La historia del cubo mágico, a 50 años de su creación

El cubo de Rubik o cubo mágico s uno de los juegos que pueden ayudarte a relajar y controlar es estrés (Foto: ABC)

A finales de los años 70, un nuevo y fascinante rompecabezas comenzó a llamar la atención del mundo. Con sus seis caras, cada una dividida en nueve pequeños cuadrados de colores, el cubo de Rubik’s parecía un simple juguete. Sin embargo, bastaba con girarlo una sola vez para descubrir la complejidad detrás de sus movimientos. Era mucho más que un objeto para entretener; era un desafío intelectual y una obra maestra del diseño mecánico.

El inventor de esta maravilla, Ernő Rubik, un arquitecto y profesor de diseño húngaro, jamás imaginó que su creación se convertiría en un fenómeno global. Lo que nació como una herramienta pedagógica para enseñar a sus alumnos sobre geometría tridimensional y movimientos espaciales, se convirtió en un rompecabezas que desconcertaría a millones.

Cincuenta años después de su invención, el cubo de Rubik’s continúa ubicándose como un ícono de la cultura popular, que desafía a personas de todas las edades y habilidades.

El nacimiento de una revolución geométrica y un éxito internacional inesperado

En 1974, en un pequeño departamento de Budapest, Ernő Rubik trabajaba incansablemente en su proyecto. El objetivo original no era crear un juguete, sino desarrollar un modelo que ayudara a sus estudiantes a entender los principios del espacio tridimensional. Rubik buscaba un método visual y práctico que ilustrara cómo las formas podían moverse y transformarse en el espacio sin perder su estructura original. Lo que Rubik logró fue mucho más de lo que esperaba: un cubo de 3x3x3, cuyas piezas podían rotar de manera independiente y siempre regresar a su lugar inicial. Pero había un problema: después de mezclar los colores, Rubik no podía resolverlo.

Ernő Rubik, arquitecto húngaro, creó el cubo como herramienta pedagógica de enseñanza tridimensional (Crédito: cortesía de Vulkanita)

“No me di cuenta de que había creado un rompecabezas hasta que lo mezclé por primera vez y me di cuenta de que no sabía cómo volver a ordenarlo”, explicó Rubik en una entrevista años después. Lo que había comenzado como un modelo pedagógico se transformó en un rompecabezas que, por ese entonces, ni siquiera su creador podía resolver. Este momento marcaría el inicio de una historia que cambiaría la manera en que el mundo veía el entretenimiento.

Después de varios años de perfeccionamiento, el cubo fue presentado oficialmente en 1975. Inicialmente, se lanzó en Hungría con el nombre de “Cubo Mágico”, pero la verdadera explosión de su popularidad llegó cuando, en 1980, la empresa Ideal Toy Corp adquirió los derechos de distribución internacional y lo rebautizó como “Cubo de Rubik’s”. Desde ese momento, la demanda fue abrumadora.

Los años 80 fueron la época dorada del Cubo de Rubik’s. Se organizaban torneos, competencias de velocidad, e incluso se emitían programas de televisión donde los participantes demostraban su habilidad para resolver el cubo en el menor tiempo posible. Para muchos, aprender a resolver el cubo se convirtió en una obsesión, y la frase “cubo imposible” comenzó a resonar en los hogares de todo el mundo. Solo en los primeros años, se vendieron más de 100 millones de unidades. La Rubikmanía había nacido.

El renacimiento de un clásico

Sin embargo, como muchos fenómenos culturales, el furor inicial por el cubo disminuyó a finales de los años 80. No obstante, lejos de desaparecer, el Cubo de Rubik’s encontró nuevas maneras de reinventarse. En los 2000, la llegada de Internet y las plataformas de video como YouTube permitieron que una nueva generación de fanáticos descubriera el arte de resolverlo. Nacieron comunidades globales de aficionados, donde los usuarios compartían técnicas y estrategias para mejorar su tiempo de resolución. Los campeonatos mundiales de speedcubing, donde competidores de todas partes del mundo intentan resolver el cubo lo más rápido posible, adquirieron una popularidad renovada.

