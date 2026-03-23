Cómo cambia el cabello con la edad y cuáles son las claves para encontrar el corte ideal

Los cortes de cabello modernos aportan frescura y confianza a partir de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a los 40 o 50 años no significa perder estilo. Al contrario, es una etapa donde muchas personas se sienten más seguras de sí mismas y buscan proyectar esa confianza en su imagen. El cabello juega un papel clave en esto. Un buen corte no solo puede resaltar los rasgos del rostro, sino también aportar frescura y suavidad.

Elegir el corte adecuado no se trata de seguir tendencias al pie de la letra. Se trata de encontrar un estilo que funcione con la forma del rostro, el tipo de cabello, el estilo de vida y, sobre todo, la personalidad. A continuación, exploramos los cortes que más favorecen en esta etapa de la vida, junto con recomendaciones prácticas para sacarles el máximo provecho.

¿Por qué cambia el cabello con la edad?

Antes de hablar de estilos, conviene entender qué ocurre con el cabello con el paso del tiempo.

A partir de los 40, el cabello suele volverse más fino, pierde densidad y puede cambiar de textura. También es común que aparezcan canas, que el cuero cabelludo se vuelva más seco o que el cabello pierda brillo.

Estos cambios hacen que algunos cortes que antes funcionaban ya no favorezcan tanto. Por ejemplo, el cabello muy largo y sin forma puede hacer que el rostro se vea más caído o cansado. En cambio, un corte bien estructurado puede levantar visualmente los rasgos y aportar movimiento.

Claves para elegir un corte

Adaptar el corte al tipo de rostro y cabello potencia el efecto favorecedor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de entrar en estilos específicos, hay algunas reglas generales que ayudan a elegir mejor:

Evitar cortes demasiado rígidos o pesados

Buscar movimiento y textura

Adaptar el largo al tipo de rostro

Considerar el mantenimiento diario

No temer a los cambios, pero hacerlos de forma gradual

Un buen corte no solo se ve bien al salir del salón. También debe ser fácil de manejar en casa.

Cortes cortos: frescura inmediata

Las capas suaves ayudan a dar movimiento y volumen en cabellos finos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes cortos son una de las mejores opciones. Aportan ligereza, resaltan el rostro y dan una sensación de energía.

1. Pixie moderno

El corte pixie es corto, pero versátil. Puede ser más suave o más atrevido dependiendo de cómo se lleve.

Un pixie moderno no es rígido. Tiene capas, movimiento y, muchas veces, un flequillo ligero. Este tipo de corte ayuda a suavizar las facciones y a destacar los ojos.

Es ideal para mujeres con poco tiempo para peinarse, ya que requiere poco mantenimiento diario. Además, funciona muy bien en cabellos finos porque crea la ilusión de mayor volumen.

2. Bob corto

El bob es un clásico que nunca pasa de moda. A la altura de la mandíbula o un poco más arriba, este corte enmarca el rostro y lo hace ver más definido.

Un bob recto puede ser elegante. De todos modos, es mejor optar por un bob con capas suaves o ligeramente desfilado. Esto evita que el cabello se vea pesado.

También se puede llevar con ondas suaves para aportar movimiento.

3. Corte garçon

Este estilo es aún más corto que el pixie, pero con un aire sofisticado. Es una excelente opción para quienes buscan un cambio radical.

Aunque es corto, no tiene por qué ser masculino. Con un buen acabado y algo de textura, puede verse muy femenino y moderno.

Cortes de media melena: equilibrio perfecto

El color estratégico y los reflejos aportan luminosidad y suavizan las facciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La media melena es probablemente la opción más versátil. No es demasiado corta ni demasiado larga, y permite jugar con diferentes estilos.

4. Long bob (lob)

El lob es una versión más larga del bob, generalmente a la altura de los hombros.

Es uno de los cortes más recomendados después de los 40 porque estiliza el rostro y permite llevar el cabello suelto o recogido. Además, funciona bien en casi todos los tipos de rostro.

Se puede llevar liso, ondulado o con capas suaves. Esa flexibilidad lo hace muy práctico.

5. Capas suaves

Las capas ayudan a dar movimiento y evitan que el cabello se vea plano.

En la media melena, las capas deben ser sutiles. No se trata de crear un look demasiado cargado, sino de aportar ligereza.

