Los errores más comunes que se cometen al remodelar casas según Drew y Jonathan Scott, de “Hermanos a la Obra”

Drew y Jonathan Scott transformaron más de 650 propiedades en su carrera (Darren Goldstein)

Durante más de una década, Drew y Jonathan Scott, los populares Property Brothers (Hermanos a la Obra), transformaron hogares, ayudando a familias a redescubrir el potencial oculto de sus espacios. Ahora, con más de 650 propiedades remodeladas, los hermanos enfrentan un desafío renovado con su nueva serie, Don’t Hate Your House With the Property Brothers, un programa que combina construcción con una dosis de terapia emocional para quienes lidiaron durante años con casas problemáticas.

El enfoque de este nuevo proyecto televisivo se aleja del tono optimista de sus series previas, presentando el lado menos glamoroso de las renovaciones. Según Jonathan, el objetivo es mostrar “ese lado real de las remodelaciones”, un proceso lleno de frustraciones y complicaciones. Drew, por su parte, subraya que la serie refleja mejor la experiencia de quienes pasaron por proyectos de mejora del hogar, resaltando las dificultades y las emociones que estos pueden generar. La dinámica del programa incluye ayudar a familias al borde del colapso con soluciones prácticas y transformadoras, aportando no solo diseño, sino también tranquilidad.

Los nuevos episodios exponen complicaciones auténticas en remodelaciones, según Jonathan Scott (Darren Goldstein)

Errores frecuentes en el diseño del hogar

En la trayectoria de los Property Brothers, ciertos errores de diseño se repiten con frecuencia. Uno de los puntos más polémicos abordados en la serie es la preferencia por pisos de madera natural. Aunque estéticamente atractivos, Jonathan destaca que se rayan con facilidad, especialmente en hogares con mascotas. Recomienda considerar alternativas como el vinilo de lujo, que combina durabilidad con la apariencia elegante de la madera.

Otro error común es la selección de colores y acabados en las paredes. Drew enfatiza la importancia de optar por acabados mate en lugar de brillantes o semibrillantes, ya que estos últimos tienden a resaltar imperfecciones en las superficies. Además, ambos hermanos desaconsejan tonos intensos como “rojos agresivos” o amarillos manteca, sugiriendo en su lugar una paleta de tonos tierra bien aplicados para un ambiente más acogedor.

Recomendaciones clave para evitar errores en renovaciones

Para evitar los errores más comunes al renovar, los Property Brothers insisten en planificar cuidadosamente el diseño y la funcionalidad antes de comenzar cualquier proyecto. Esto implica no solo pensar en el aspecto estético, sino también en cómo el espacio será utilizado a largo plazo. Por ejemplo, una mala distribución puede generar áreas poco prácticas, mientras que la falta de atención a los materiales adecuados puede resultar en costos elevados de mantenimiento. Drew y Jonathan subrayan la importancia de trabajar con profesionales y realizar una inversión inicial bien informada para prevenir problemas costosos más adelante.

Una planificación adecuada y la selección de materiales son claves al renovar un hogar (Darren Goldstein)

Además, recomiendan priorizar elementos que añadan durabilidad y valor al hogar. Entre sus consejos está optar por ventanas eficientes, sistemas de almacenamiento inteligentes y electrodomésticos modernos que reduzcan el consumo energético. Estas decisiones mejoran la calidad de vida diaria e incrementan el valor de reventa de la propiedad, asegurando que el esfuerzo y la inversión en la renovación tengan un impacto positivo a largo plazo.

Tendencias sobrevaloradas: las casas pequeñas

El fenómeno de las casas pequeñas ganó popularidad en los últimos años, pero los Property Brothers ofrecen una perspectiva crítica. Aunque aprecian las soluciones innovadoras para aprovechar espacios, consideran que las casas extremadamente pequeñas suelen carecer de funcionalidad y permisos adecuados, convirtiéndolas en soluciones poco prácticas para la vida diaria. Según Jonathan, estos espacios “son solo un lugar pequeño donde intentas sobrevivir”, dejando de lado el confort que debe proporcionar un hogar.

Los hermanos destacan la importancia de la funcionalidad sobre la estética. Además de su enfoque en acabados duraderos y colores adecuados, promueven el uso de estructuras auxiliares, como cobertizos o unidades de vivienda adicional, que pueden convertirse en oficinas, salas de juegos o estudios de yoga. Estos espacios, bien diseñados, añaden valor y versatilidad a una propiedad.