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De Las Leonas al fenómeno Colapinto: cómo cambiaron los referentes del deporte argentino

La capitana histórica de Las Leonas, Rocío Sánchez Moccia, el esquiador Tiziano Gravier y la periodista especializada en automovilismo, Florencia Andersen, reflexionaron sobre el impacto de las redes sociales, la autenticidad de los nuevos ídolos. Cómo figuras como Franco Colapinto están acercando el deporte a nuevas generaciones

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La Ronda reunió a referentes del deporte argentino para debatir sobre el impacto de la innovación, la presencia en redes sociales y los nuevos desafíos para conectar con distintas audiencias

Hay deportes que nacen con una ventaja imposible de igualar: forman parte de la cultura popular de un país. Otros, en cambio, deben construir su lugar poco a poco, apoyados en sus resultados, en sus referentes y, cada vez más, en la capacidad de conectar con nuevas audiencias.

El esquiador Tiziano Gravier conoce de primera mano las dificultades de desarrollarse en una disciplina que históricamente tuvo una exposición mucho menor que otras. “Hoy en día es un deporte menos popular”, resumió al referirse al esquí alpino. Sin embargo, destacó que la presencia argentina en la elite internacional sigue creciendo.

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“Aunque hubo grandes referentes en el esquí argentino, como Sebastiano Gastaldi o Cristian Simari, todavía nos queda mucho por hacer como deporte. Hace dos años estoy compitiendo en el circuito de Copa del Mundo, que es la mejor liga, junto con Francesca Baruzzi, entonces ya estamos peleando en las mejores ligas, pero nos gustaría estar en los puestos más altos”, explicó.

Tiziano Gravier, joven de cabello castaño, sentado y sonriendo ligeramente, con un micrófono de solapa, en un estudio con fondo azul y el logo de Infobae
“Hoy en día es un deporte menos popular”, dijo el esquiador Tiziano Gravier en la Ronda, al referirse al esquí alpino y los desafíos para posicionarse entre las disciplinas más seguidas del país

Por su parte, el hockey sobre césped es una disciplina que logró hacerse un espacio en la marquesina del deporte argentino. “Cuando arranqué no se cubrían todos los partidos de Las Leonas, pero luego del año 2000, el seleccionado abrió una puerta”, recordó la capitana histórica de Las Leonas, Rocío Sánchez Moccia.

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“No me daba cuenta de la magnitud y lo que representa el equipo hasta que las grandes figuras de la Villa Olímpica, como Emanuel Ginóbili, que yo le contaba a todo el mundo que había saludado, salían a decir, ‘me crucé con Las Leonas’. Me ha pasado de ir al interior del país y que nenas chiquitas de los clubes nos regalen cartas, algo que trasciende el deporte”, mencionó con emoción.

Los tres entrevistados, señalaron un parteaguas en la irrupción de las plataformas de redes sociales en cuanto a la difusión del deporte. “Yo nací a través de las redes. Está bueno democratizar lo que uno sabe y no necesitar de un medio si o si para mostrar lo que tenés ganas de mostrar”, agregó Andersen.

Sin embargo, la hockista indicó la importancia de preservar algunas cuestiones para la intimidad del equipo y del vestuario.

La importancia de Colapinto para el futuro del deporte

En esa línea, el apuntado como un motor y referente de este cambio para los entrevistados es Franco Colapinto.

Rocío Sánchez Moccia en la Ronda
“Hoy el presidente del Comité Olímpico Internacional es una mujer y en la Comisión de Atletas, donde trabajo, hay la misma cantidad de hombres y mujeres trabajando a la par”, remarcó Rocío Sánchez Moccia en la Ronda, al destacar los avances de la participación femenina en el deporte

“Franco nos movió el piso a todos, porque rompió con la estructura de la Fórmula uno británica, súper europea. De repente vino un pibe de 21 años, argentino, que decía: ‘che, me fue como el orto’, dijo la periodista especializada en automovilismo, Florencia Andersen.

Gravier adhirió a los comentarios de Andersen, al mencionar que “Franco ha logrado humanizar al deportista y romper esa barrera estricta. Se muestra en redes sociales y eso permite empatizar”.

“Es súper carismático y eso llevó a que muchos pibes empezaran a seguirlo, es un gran ejemplo y hoy algunos chicos van a querer subirse a un karting ‘por Colapinto’”, adicionó la especialista en Fórmula 1.

En abril de 2026, el piloto argentino realizó una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, donde una multitud se acercó al circuito callejero, improvisado en Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, para verlo por primera vez, conduciendo a altas velocidades, en su tierra.

Florencia Andersen, una joven mujer rubia con blazer y camisa, sentada en una silla, hablando en un estudio con luces de neón azules
“Franco nos movió el piso a todos, porque rompió con la estructura de la Fórmula uno británica, súper europea. De repente vino un pibe de 21 años, argentino, que decía: ‘che, me fue como el orto’”, expresó la periodista Florencia Andersen en la Ronda, sobre el impacto de Colapinto y el rol de las redes

El deporte que se viene y el rol de las mujeres

Otro de los temas que atravesó la charla fue la creciente participación femenina dentro del deporte, tanto dentro de las competencias como en los espacios de conducción y toma de decisiones.

Sánchez Moccia enfatizó en los avances que se produjeron en organismos internacionales, al mencionar que, “hoy el presidente del Comité Olímpico Internacional es una mujer y en la Comisión de Atletas, donde trabajo, hay la misma cantidad de hombres y mujeres trabajando a la par”, señaló. Andersen observó una evolución similar dentro del automovilismo. “Hace poco salió que el 40% de la audiencia de la Fórmula 1 ya son mujeres”, relevó. La periodista recordó que, hace no tanto tiempo, la presencia femenina “era inimaginable, no había una reportera y el rol de la mujer era estar con el paraguas detrás del piloto para que no le dé el sol”.

“Gracias a las redes llegué a Adrián Puente, con quien no nos conocíamos y pude pasar a estar, junto con el, al frente de una transmisión sobre Fórmula 1 siendo joven y piba, lo que no es poco, hablando de motores, de de neumáticos, del olor a caucho”, rememoró.

*La Ronda es una iniciativa de WINN Sports, acompañada por la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que propone abrir la conversación sobre el impacto de la innovación en la industria deportiva y los nuevos cruces entre deporte, tecnología, cultura y negocios.

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