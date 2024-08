Cómo impacta en la salud comer demasiado rápido, según los expertos

Comer despacio y masticar bien no solo mejora la digestión, sino que también permite al cuerpo registrar la saciedad, lo que puede ayudar a prevenir el consumo excesivo de alimentos y mantener un peso saludable, una práctica beneficiosa para la salud en general (Getty)

Nuestra acelerada vida moderna a menudo nos roba tiempo para actividades básicas como comer. Muchos de nosotros tomamos un desayuno rápido al salir de casa o devoramos nuestro almuerzo para ganar un poco más de tiempo para ser productivos en el trabajo o para dedicarlo a nuestra vida personal.

Más allá de las reflexiones más filosóficas sobre nuestra cultura de la prisa, vale la pena sopesar los efectos que tiene comer demasiado rápido sobre nuestra salud. ¿Alguna vez has experimentado un exceso de gases? ¿Sufres a menudo de digestiones pesadas y difíciles o de hinchazón? ¿Hace cuánto que no prestas atención a lo hambriento o lleno que te sientes?

Exceso de gas

Respecto al primero de estos problemas, existe una afección que consiste en tragar cantidades excesivas de aire durante y entre las comidas, conocida como aerofagia . Puede causar desde una leve molestia y sensación de pesadez e hinchazón hasta dolor y distensión abdominal (un aumento visible del tamaño abdominal después de comer).

La velocidad al comer está directamente relacionada con el desarrollo de condiciones como el síndrome metabólico, un problema de salud que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, niveles elevados de triglicéridos y obesidad, factores importantes para tener en cuenta (Getty)

La cantidad normal de gas en el tubo digestivo cuando nuestro estómago está vacío es de unos 200 ml. Si esta cantidad aumenta de forma significativa, los mecanismos fisiológicos para su expulsión pueden llegar a resultar muy incómodos. Esta cantidad de aire depende del equilibrio entre la ingesta, producción y eliminación de gases a través de eructos, flatulencias o su consumo por parte de la microbiota intestinal .

Comer rápido es uno de los principales factores que aumentan tanto la ingesta de aire como la producción de gases, aunque masticar chicle, fumar y alteraciones en la microbiota intestinal también pueden contribuir.

No masticar lo suficiente

Al comer con prisas tenemos menos tiempo para masticar, por lo que los alimentos llegan casi enteros al estómago y, por tanto, se necesitan más ácidos gástricos para digerirlos correctamente. Además de requerir un mayor esfuerzo metabólico, esto también provoca la incómoda sensación de pesadez e indigestión que acompaña a las comidas apresuradas.

La velocidad con la que comemos puede influir directamente en nuestra salud (Getty)

Otro efecto de no masticar lo suficiente (y por lo tanto no permitir que las enzimas orales hagan su trabajo) es la absorción de los alimentos en el intestino delgado. A pesar de los esfuerzos del estómago, los alimentos no masticados pueden llegar al intestino sin haber sido digeridos lo suficiente.

Sin saber cuándo parar

Cuando se trata de sensaciones de hambre y saciedad, entra en juego el eje intestino-cerebro, el cerebro es el encargado de enviar las señales que gobiernan los procesos digestivos, así como de hacernos comer o dejar de comer.

Dos hormonas regulan la sensación de saciedad o hambre que sentimos: la grelina, que desencadena la sensación de hambre, mientras que la leptina nos hace sentir llenos. Una vez que vemos, olemos y comenzamos a comer, la leptina tarda entre 20 y 30 minutos en activarse. Esto significa que, cuando comemos demasiado rápido, ingerimos más de lo que realmente necesitamos: la leptina no tiene tiempo suficiente para actuar y decirnos que hemos comido suficiente.

La distensión abdominal causada por la aerofagia, o tragar aire en exceso, puede ser incómoda y dolorosa, y es a menudo el resultado de comer demasiado rápido, un hábito común en la vida moderna que puede afectar significativamente la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias más graves

Comer demasiado rápido puede tener repercusiones más graves para nuestra salud. Diversos estudios muestran una relación entre la velocidad a la que comemos y factores de riesgo cardiovascular, niveles elevados de triglicéridos y mayores probabilidades de desarrollar síndrome metabólico (hasta un 59% más), o de padecer sobrepeso u obesidad, especialmente entre los diabéticos.

Por lo tanto, definitivamente vale la pena bajar el ritmo y tomarse un momento para disfrutar de un desayuno, almuerzo o cena más relajados. Mastique lentamente y preste atención a cuán lleno se siente. Invierta un poco de tiempo y eso le reportará beneficios a su salud.

* Esther Martínez Miguel es doctora en ciencias de la salud y se desempeña, entre otras instituciones, en la Universidad Nebrija. Silvia Gómez Senent es médica y profesora en Universidad Nebrija. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.