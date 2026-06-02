Ricky Sarkany apuesta por un innovador motor tecnológico que apunta a revolucionar la moda

Sarkany avanza en inteligencia artificial junto a Joan Cwaik, quien aporta diagnóstico técnico y experiencia en adopción tecnológica empresarial

La industria global de la moda llega a 2026 atravesada por una contradicción. La inteligencia artificial es, según los propios ejecutivos del rubro, la principal oportunidad declarada para el año, por encima de la diferenciación de producto y la sostenibilidad.

Pero cerca del 90% de los proyectos de IA del sector se queda estancado en la fase piloto, según reconoció la propia McKinsey al presentar su último informe The State of Fashion 2026, elaborado con Business of Fashion.

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Sarkany inició en 2026 un proceso de adopción de inteligencia artificial con seis etapas y ya transita la fase de profundización

El contexto en el que esto ocurre es difícil. El 76% de los ejecutivos globales del rubro consideran que los aranceles serán el principal obstáculo del año, y el 46% espera que las condiciones empeoren respecto de 2025, ocho puntos por encima del año anterior.

En Argentina, el termómetro tampoco acompaña. Según el último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), correspondiente al quinto bimestre de 2025, las unidades vendidas en el sector cayeron 13,3% interanual, siete de cada diez empresas reportaron bajas y el 58% calificó la situación económica como “mala” o “muy mala”, el nivel más crítico en dos años.

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Joan Cwaik asesora a Sarkany en la integración de inteligencia artificial y es autor de El Algoritmo y profesor universitario

En ese escenario, la marca Sarkany decidió avanzar con un proceso de adopción de IA serio y secuenciado. Desde febrero de 2026, la empresa fundada por Ricky Sarkany en 1985 trabaja con Joan Cwaik, autor de El Algoritmo (Planeta, 2025), profesor de Tecnologías Emergentes en la Universidad de San Andrés y especialista en implementación de inteligencia artificial en compañías de la región.

El proyecto arrancó con un kick-off general de equipos y se desplegó en sesiones específicas con las áreas de Redes, E-commerce, Diseño e IT, más una capa transversal de definición de política interna y gobernanza de IA. El programa contempla seis etapas y ya transita la última, de profundización.

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Sarkany abordó la inteligencia artificial de manera integral involucrando a todas las áreas productivas y comerciales desde el inicio

“La industria del calzado y la indumentaria está cambiando muy rápido. Para nosotros era importante hacerlo bien y que cada equipo se sume con criterio”, señala Ricky Sarkany, fundador de la marca, que cuenta con más de 60 puntos de venta en Sudamérica y lidera el comercio electrónico de su rubro, con poco más de la mitad de sus ventas a través de canales online. “Queremos incorporar herramientas que potencien al equipo creativo y comercial, sin perder lo que hace única a la marca.”

Cwaik aporta la mirada técnica y conceptual del proceso. “La adopción de IA en empresas de moda exige bastante más que comprar una herramienta. Requiere un diagnóstico previo del flujo de trabajo de cada equipo y de los datos disponibles. Sarkany se tomó ese tiempo antes de implementar, y eso es lo que marca la diferencia con la mayoría de los proyectos que terminan empantanados”, explica el divulgador, columnista en Perfil y El Observador, con más de 450 conferencias dictadas en 20 países.

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Y agregó: “Lo planteamos al revés de lo habitual. Antes de tocar una herramienta dedicamos tiempo a la concientización, a trabajar con la gente para bajar los miedos que siempre aparecen con la IA y mostrar dónde estaban las oportunidades concretas para cada equipo. Recién después vino el diagnóstico área por área, la revisión de las herramientas que tenían sentido para cada caso y una puesta al día con una industria que cambia de un mes para el otro”.

McKinsey indica que la inteligencia artificial pasó de ser ventaja competitiva a ser condición operativa básica en el sector moda

“Ese trabajo de entender el detrás de escena es el que casi todos se saltean, y es el que después explica por qué tantos proyectos quedan en el piloto. El obstáculo más grande nunca fue técnico, fue alinear expectativas y ganar confianza. Lo que me llevo es que la IA en una marca no se instala, se integra, y depende mucho más de la cultura de trabajo que del software”, concluyó el experto.

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La lectura local coincide. Un relevamiento reciente realizado por FUNDAR, la Universidad Torcuato Di Tella, el Observatorio PyME y el Banco Interamericano de Desarrollo muestra que el 47% de las empresas del sector textil en Argentina ya incorpora alguna forma de inteligencia artificial, aunque la mayoría lo hace en aplicaciones acotadas y con poca articulación estratégica. La Unión Industrial Argentina, en su último análisis junto a Accenture, advierte que el 70% de las empresas industriales del país declara no comprender plenamente cómo aplicar IA a su negocio, y apenas una de cada tres invierte en la tecnología.

El caso Sarkany se inscribe en una tendencia más amplia. McKinsey señala que la IA dejó de ser una ventaja competitiva para volverse condición operativa básica del sector. Marcas globales la usan para acelerar diseño de colecciones, optimizar inventarios, predecir tendencias y personalizar experiencias en e-commerce. Lo distintivo del proceso de Sarkany es haberlo abordado de manera integral, con cada área productiva y comercial involucrada desde el principio, en lugar de pilotos aislados.

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