El récord mundial actual de resolución en competencia es de 3.47 segundos (Crédito: cortesía de Vulkanita)

Hoy, resolver el cubo en menos de 10 segundos no es raro. De hecho, el récord mundial actual de resolución en competencia es de solo 3.47 segundos, un tiempo que parece inalcanzable para la mayoría de las personas, pero que demuestra cuán profundo ha llegado el estudio del cubo.

“Cada movimiento es un viaje, una exploración de posibilidades infinitas en un espacio limitado”, dijo Rubik cuando le preguntaron sobre el impacto de su creación en la vida de las personas. Aunque inicialmente solo pretendía enseñar conceptos básicos de diseño, el cubo ha inspirado a generaciones a pensar de manera creativa y a abordar problemas complejos con paciencia y perseverancia.

“Resolver el cubo estimula el desarrollo de habilidades cognitivas como la resolución de problemas, el pensamiento lógico, la memoria espacial y la coordinación. Además, fomenta la paciencia, la perseverancia y la creatividad. Estos beneficios han llevado a que el cubo de Rubik’s sea utilizado en escuelas, centros de desarrollo infantil y programas extracurriculares como una herramienta eficaz para el aprendizaje, lo que ha impulsado una mayor demanda de cubos de Rubik’s con distintas formas, colores y hasta materiales, convirtiéndolos en una herramienta educativa cada vez más popular.” señaló Cristina Caffaro, Marketing Manager de Vulcanita, uno de los mayores distribuidores de las principales marcas de juguetes en Argentina.

De acuerdo con Spin Master, la empresa de juguetes que posee la marca, en el 2023 se vendieron 7,4 millones de unidades en todo el mundo, incluyendo el cubo clásico y otras versiones. Estas variaciones más complejas han atraído a una nueva generación de entusiastas del cubo, quienes disfrutan no solo de los desafíos que presentan, sino también de completar su infinita colección.

Se han vendido más de 450 millones de unidades del cubo de Rubik en todo el mundo (Crédito: cortesía de Vulkanita)

El Cubo de Rubik’s celebró su 50 aniversario en 2024, consolidándose como uno de los juguetes más icónicos y desafiantes de todos los tiempos. Con más de 450 millones de unidades vendidas a nivel mundial, ha demostrado ser mucho más que una moda pasajera. A lo largo de las décadas, ha evolucionado no solo en términos de diseño (con versiones de 2x2, 4x4 e incluso 17x17 cubos), sino también en su impacto cultural.

La empresa distribuidora festejó los 50 años con una serie de eventos para los fanáticos de este icónico juego. “A lo largo de este año se ha trabajado en conjunto con los eventos de speedcubing, el Campeonato Sudamericano de Rubik’s WCA 2024 y demás campañas que buscan acercar este clásico rompecabezas a un público más amplio. Además, también se acercaron nuevas versiones del clásico cubo como el Rubik’s Twist, Rubik’s Tower, Rubik’s Perplexus Fusion y el Rubik’s Cubo Mágico Clásico 3×3 Phantom, un cubo termocrómico que revela su color con el calor del tacto y ahora para los fanáticos además de sus personajes favoritos vienen los de Merlina y Batman que también se puede exhibir como figuras”, dijeron desde la compañía.

Ha aparecido en películas, series de televisión, videojuegos, e incluso en obras de arte contemporáneo. Para muchos, el cubo simboliza el ingenio humano y la capacidad para enfrentar retos aparentemente imposibles.

Hoy, el cubo sigue siendo una herramienta educativa invaluable. Desde matemáticas hasta psicología, su estudio ha sido fuente de innumerables investigaciones. ¿Qué tiene este rompecabezas que lo hace tan adictivo? La respuesta parece estar en su simplicidad aparente y su complejidad inherente. El cubo sigue desafiando a millones de personas en todo el mundo, desde niños que intentan resolverlo por primera vez hasta expertos que buscan perfeccionar su técnica.