Teleshow

La explosiva teoría de Yanina Latorre sobre la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: “Justo fue hoy”

La conductora de SQP puso en duda la salida de la actriz de la casa por temas médicos

Guardar
La conductora puso en duda la salida de la actriz de la casa por temas médicos (Video: SQP/ América TV)

La situación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada está generando especulaciones, luego de que tuvo que ser internada por un tema de presión arterial y por unos exámenes médicos que no habrían salido bien. Yanina Latorre planteó la teoría de que la salida de la actriz podría no estar vinculada exclusivamente a cuestiones de salud y se sumó a las dudas sobre su continuidad, al igual que ya lo había hecho Ángel de Brito.

La conductora en SQP (América TV) mencionó factores externos, como el inminente cumpleaños de la madre de la actriz y su delicado estado, sumado a rumores de pedidos familiares previos para facilitar su presencia en esa fecha. Yanina señaló que la observación médica podría extenderse hasta el fin de semana, permitiendo un eventual regreso de la concursante tras el festejo familiar, y sumó que otro factor estaría vinculado a que la semana anterior el fiscal pidió una pena de cuatro años de prisión en una causa judicial que involucra a la actriz.

"Lo que me da desconfianza
"Lo que me da desconfianza es que justo la sacan hoy cuando el fin de semana es el cumpleaños de la mamá", afirmó Yanina Latorre (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

El problema de salud de la protagonista de Perla Negra y Antonella se evidenció este miércoles cuando la actriz, participante del reality show desde hace un mes, manifestó reiterados malestares y fue trasladada en ambulancia al Sanatorio Las Lomas de San Isidro. En la casa se viralizó un video donde la actriz relató que algunos de sus análisis no habían dado bien y que sufría problemas de presión y molestias abdominales. El protocolo de Gran Hermano se activó tras resultados desfavorables y la producción intervino con asistencia médica y psicológica durante el traslado.

Lo que me da desconfianza es que justo la sacan hoy cuando el fin de semana es el cumpleaños de la mamá. Muchas veces se dijo que como la mamá cumplía muchos años y está mal de salud, la podían llegar a sacar de la casa para estar con ella. Por ahí la tienen en observación tres días, todo el fin de semana para festejar con la señora y el lunes vuelve”. Añadió: “Si a mí me da un pico de presión, no va mi abogado a la clínica. Lo raro es la presencia del abogado. La semana pasada el fiscal pidió cuatro años de prisión. Tal vez le tienen que comunicar algo o firmar un escrito”.

Ángel de Brito aseguró que
Ángel de Brito aseguró que Andrea del Boca ya tendría reemplazo en Gran Hermano: Generación Dorada (X)

Pia Shaw, panelista del programa, aclaró que no existe un contrato especial para la figura y que la concursante permanece aislada en la clínica, sin contacto con el exterior, ni siquiera con su abogado. “Si no cumple el aislamiento, no puede volver a la casa”, insistió. Además, remarcó la naturaleza habitual de las salidas por motivos de salud en este tipo de formatos, indicando que la producción y Santiago Del Moro conocían el riesgo de polémica.

El abogado de Andrea del Boca sobre su internación: “Es hipertensa y sufrió un pico de presión”

Por su parte, Juan Pablo Floribello, abogado y amigo de Andrea del Boca, explicó: “No pude conversar con ella porque se hubiera violado el aislamiento del juego. Andrea está bien, sufrió un pico de presión, es hipertensa y tiene problemas de salud de base. Se respetó el protocolo previsto por Telefe y el programa, fue trasladada a un centro asistencial y está siendo evaluada. Se le hizo un chequeo cardiológico y estudios por molestias intestinales. Está atravesando una situación de mucho estrés y nerviosismo, lejos de su casa”.

Consultado sobre la posibilidad de reincorporación, Floribello precisó: “El contrato estipula que si un participante sufre algún tipo de descompensación queda en manos de los protocolos médicos. La intención de ella es continuar. La decisión será de los médicos, no de los productores ni de los abogados”. Sobre la versión de un contrato de corta duración, respondió: “Se dicen muchas cosas. Cuando quieran saber, vengan a las fuentes. Andrea quiere seguir jugando, le está yendo muy bien, es un formato nuevo y novedoso para ella”.

Temas Relacionados

Yanina LatorreAndrea del BocaGran Hermano Generación DoradaSQP

Últimas Noticias

El ex peluquero de Tini Stoessel y actual de Emilia Mernes, lanzó un claro mensaje en sus redes: “Donde quiero estar”

La publicación en redes sociales por parte del profesional reavivó la discusión sobre la ruptura laboral con la cantante. Qué dijo

El ex peluquero de Tini

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven al país: la condición que habría puesto Wanda Nara para que el delantero vea a sus hijas

La modelo y el deportista volaron desde el viejo continente tras la eliminación del Galatasaray en la Champions League

La China Suárez y Mauro

Guillermo Francella y el Puma Goity hablaron de su supuesta pelea: “No soy dueño de nadie”

Los reconocidos actores se sinceraron sobre la salida de Daniel Miglioranza de Cyrano y los rumores de conflicto entre ambos. Qué dijeron

Guillermo Francella y el Puma

El insólito llanto de Daniela Celis mientras cocinaba huevos revueltos: "Son todos gemelos"

La influencer reaccionó con emoción ante una sorprendente coincidencia gastronómica: “Me tocó mi corazón”

El insólito llanto de Daniela

Fer Vázquez reveló detalles inéditos de su relación con Emilia Mernes: “Me dijo que era su amigo gay”

Las declaraciones del músico uruguayo, líder de Rombai, implicaron a un novio posterior de la artista, también cantante, del que recibió una respuesta

Fer Vázquez reveló detalles inéditos
DEPORTES
Se sortea la Copa Libertadores:

Se sortea la Copa Libertadores: Boca Juniors integrará el Grupo D

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana: los rivales de River Plate, San Lorenzo y Racing

Claudio Tapia confirmó que la selección argentina jugará dos partidos en La Bombonera

Los tenistas argentinos arrancaron a paso firme en el Miami Open: triunfos de Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli

El golazo y la asistencia de Santi Castro en la dramática clasificación del Bologna contra la Roma en la Europa League

TELESHOW
El ex peluquero de Tini

El ex peluquero de Tini Stoessel y actual de Emilia Mernes, lanzó un claro mensaje en sus redes: “Donde quiero estar”

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven al país: la condición que habría puesto Wanda Nara para que el delantero vea a sus hijas

Guillermo Francella y el Puma Goity hablaron de su supuesta pelea: “No soy dueño de nadie”

El insólito llanto de Daniela Celis mientras cocinaba huevos revueltos: "Son todos gemelos"

Fer Vázquez reveló detalles inéditos de su relación con Emilia Mernes: “Me dijo que era su amigo gay”

INFOBAE AMÉRICA

Qatar alertó sobre una caída

Qatar alertó sobre una caída del 17% en sus exportaciones de gas tras los ataques de Irán contra su infraestructura energética

Un misil iraní alcanzó una refinería estratégica en Israel y provocó cortes eléctricos en el norte del país

La Torre Eiffel inaugura “Vértigo de la Torre”, el puente suspendido que desafía a los visitantes en París

¿Podría el futuro del Mar del Norte parecerse a su pasado repleto de depredadores?

El bloqueo de Hungría a la ayuda europea para Ucrania desata tensiones en Bruselas