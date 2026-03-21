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Las impactantes imágenes de una guardería destruida por un ataque iraní en el centro de Israel

El edificio quedó destruido y las imágenes muestran la magnitud de los daños. Según informaron las autoridades, no había menores ni personal en el lugar al momento del ataque y no se registraron víctimas

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Un miembro de la seguridad
Un miembro de la seguridad israelí dentro de la guardería dañada en Rishon Lezion, Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Las imágenes captadas tras el ataque con misiles en Rishon Lezion, en el centro de Israel, reflejan el alcance de la ofensiva lanzada por el régimen de Irán contra territorio israelí durante las últimas horas.

De acuerdo con información oficial proporcionada por el gobierno local, una guardería resultó completamente destruida luego de que uno de los proyectiles impactara directamente en el establecimiento.

Juguetes entre escombros (REUTERS/Amir Cohen)
Juguetes entre escombros (REUTERS/Amir Cohen)

El inmueble, que habitualmente recibe a decenas de niños y niñas en horario escolar, estaba vacío al momento del ataque, según confirmaron las autoridades municipales. Las fotografías obtenidas en el sitio evidencian daños estructurales severos, escombros y mobiliario reducido a restos.

El ataque forma parte de la escalada de tensión entre Irán e Israel, que en las últimas horas provocó el disparo de numerosos misiles y drones hacia ciudades israelíes.

La guardería resultó gravemente dañada
La guardería resultó gravemente dañada (REUTERS/Amir Cohen)

El Ministerio de Defensa de Israel informó que el sistema de defensa aérea logró interceptar la mayor parte de los proyectiles, aunque algunos lograron alcanzar su objetivo, como ocurrió en la guardería de Rishon Lezion.

Medio Oriente atraviesa su tercera semana de conflicto sin señales de desescalada y con crecientes interrogantes sobre la situación del estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético global y actualmente obstruido por el régimen iraní en el contexto de la guerra.

No hubo heridos (REUTERS/Amir Cohen)
No hubo heridos (REUTERS/Amir Cohen)

En la madrugada de este sábado, fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras Irán disparó proyectiles contra las bases militares estadounidenses y ciudades como Tel Aviv y Haifa.

Desde Washington, el Departamento del Tesoro autorizó de manera temporal la compra y venta de petróleo iraní en tránsito marítimo, aunque el régimen de Irán negó la existencia de excedentes de crudo para ofrecer en los mercados internacionales.

Autoridades revisan los daños (REUTERS/Amir
Autoridades revisan los daños (REUTERS/Amir Cohen)

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán, entre ellos la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de su industria defensiva, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, y evitar que Teherán obtenga un arma nuclear.

Por su parte, el Ejército de Irán advirtió este sábado a los Emiratos Árabes Unidos que no permitan que se lancen ataques desde su territorio contra dos islas (Abu Musa y Gran Tunb) en disputa en el Golfo, ubicadas cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Un miembro de emergencias en
Un miembro de emergencias en la guardería (REUTERS/Tyrone Siu)

Israel lanzó una nueva ofensiva contra el régimen iraní y Hezbollah

En las primeras horas de este sábado, que marcaron el inicio de la cuarta semana del conflicto en Medio Oriente, el Ejército de Israel anunció una nueva ofensiva contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Beirut, la capital de Líbano, horas después de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar varios barrios en los suburbios del sur de la capital libanesa.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista Hezbollah en Beirut”, informó el ejército a las 02:20 hora local (00:20 GMT) del sábado. Una enorme bola de fuego, seguida de densas nubes de humo, se elevó desde los suburbios del sur de Beirut por la madrugada.

La destrucción en una guardería
La destrucción en una guardería en Rishon LeZion, Israel (REUTERS/Tyrone Siu)

Horas antes, el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, comunicó a través de la red social X que Israel continuaba atacando infraestructura militar de la organización en distintas áreas del sur de Beirut y advirtió a los residentes de siete barrios que debían “evacuar inmediatamente”.

Según informaron las FDI en el resultado de la misión nocturna, combatientes de la Brigada Givati de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a varios terroristas en un enfrentamiento en el sur del Líbano durante una operación terrestre selectiva realizada anoche bajo el mando de la División 91. Las fuerzas identificaron a varios miembros armados de Hezbollah y abatieron a uno de ellos en combate directo.

Además, una aeronave de la Fuerza Aérea atacó a varios terroristas que disparaban contra las fuerzas, y posteriormente los efectivos israelíes abatieron a otros tres con fuego de tanque. No se reportaron bajas entre las filas israelíes.

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