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Israel lanzó una nueva ofensiva contra el régimen iraní y Hezbollah a tres semanas del inicio de la guerra

Una brigada del Ejército israelí abatió a tres terroristas en el sur del Líbano y la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, atacó en Beirut una sede de la organización. Las FDI utilizaron hasta un tanque para contrarrestar el fuego enemigo

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En las primeras horas de este sábado que marcaron el inicio de la cuarta semana del conflicto en Medio Oriente, el Ejército de Israel anunció una nueva ofensiva contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Beirut, la capital de Líbano, horas después de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar varios barrios en los suburbios del sur de la capital libanesa.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista Hezbollah en Beirut”, informó el ejército a las 02:20 hora local (00:20 GMT) del sábado. Una enorme bola de fuego, seguida de densas nubes de humo, se elevó desde los suburbios del sur de Beirut por la madrugada.

Horas antes, el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, comunicó a través de la red social X que Israel continuaba atacando infraestructura militar de la organización en distintas áreas del sur de Beirut y advirtió a los residentes de siete barrios que debían “evacuar inmediatamente”.

Según informaron las FDI en el resultado de la misión nocturna, combatientes de la Brigada Givati de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a varios terroristas en un enfrentamiento en el sur del Líbano durante una operación terrestre selectiva realizada anoche bajo el mando de la División 91. Las fuerzas identificaron a varios miembros armados de Hezbollah y abatieron a uno de ellos en combate directo.

Además, una aeronave de la Fuerza Aérea atacó a varios terroristas que disparaban contra las fuerzas, y posteriormente los efectivos israelíes abatieron a otros tres con fuego de tanque. No se reportaron bajas entre las filas israelíes.

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Imágen de archivo de la División 91 del Ejército de Israel en la frontera norte para luchar contra Hezbollah (Créditos: FDI)

Asimismo, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, atacó un cuartel general de Hezbollah en Beirut, utilizado por miembros de la organización. Las FDI reiteraron que continuarán actuando con firmeza al grupo terrorista que opera bajo el auspicio del régimen iraní, y que no permitirán que se cause daño a la ciudadanía israelí.

Las fuerzas israelíes también anunciaron ataques contra “objetivos del régimen iraní” en Teherán, dos horas más tarde que su ofensiva en Líbano. Agencias iraníes como Nour Fars reortaron explosiones en el sur y oeste de Teherán, así como un ataque aéreo en Isfahán, en el centro del país.

Las FDI informaron en cuatro oportunidades el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí en la madrugada. Los sistemas de defensa permanecieron activos para interceptar “la amenaza”, según detalló el Ejército.

A su vez, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) publicó imágenes de sus últimos bombardeos contra el armamento de Irán y sumó un mensaje del almirante Brad Cooper: “Las capacidades del Irán están disminuyendo”.

El posteo en la red social X coincidió con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que el país norteamericano está “a punto de alcanzar” sus objetivos a la medida que contempla “reducir drásticamente nuestros importantes esfuerzos militares en Medio Oriente contra el régimen terrorista iraní”.

En ese sentido, explicó este sábado a periodistas su postura frente a las continuas ofensivas de Estados Unidos: “No quiero hacer un cese al fuego. Uno no negocia una tregua cuando está literalmente aniquilando al otro lado”.

Por otra parte, el comandante operativo militar iraní Khatam Al-Anbiya, en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, amenazó a los Emiratos Árabes Unidos y advirtió que el país no debe permitir ataques desde su territorio contra las islas de Abu Musa y Gran Tunb, ubicadas en el Golfo Pérsico cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

“Advertimos a los Emiratos Árabes Unidos que si se produce alguna agresión adicional desde su territorio contra las islas iraníes de Abu Musa y Gran Tunb en el Golfo Pérsico, las poderosas fuerzas armadas de Irán someterán a Ras Al Khaimah, en los Emiratos Árabes Unidos, a duros ataques”, declaró.

Abu Musa y las islas del Gran Tunb, bajo control del régimen iraní pero reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos, han sido foco de disputa entre ambos países durante años. Las islas se encuentran cerca de la entrada al estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Lanchas rápidas de la Armada
Lanchas rápidas de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se desplazan durante un ejercicio en la isla de Abu Musa (REUTERS/Archivo)

El respaldo del régimen iraní a sus milicias afines

El comandante de la Fuerza Al Quds iraní, Ismail Qa’ani, afirmó este viernes que las milicias proiraníes en Medio Oriente cuentan con “capacidades muy valiosas” y han ejecutado “operaciones muy efectivas”, advirtiendo que aún habrá “más sorpresas” en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Qa’ani emitió este mensaje con motivo del fin del mes sagrado del ramadán, dirigido a las milicias que integran el llamado “eje de la resistencia”, con presencia en Líbano, Yemen, Irak y los territorios palestinos.

“La unidad de frentes que se ha consolidado gracias a vuestros esfuerzos constituye un punto fuerte para la ‘umma’ (nación) islámica y una pesadilla de terror para el despotismo mundial y el sionismo internacional, y pronto todos comprobarán la liberación de la nación islámica de la conjura sionista-estadounidense gracias a vuestros esfuerzos”, señaló el comandante.

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