Los secretos de Maye Musk para la belleza sin edad: protector solar diario, jabón facial y maquillaje sutil

Maye Musk es modelo, nutricionista y referente de estilo a sus 76 años, que rompe estereotipos de belleza

Por qué importa: el enfoque de Musk en la aceptación de la edad y el bienestar personal representa una influencia creciente en los estereotipos de belleza.

Refuerza la importancia de rutinas simples y accesibles para el autocuidado.

Desafía los estándares de la industria de la moda al celebrar la belleza de la madurez .

Inspira a mujeres de todas las edades a sentirse seguras con su apariencia natural.

El arte de lucir mejor que nunca

Con más de 50 años de carrera en el modelaje, Maye Musk ha sabido transformar su estilo de maquillaje hacia un enfoque más natural, adecuado a su edad y personalidad

Maye Musk es un verdadero ícono de la moda, del bienestar y es uno de los ejemplos más impactantes de que la belleza no tiene edad. La madre de una de las personas más influyentes del mundo en la actualidad, Elon Musk, es una referente silver, y lleva sus años con gran orgullo. “Nunca me han pedido que luzca más joven, ni he sentido la necesidad de ocultar mis años”, dice.

Con una rutina de cuidado de la piel y maquillaje adaptado a su edad, la madre del CEO de Tesla demuestra que el tiempo puede ser un gran aliado. Ahora, con una rutina que refleja su filosofía de cuidado personal, Maye Musk sigue pasos esenciales para mantenerse radiante: una limpieza suave con jabón facial, hidratación, uso diario de protector solar.

Y si usa maquillaje, los productos son ligeros y naturales, rubor, máscara de pestañas y bálsamo en los labios. Y se permite jugar y divertirse en los grandes eventos.

Maye también es nutricionista y comparte lo que considera el mejor secreto para la belleza atemporal: “Comer bien es el mejor consejo de belleza. Para mantener la piel —el órgano más grande del cuerpo— en buen estado, hay que consumir frutas, verduras, granos enteros, semillas, frutos secos y pescado”.

Además de ser una de las pioneras en aceptar su cabello canoso, Maye es una de las modelos mejor cotizadas del planeta y se consolidó como una figura destacada en la “Semana de la Moda” de Berlín, en la de Nueva York y en la Milán.

Con 76 años y 50 de carrera en el modelaje, la madre de Elon supo cómo perfeccionar el arte de lucir mejor que nunca.

Los secretos de Maye Musk para el cuidado de la piel

Maye Musk es un claro ejemplo de cómo el cuidado constante y una rutina adecuada pueden mantener una piel radiante a cualquier edad. Lejos de complicadas fórmulas o tratamientos invasivos, su rutina se basa en principios simples como la limpieza, la hidratación y la protección solar.

La modelo supo decir a la revista Vogue que “Tienes que cuidar tu piel, porque si no lo haces, luego te miras en el espejo y no te gustas, y no podemos permitir eso”.

Por eso, modificó uno de los hábitos más nocivos que tenía en su juventud: exponerse al sol. Según compartió en Into The Gloss, Maye solía exponerse mucho al sol sin precaución alguna, e incluso recuerda cómo ella y otras modelos usaban aceite de cocina para broncearse junto a la piscina, sin preocuparse por las quemaduras. “Nos quemábamos hasta quedar como cangrejos”, rememora.

Ahora, el cambio es radical: “Siempre me mantengo fuera del sol y llevo un sombrero”, afirma. Entonces, ¿cómo lo hace una de la modelo más importante de la generación silver? Maye cuenta los seis secretos en su libro Una mujer, un plan, Una vida llena de riesgos, belleza y éxito:

Limpieza diaria con jabón facial: Maye Musk comienza su día limpiando su piel con un jabón facial suave. Es meticulosa con este paso, incluso cuando está de viaje, según explica en su libro. “Utilizo un jabón facial en casa y, cuando viajo, uso jabón y agua normal”. Este paso es esencial para eliminar las impurezas y preparar la piel para la hidratación. Hidratación profunda con crema de día: Después de limpiar su rostro, aplica una crema hidratante con protección solar. Para ella, la hidratación es uno de los pasos importantes para mantener la elasticidad y la suavidad de la piel, además de prevenir el envejecimiento prematuro causado por el sol. “Siempre aplico una crema hidratante con SPF de al menos 15 en un día soleado”. Cuidado específico del contorno de ojos: Maye reconoce la importancia de hidratar esta delicada área de los ojos, por lo que usa una crema específica para el contorno de ojos, tanto de día como de noche. “Primero aplico contorno de ojos y después la crema hidratante”. Esto le ayuda a combatir las arrugas y ojeras. Protección solar obligatoria: Para Maye, el protector solar no es negociable. Nunca sale de casa sin proteger su piel contra los dañinos rayos UV. “¡Nunca salgo sin protección solar!”, asegura. Este hábito, adquirido tras darse cuenta del daño solar en su juventud, es uno de los pilares de su cuidado cutáneo. Exponerse al sol lo denomina como el “descuidado de la piel”. Mascarillas reafirmantes ocasionales: Además de su rutina diaria, Maye utiliza mascarillas reafirmantes para mantener la firmeza de su piel. “Tienes que cuidar tu piel, porque si no lo haces, luego te miras en el espejo y no te gustas”. Las mascarillas ayudan a revitalizar su rostro, especialmente antes de eventos importantes. Cuidado nocturno con crema hidratante y contorno de ojos: Por la noche, Maye repite la limpieza de su rostro para retirar el maquillaje, y luego aplica una crema hidratante nocturna, además de volver a hidratar el área de los ojos. Este paso asegura que su piel se regenere mientras duerme. “Siempre limpio mi piel por la noche y aplico crema de noche”.

