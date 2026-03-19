La explosiva teoría de Yanina Latorre sobre la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: “Justo fue hoy”

La conductora puso en duda la salida de la actriz de la casa por temas médicos (Video: SQP/ América TV)

La situación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada está generando especulaciones, luego de que tuvo que ser internada por un tema de presión arterial y por unos exámenes médicos que no habrían salido bien. Yanina Latorre planteó la teoría de que la salida de la actriz podría no estar vinculada exclusivamente a cuestiones de salud y se sumó a las dudas sobre su continuidad, al igual que ya lo había hecho Ángel de Brito.

La conductora en SQP (América TV) mencionó factores externos, como el inminente cumpleaños de la madre de la actriz y su delicado estado, sumado a rumores de pedidos familiares previos para facilitar su presencia en esa fecha. Yanina señaló que la observación médica podría extenderse hasta el fin de semana, permitiendo un eventual regreso de la concursante tras el festejo familiar, y sumó que otro factor estaría vinculado a que la semana anterior el fiscal pidió una pena de cuatro años de prisión en una causa judicial que involucra a la actriz.

"Lo que me da desconfianza es que justo la sacan hoy cuando el fin de semana es el cumpleaños de la mamá", afirmó Yanina Latorre (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

El problema de salud de la protagonista de Perla Negra y Antonella se evidenció este miércoles cuando la actriz, participante del reality show desde hace un mes, manifestó reiterados malestares y fue trasladada en ambulancia al Sanatorio Las Lomas de San Isidro. En la casa se viralizó un video donde la actriz relató que algunos de sus análisis no habían dado bien y que sufría problemas de presión y molestias abdominales. El protocolo de Gran Hermano se activó tras resultados desfavorables y la producción intervino con asistencia médica y psicológica durante el traslado.

“Lo que me da desconfianza es que justo la sacan hoy cuando el fin de semana es el cumpleaños de la mamá. Muchas veces se dijo que como la mamá cumplía muchos años y está mal de salud, la podían llegar a sacar de la casa para estar con ella. Por ahí la tienen en observación tres días, todo el fin de semana para festejar con la señora y el lunes vuelve”. Añadió: “Si a mí me da un pico de presión, no va mi abogado a la clínica. Lo raro es la presencia del abogado. La semana pasada el fiscal pidió cuatro años de prisión. Tal vez le tienen que comunicar algo o firmar un escrito”.

Ángel de Brito aseguró que Andrea del Boca ya tendría reemplazo en Gran Hermano: Generación Dorada (X)

Pia Shaw, panelista del programa, aclaró que no existe un contrato especial para la figura y que la concursante permanece aislada en la clínica, sin contacto con el exterior, ni siquiera con su abogado. “Si no cumple el aislamiento, no puede volver a la casa”, insistió. Además, remarcó la naturaleza habitual de las salidas por motivos de salud en este tipo de formatos, indicando que la producción y Santiago Del Moro conocían el riesgo de polémica.

El abogado de Andrea del Boca sobre su internación: “Es hipertensa y sufrió un pico de presión”

Por su parte, Juan Pablo Floribello, abogado y amigo de Andrea del Boca, explicó: “No pude conversar con ella porque se hubiera violado el aislamiento del juego. Andrea está bien, sufrió un pico de presión, es hipertensa y tiene problemas de salud de base. Se respetó el protocolo previsto por Telefe y el programa, fue trasladada a un centro asistencial y está siendo evaluada. Se le hizo un chequeo cardiológico y estudios por molestias intestinales. Está atravesando una situación de mucho estrés y nerviosismo, lejos de su casa”.

Consultado sobre la posibilidad de reincorporación, Floribello precisó: “El contrato estipula que si un participante sufre algún tipo de descompensación queda en manos de los protocolos médicos. La intención de ella es continuar. La decisión será de los médicos, no de los productores ni de los abogados”. Sobre la versión de un contrato de corta duración, respondió: “Se dicen muchas cosas. Cuando quieran saber, vengan a las fuentes. Andrea quiere seguir jugando, le está yendo muy bien, es un formato nuevo y novedoso para ella”.