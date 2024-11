Cómo elegir la mejor música para tu entrenamiento físico

La música adecuada puede mejorar el desempeño físico, reducir la fatiga y aumentar la motivación durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un entrenamiento, la música es una herramienta clave que puede influir directamente en el desempeño físico. Desde un ritmo que motiva durante los primeros minutos, hasta una melodía que sincroniza con tus movimientos al correr, elegir la banda sonora adecuada puede marcar la diferencia. Este poder de la música en el ejercicio, respaldado por investigaciones científicas, resalta su capacidad para mejorar el rendimiento, reducir la percepción de fatiga y aumentar la motivación.

La música como herramienta de motivación en el ejercicio

La música tiene un impacto directo en la psicología y fisiología de quienes realizan ejercicio. Según una investigación realizada por las universidades de Northwestern y Columbia, escuchar canciones con un ritmo marcado y bajos predominantes genera una sensación de poder y autoconfianza en los oyentes. Este efecto es particularmente útil al iniciar un entrenamiento o antes de una competencia, ya que ayuda a adoptar una mentalidad más fuerte y enfocada.

Además, el ritmo y la tonalidad de la música influyen en el rendimiento físico. El doctor Costas Karageorghis, psicólogo del deporte de la Universidad de Brunel, reveló a la revista Outside que las canciones con diferentes velocidades (medidas en beats por minuto, o bpm) pueden sincronizarse con el tipo de ejercicio que se realiza, lo cual mejora la resistencia y reduce la percepción del esfuerzo.

Canciones con ritmos rápidos y bajos marcados inducen sensaciones de poder y confianza en oyentes al inicio de entrenamientos o en competencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones musicales para cada fase del entrenamiento

Los diferentes momentos de una rutina de ejercicio requieren estímulos específicos que pueden ser proporcionados por canciones con determinados beats por minuto, o bpm. Según el doctor Karageorghis, estas son las sugerencias ideales para cada etapa:

Preparación mental (90-100 bpm): canciones con ritmos más pausados que favorezcan la concentración antes de comenzar.

Estiramientos o yoga (100-110 bpm): melodías tranquilas que mantengan un ritmo constante, promoviendo la relajación muscular.

Entrenamiento de fuerza (110-130 bpm): ritmos que incrementen la energía, ideales para mantener la concentración en ejercicios con pesas o máquinas.

Cardio intenso (120-140 bpm): canciones dinámicas que impulsen el movimiento continuo, como correr o pedalear.

Aunque las canciones que superan los 140 bpm son raras, como “Happy” de Pharrell Williams (160 bpm), Karageorghis explicó que un ritmo superior a este umbral no necesariamente mejora el desempeño físico. La clave está en encontrar un equilibrio que motive sin ser abrumador.

Para la etapa de preparación mental, se recomiendan canciones entre 90-100 bpm para favorecer la concentración antes de iniciar el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias individuales en la respuesta a la música

No todas las personas responden de la misma manera a las mismas canciones. Según indicó a la revista Outside Chris Lawson, fundador de la base de datos musical Run Hundred, factores como la longitud de la zancada al correr o las preferencias personales de género musical afectan la efectividad de la sincronización entre el ritmo de la música y los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, algunas personas prefieren la música electrónica con ritmos rápidos, mientras que otras optan por el rap o el pop.

Además, los estudios muestran que las mujeres tienden a moverse más en sincronía con la música que los hombres. Canciones con ritmos regulares, como “We Found Love” de Rihanna, son particularmente apreciadas por mujeres durante sus entrenamientos, según explicó al mismo medio Shanon Cook, experta en tendencias de Spotify.

Las canciones con ritmos regulares suelen sincronizarse mejor con movimientos corporales, estimulando la eficacia del entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Listas de reproducción que potencian tu energía

Para facilitar la creación de playlists efectivas, plataformas como Spotify y bases de datos como Run Hundred ofrecen recomendaciones específicas. Estas incluyen opciones modernas, clásicas y de diferentes géneros para adaptarse a cada gusto y necesidad. Algunos de los temas destacados por Spotify para energizar los entrenamientos son:

“Die Young” de Ke$ha (130 bpm)

Britney Spears (130 bpm) “Scream & Shout” de will.i.am (130 bpm)

“Locked Out of Heaven” de Bruno Mars (144 bpm)

“‘Till I Collapse” de Eminem y Nate Dogg (171 bpm)

También hay temas clásicos como “We Will Rock You” de Queen o “Eye of the Tiger” de Survivor que son considerados perfectos por expertos como Cook, ya que evocan sentimientos de poder y determinación.