El ex peluquero de Tini Stoessel y actual de Emilia Mernes, lanzó un claro mensaje en sus redes: “Donde quiero estar”

El distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes genera una ola de rumores en el mundo del pop argentino

La interna que sacude al pop argentino sumó un nuevo capítulo cargado de indirectas, gestos en redes y mensajes que no pasaron desapercibidos. En medio del creciente distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, el foco ahora se posó sobre los profesionales que supieron trabajar con “La Triple T” y hoy forman parte del equipo de la cantante entrerriana. Y fue justamente uno de ellos quien encendió la polémica con una frase que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó con un movimiento digital que los fanáticos detectaron al instante. Hace algunas semanas, Tini dejó de seguir en Instagram a su ex estilista y a su ex maquillador, dos figuras clave en la construcción de su imagen durante los últimos años. El gesto, que en el universo de las redes sociales suele leerse como una señal clara de ruptura, no tardó en interpretarse como una confirmación del quiebre en el vínculo profesional y personal.

La situación tomó aún más relevancia cuando se conoció que ambos profesionales actualmente trabajan con Emilia Mernes, en un contexto donde los rumores de enfrentamiento entre las artistas ya venían circulando con fuerza. Así, lo que parecía una simple decisión en redes se transformó en una pieza más dentro de un entramado de tensiones que involucra amistades, equipos de trabajo y lealtades en disputa.

El ex estilista de Tini y actual de Emilia Mernes encendió la polémica al publicar un mensaje sobre su lealtad profesional

Lejos de mantenerse al margen, Dav Martens, el estilista, decidió responder —aunque sin mencionar nombres— a través de sus propias redes sociales. En una historia de Instagram, compartió la imagen de una canción de Emilia junto a un mensaje breve pero contundente: “Orgulloso de elegir donde quiero estar”. La frase, acompañada por emojis, fue leída por muchos usuarios como una clara toma de posición en medio del conflicto.

El posteo no hizo más que avivar el debate. Mientras algunos interpretaron el mensaje como una reivindicación de su decisión profesional, otros lo consideraron una provocación directa hacia Tini. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de comentarios cruzados, con fanáticos de ambos lados defendiendo sus posturas.

La tensión creció aún más al viralizarse capturas de interacciones previas en redes sociales, donde el ex maquillador de la cantante también había respondido a críticas con un tono desafiante. Ante acusaciones de “haberse pasado de bando”, el profesional no dudó en contestar con ironía y emojis, lo que fue interpretado como una actitud de “ego” por parte de algunos usuarios.

Emilia Mernes incorporó a varios ex integrantes del equipo de Tini, intensificando la especulación sobre rivalidades en el ambiente musical argentino

La figura de Emilia Mernes aparece como un factor central, no solo por haber sumado a estos profesionales a su equipo, sino también por el momento particular que atraviesa su carrera, rodeada de versiones de conflictos con otras artistas del mismo circuito. La incorporación de figuras vinculadas previamente a Tini no hizo más que intensificar las especulaciones sobre una competencia que va más allá de lo musical.

Cabe recordar que el conflicto que involucra a Emilia Mernes con Tini Stoessel y María Becerra escaló en los últimos días a partir de una serie de versiones que hablan de una fuerte interna dentro del pop argentino. Según reveló Yanina Latorre, la tensión habría comenzado en 2024, cuando durante una pausa laboral de Tini varios integrantes de su equipo —entre ellos bailarinas, estilista y maquillador— pasaron a trabajar con Emilia. Al regresar a los escenarios, la cantante intentó recuperar a esos profesionales, pero muchos decidieron continuar con Mernes, lo que fue interpretado como una falta de códigos y desató el distanciamiento entre ambas.

A esto se suma el supuesto enfrentamiento con María Becerra, que, de acuerdo al relato de la conductora, tendría su origen en una competencia profesional cada vez más marcada. Latorre aseguró que Emilia habría intentado captar colaboradores clave del entorno de Becerra e incluso obstaculizar algunos de sus proyectos, lo que generó un quiebre definitivo. En ese contexto, el acercamiento entre Tini y María en momentos personales difíciles habría consolidado una especie de “bloque” en contra de Mernes, profundizando la grieta dentro de la escena musical.

La polémica también trascendió al entorno de la Selección argentina, donde figuras como Antonela Roccuzzo quedaron involucradas tras un supuesto “unfollow” a Emilia. Según Latorre, esta decisión habría sido en parte por solidaridad con Tini y también por cierta incomodidad previa. En ese sentido, mencionó un episodio en una celebración privada de los jugadores, donde la presencia de la cantante no habría sido bien recibida por las parejas de los futbolistas, alimentando la versión de que “las botineras” no tendrían buena relación con ella