Este tipo de corte funciona especialmente bien en cabellos gruesos, ya que reduce el volumen excesivo sin perder forma.

6. Corte con flequillo

El flequillo es un gran aliado pero hay que elegirlo bien.

Un flequillo recto y muy pesado puede endurecer las facciones. En cambio, un flequillo abierto, tipo cortina, suaviza el rostro y disimula líneas de expresión en la frente.

También puede ayudar a equilibrar rostros alargados o angulosos.

Cabello largo: sí, pero con estrategia

Un buen estilista personaliza el corte según las necesidades individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe la idea de que el cabello largo no es adecuado después de cierta edad, pero eso no es del todo cierto.

El cabello largo puede verse espectacular si está bien cuidado y tiene forma.

7. Largo con capas

Un cabello largo completamente recto y sin capas puede hacer que el rostro se vea más pesado.

Agregar capas, especialmente a partir del mentón hacia abajo, aporta movimiento y ligereza. Esto evita el efecto “caído”.

8. Ondas suaves

Las ondas aportan juventud de forma inmediata. No se trata de rizos marcados, sino de un acabado natural.

Las ondas suavizan las líneas del rostro y dan volumen, algo especialmente útil cuando el cabello se vuelve más fino.

9. Largo con volumen en la parte superior

Un poco de volumen en la coronilla puede hacer una gran diferencia. Ayuda a levantar visualmente el rostro.

Esto se puede lograr con capas, con el secado o con productos de volumen.

El papel del color

El corte es importante, pero el color también juega un papel fundamental.

Los tonos muy oscuros pueden endurecer las facciones, especialmente si la piel ha perdido luminosidad. Por eso, muchas personas optan por aclarar ligeramente su cabello.

Algunas opciones recomendadas:

Mechas suaves que aporten luz

Reflejos en tonos cálidos

Técnicas como balayage para un efecto natural

Las canas también pueden ser muy favorecedoras si se llevan con estilo. Un buen corte y un tono bien trabajado pueden hacer que el cabello gris se vea moderno y elegante.

Errores comunes

El flequillo abierto puede disimular líneas de expresión en la frente (Freepik)

Tan importante como saber qué hacer es saber qué evitar.

Algunos errores frecuentes incluyen:

Cortes demasiado largos y sin forma

Cabello sin volumen

Estilos demasiado rígidos

Flequillos muy densos o mal adaptados

No actualizar el corte durante años

A veces, pequeños cambios hacen una gran diferencia.

Adaptar el corte al estilo de vida

Un corte ideal no solo depende de la apariencia, sino también del día a día.

Si una persona no tiene tiempo para peinarse, un corte que requiera mucho mantenimiento puede convertirse en un problema.

Por ejemplo:

El pixie es fácil de manejar, pero necesita retoques frecuentes

El lob es más flexible y fácil de peinar

El cabello largo requiere más cuidado

Elegir bien significa encontrar un equilibrio entre estética y practicidad.

La importancia de un buen estilista

El cuidado y la hidratación del cabello potencian el aspecto juvenil después de los 40 (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los cortes funcionan igual en todas las personas. Un buen estilista puede adaptar el corte a las características individuales.

Es importante comunicar claramente lo que se busca. Llevar referencias puede ayudar, pero también hay que estar abierto a recomendaciones profesionales.

Más allá del corte: actitud y cuidado

El corte de cabello puede hacer mucho, pero no lo es todo.

El cuidado del cabello es esencial. Un cabello sano siempre se ve más joven. Esto incluye:

Usar productos adecuados

Evitar el exceso de calor

Mantener una hidratación adecuada

Cortar las puntas regularmente

Pero también está la actitud. Sentirse bien con uno mismo se refleja en la imagen. Un corte favorecedor potencia esa seguridad.

Después de los 40 y 50, el objetivo no es parecer otra persona, sino resaltar lo mejor de uno mismo.

Un buen corte de cabello puede suavizar rasgos, aportar luz al rostro y transmitir energía. Desde un pixie moderno hasta una media melena con capas o un largo bien trabajado, hay opciones para todos los gustos.

La clave está en elegir con intención, adaptarse a los cambios y no tener miedo de renovar la imagen. A veces, un simple cambio de corte puede marcar un antes y un después.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.