“Adoro el maquillaje y el maquillaje me adora a mí”

Para Maye Musk, el maquillaje es una herramienta poderosa que evolucionó junto a ella y su carrera profesional a lo largo de los años. “El maquillaje es mágico y puede mejorar mucho nuestro aspecto”, asegura, pero subraya que el verdadero secreto está en el cuidado diario de la piel.

Desde sus inicios en los años 60, cuando imitaba el icónico estilo de Twiggy con pestañas postizas y líneas negras marcadas, hasta su enfoque más sutil en la actualidad, Musk supo adaptar su maquillaje a las distintas épocas y tendencias.

“Con los años tienes que cambiar con la moda”, afirma Musk, reconociendo que el paso del tiempo implica ajustar las técnicas y los productos. “El problema es que las modas cambian, y nosotras también. Así que cuando el maquillaje natural entró en escena, tuve que cambiar mi rutina de la noche a la mañana”, dice en su libro, y cuenta que “en los sesenta, además de imitar el maquillaje de Twiggy, se llevaban las cejas muy finas y delgadas”.

Maye continúa con los recuerdos: “Me depilé tan bien y tan a conciencia las cejas con las pinzas que nunca más volvieron a su estado original. Ahora las relleno con lápiz para cejas”. La madre del creador de SpaceX y Neuralink dice que el lápiz para cejas “ayuda a definirlas y a enmarcar la mirada, igual que la máscara de pestañas”.

“El maquillaje te ofrece un abanico de posibilidades infinito, ya que te encontrarás sombras de ojos y barras de labios de todos los colores que puedas llegar a imaginar”, señala Maye Musk y apunta sin dudar: “Me divierte jugar con el maquillaje. Y el resultado siempre es sorprendente”.

¿Qué hace la madre de Elon Musk todos los días? Adapta su maquillaje ―o la falta de―según sus circunstancias. “La mayor parte del tiempo, cuando estoy en casa, no me pongo una sola gota de maquillaje. Limpio e hidrato bien el rostro y utilizo bálsamo de labios”, confiesa en su libro.

Y sigue: “Tampoco me maquillo cuando salgo a hacer recados por el barrio, o salgo a pasear con mi perro, o trabajo frente al ordenador, o voy a recoger a mis nietos al colegio. Tan solo me maquillo si voy a salir a almorzar con alguien, o si quedo con mis amigas, o si tengo una reunión importante con un cliente”. Pero, dice, que cuando sí lo hace en su casa, lo hace sola y tarda 10 minutos.

“Siempre me maquillo sola, a menos que acuda a un evento con una alfombra roja, porque con todos esos focos y cámaras disparando con flash parecería un fantasma”.

Por ejemplo, cuando acudió con su hijo, Elon Musk, a la Met Gala, en 2022. O cuando viaja por el mundo, invitada a dar conferencias, ponencias, desfiles y eventos cargados de lujo y glamour. “¡Los maquilladores son verdaderos artistas!”, opina.

Para estas ocasiones, dice que: “A veces me atrevo con una sombra verde con destellos dorados. Es un maquillaje muy atrevido para una mujer que ha pasado la barrera de los setenta”. También cuenta que se delinea los labios para perecer más carnosos y con brillo, que aporta una apariencia de hidratación.

Su relación con el maquillaje empezó a los 17, cuando lo hizo por primera vez, hasta hoy. Pero hubo un momento que Maye recuerda especialmente. A los 69 años, la madre de Elon fue seleccionada como imagen de una importante marca de cosméticos a nivel mundial, un nombramiento que define como una agradable sorpresa.

Aunque había colaborado previamente con otras firmas, nunca antes había sido el rostro oficial de ninguna. Para Musk, esta oportunidad representaba un momento único para mostrar que el maquillaje no tiene edad. Además, destacó que en ningún momento le pidieron parecer más joven ni sintió la necesidad de ocultar su edad.

Una de las transformaciones más notables en su rutina ha sido su relación con los polvos compactos. En el pasado, recuerda cómo estos productos solían apelmazarse en la piel, creando un efecto poco favorecedor, según contó en Vogue. Sin embargo, la tecnología en cosmética ha avanzado significativamente, y hoy en día, Musk los usa por su capacidad para “mezclarse perfectamente” en la piel, proporcionando un acabado suave y natural.

Su enfoque actual en el maquillaje es natural y sutil, pero sin renunciar al glamour. Musk aplica un toque de rubor justo debajo de los pómulos y en los párpados para dar un toque de color ligero y resaltar sus facciones sin un efecto sobrecargado. Maye complementa con máscara de pestañas y pestañas individuales para definir la mirada sin exagerar. Y cuenta que prefiere los productos que destacan su belleza sin parecer excesivos.

