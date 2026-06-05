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Dormir en la selva con todas las comodidades: la tendencia que crece en Misiones

El glamping combina naturaleza y confort con domos transparentes, carpas de lujo y lodges en entornos únicos. Por qué cada vez más viajeros lo eligen

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Un domo de glamping beige con una puerta de madera y el número 2 en una plataforma junto a un río marrón, rodeado de densa vegetación y árboles
El glamping en Misiones propone alojamiento en plena selva con servicios de confort (Gobierno de Misiones)

En la provincia de Misiones, el glamping se instaló como una opción para quienes buscan descanso y contacto con el entorno natural, pero sin resignar comodidad. Carpas de lujo, domos de diseño con techo transparente, minicasas rodantes y lodges forman parte de la propuesta, que apunta a unir lo mejor del camping tradicional y los servicios de hotelería de alto nivel.

Estos alojamientos se ubican en refugios naturales, donde la arquitectura rústica y el respeto por el ambiente resultan centrales. La provincia promueve el uso de materiales ecológicos y estructuras que minimizan el impacto sobre la selva misionera. Así, el visitante accede a la naturaleza con servicios como jacuzzis, piletas y parrillas, sin perder de vista la importancia de la sostenibilidad.

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Edificio de madera de varios niveles con balcones y escaleras, rodeado de árboles frondosos y vegetación tropical. Dos personas en un balcón
Misiones promueve un turismo responsable con foco en la integración al monte y el bienestar de los visitantes (Gobierno de Misiones)

Impacto de la pandemia y auge del glamping

El turismo en la Argentina atravesó cambios marcados por nuevas preferencias. Tras la pandemia, creció la búsqueda de propuestas al aire libre, donde el contacto con la naturaleza se conjugue con el confort. En este contexto, el glamping ganó terreno y representa una de las alternativas más elegidas para las vacaciones de invierno.

La provincia de Misiones ofrece diferentes opciones de este formato de alojamiento, adaptadas a diversos perfiles. Parejas jóvenes, mochileros y familias encuentran en este recurso una forma de experimentar la selva sin las incomodidades propias del camping tradicional.

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Los domos geodésicos, con sus techos transparentes, permiten contemplar el cielo estrellado desde la cama, mientras que algunos lodges se emplazan en zonas de acceso restringido, lo que suma un componente de aventura al viaje. Frente al aumento de la demanda, los especialistas recomiendan realizar reservas con anticipación para asegurar disponibilidad en la temporada alta.

Dos personas, un hombre y una mujer, sentadas en sillas de mimbre en una terraza de madera, usando una tableta y una computadora portátil frente a un domo verde
Carpas de lujo y domos transparentes permiten disfrutar del entorno misionero sin resignar comodidad (Gobierno de Misiones)

Características distintivas del glamping en Misiones

  • Estructuras variadas: domos, carpas luxury, minicasas rodantes y lodges
  • Materiales ecológicos y diseño pensado para integrarse con el ambiente
  • Servicios de alto nivel: jacuzzis, piletas, parrillas y gastronomía regional
  • Ubicación en plena selva misionera, cerca de destinos como las Cataratas del Iguazú
  • Experiencia de naturaleza con una propuesta sustentable

Sostenibilidad y contacto real con el monte

El concepto de glamping en Misiones se apoya en la sustentabilidad. El uso de materiales livianos y ecológicos permite reducir la huella ambiental. Las instalaciones están diseñadas para convivir con el entorno sin modificar el paisaje ni afectar la biodiversidad local.

Muchos de estos alojamientos incluyen prácticas de gestión responsable de residuos y promueven el consumo de productos regionales. La gastronomía autóctona ocupa un lugar central, con platos elaborados a partir de ingredientes propios de la zona. De este modo, la experiencia combina el descanso con la posibilidad de conocer la cultura y los sabores de la región.

Vista aérea de un complejo con edificios de techos verdes, una piscina azul con tumbonas y caminos serpenteantes, todo inmerso en una vasta selva tropical bajo un cielo nublado
Naturaleza y sustentabilidad son ejes de la nueva modalidad de turismo en la provincia (Gobierno de Misiones)

Canales de información y reservas

Ante la proximidad del receso invernal, la provincia de Misiones refuerza la recomendación de consultar la oferta de glamping a través de los canales oficiales. El sitio web de turismo de la provincia ofrece un listado actualizado de establecimientos, junto con datos útiles para planificar el viaje.

Asimismo, la cuenta de Instagram de Misiones Turismo publica novedades, imágenes y propuestas para quienes buscan organizar su estadía.

Una experiencia diferente en la selva

Dormir en la selva misionera, con el cielo como techo y el sonido del monte de fondo, configura una experiencia que gana adeptos cada temporada. El glamping se convirtió en una alternativa muy elegida por quienes buscan desconectarse de la rutina sin resignar servicios de calidad.

La provincia se destaca como uno de los destinos de turismo de naturaleza más importantes de la Argentina. En esa línea, esta propuesta resulta una opción ideal para quienes buscan integrar aventura, descanso y sustentabilidad en uno de los entornos más emblemáticos de Sudamérica.

Para más información, se puede ingresar aquí.

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