola

Chase Infiniti luce un vestido lila con volantes superpuestos, cola amplia y trenzas sueltas (REUTERS/Daniel Cole)

En la alfombra roja de los premios Oscar 2026, llevó un vestido largo en tono lila, caracterizado por una estructura de volantes superpuestos a lo largo de toda la falda y una cola amplia. El diseño incluía escote drapeado y tirantes que dejaban los hombros descubiertos. El peinado consistió en largas trenzas sueltas y un collar brillante, sumando un aire sofisticado y femenino.

Vestido ajustado beige con cristales

Chase Infiniti viste un diseño beige ajustado cubierto de cristales, acompañado por una cofia a juego (REUTERS/Caroline Brehman)

En los SAG Awards 2026, vistió un vestido largo y ceñido en color beige, completamente cubierto de pequeños cristales que aportaban un efecto de brillo sutil bajo la luz artificial. El look incluía una cofia a juego que cubría su cabeza, mientras que el maquillaje y los accesorios se mantuvieron discretos para resaltar la textura de la prenda.

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Vestido blanco con plumas y guante rojo

Chase Infiniti combina un vestido blanco de un hombro con plumas y un guante rojo como contraste (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para la ceremonia de los NAACP Image Awards, eligió un vestido blanco de un solo hombro, con una capa de plumas en la parte superior y una falda de satén con abertura lateral. El look se completó con un guante rojo en el brazo derecho y una cola roja, creando un contraste visual audaz y teatral. Llevó el cabello recogido en un moño alto y zapatos en tono nude.

Vestido rosa satinado con abertura

Chase Infiniti usa un vestido corto de satén rosa con escote palabra de honor y abertura lateral (REUTERS/Caroline Brehman)

En el Santa Barbara International Film Festival, Infiniti vistió un vestido corto de satén rosa, con escote palabra de honor y una abertura lateral que dejaba ver la pierna. El diseño incorporaba pliegues estructurados en la falda. Combinó el look con tacones a juego y el cabello peinado hacia atrás, dejando al descubierto una sonrisa amplia y una actitud desenfadada.

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Vestido blanco calado con flores

Chase Infiniti se inclina por un vestido de red blanca calada con aplicaciones florales y accesorios plateados (REUTERS/Angelina Katsanis)

Para la Review Awards Gala en Nueva York optó por un vestido largo de red blanca con aplicaciones de flores en la gala del National Board of Review. El tejido calado dejaba entrever la piel y la estructura del vestido, mientras que las flores aportaban textura y volumen. Llevó el cabello suelto y accesorios plateados, logrando un estilo fresco y experimental.

Vestido con corsé plateado y falda de terciopelo negro

Chase Infiniti presenta un corsé plateado efecto espejo con una falda larga de terciopelo negro (REUTERS/Mike Blake)

En los Golden Globes 2026, posó con un vestido de dos piezas compuesto por un corsé plateado con efecto espejo y una falda larga de terciopelo negro. El corsé presentaba una estructura rígida y detalles recortados que reflejaban la luz, mientras que la falda caía recta hasta el suelo. El cabello, suelto y liso, complementó la silueta futurista y sofisticada.

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Vestido blanco con textura floral

Chase Infiniti cierra con un vestido blanco de silueta recta y textura floral en relieve en los premios AARP (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la ceremonia de los premios AARP, se inclinó por un vestido largo blanco cubierto de aplicaciones florales en relieve. El diseño sin mangas y de silueta recta resaltaba por su textura volumétrica. Llevó el cabello rizado recogido y maquillaje natural, lo que reforzó una imagen elegante y moderna.