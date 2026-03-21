Salud

Día Mundial del Síndrome de Down: cuáles son los mitos que sostienen los prejuicios y frenan la inclusión

Cuando una familia recibe el diagnóstico, suelen aparecer miedos, incertidumbre y muchas preguntas sobre el futuro. Cuáles son las creencias limitantes más frecuentes y qué falta para promover la integración, según los especialistas

Guardar
Especialistas advierten que la información
Especialistas advierten que la información errónea sobre el síndrome de Down sigue siendo un obstáculo para la inclusión social y educativa (Freepik)

En Argentina, aproximadamente 1 de cada 600 niños nace con síndrome de Down, lo que obliga, según los especialistas, tanto al sistema de salud y como a la sociedad a generar respuestas inclusivas desde el nacimiento hasta la vida adulta.

En el Día Mundial del Síndrome de Down, la persistencia de mitos y barreras sociales que limitan la inclusión plena de las personas con esta condición genética.

Sin embargo, la evidencia científica y la experiencia clínica muestran que contar con información adecuada es clave para asegurar el bienestar y la autonomía de cada persona.

Diagnóstico, impacto inicial y desafíos familiares

En Argentina, nace aproximadamente 1
En Argentina, nace aproximadamente 1 de cada 600 niños con síndrome de Down, según datos de profesionales de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico pediatra Fernando Burgos (MN 81759) es coordinador de la Clínica Interdisciplinaria de Síndrome de Down del Hospital Universitario Austral y consultado por Infobae sostuvo que “cuando una familia recibe el diagnóstico de síndrome de Down, el primer impacto suele ser emocional: aparecen miedos, incertidumbre y muchas preguntas sobre el futuro”.

Burgos remarcó la importancia de transmitir desde el inicio que “se trata de una condición genética y no de una enfermedad. Este concepto cambia la forma de acompañar a la familia y permite enfocarse en el desarrollo de las potencialidades del niño”.

En este punto, la licenciada en Terapia Ocupacional y directora ejecutiva de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Melany Wersocky (MN 3957) advirtió que la comunicación inicial del diagnóstico por parte del personal de salud es una barrera fundamental: “Esa comunicación puede funcionar como un factor de riesgo o como una intervención temprana y un factor protector. Ese momento es clave”. Según Wersocky, “el personal de salud no está capacitado para brindar esa noticia de una forma adecuada. Muchas veces se la comunican diciendo todo lo que su hijo o hija no va a poder, convirtiendo la noticia en un factor de riesgo para el futuro de ese bebé y su familia”.

Cecilia Cedrola es licenciada en Psicopedagogía (MP 109675) y magister en Atención a Personas con síndrome de Down y subrayó a Infobae que “los desafíos con los que se puede encontrar una familia comienzan, muchas veces, desde el momento y la forma en que reciben la noticia del diagnóstico”.

Cedrola destacó que “el nivel de conocimiento o desconocimiento acerca del síndrome de Down influye directamente en las creencias, expectativas y temores que puedan surgir”.

Avances científicos y atención médica integral

La comunicación del diagnóstico es
La comunicación del diagnóstico es clave: un abordaje empático y claro favorece la adaptación familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, según Burgos, “hubo avances muy importantes en el diagnóstico prenatal y postnatal del síndrome de Down. Hoy contamos con métodos de tamizaje prenatal más precisos y estudios confirmatorios mediante análisis cromosómicos específicos”.

El pediatra detalló que “el estudio genético mediante cariotipo continúa siendo el estándar para confirmar el diagnóstico y permite diferenciar entre trisomía libre, mosaicismo o translocaciones, información fundamental para el consejo genético familiar”.

Cedrola coincidió en que “los avances en medicina, diagnóstico e intervención permitieron mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con síndrome de Down”. Y sostuvo que “estos avances se reflejan en una disminución de las barreras para la participación, el aprendizaje y la inclusión en distintos ámbitos de la vida”.

En ese sentido, Burgos agregó: “Hoy hablamos de niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down con mayor participación social, educativa y laboral, lo cual refleja no solo avances médicos sino también avances culturales hacia una sociedad más inclusiva”.

Cedrola remarcó que “la calidad de vida tiene el mismo significado para todas las personas, con o sin discapacidad: poder elegir, tomar decisiones, participar activamente en la comunidad y desarrollar un proyecto de vida propio”. Además, según la especialista, la esperanza de vida “aumentó considerablemente en las últimas décadas, impactando directamente en mayores posibilidades de desarrollo”.

Mitos, realidades y el rol del profesional de la salud

La intervención temprana y el
La intervención temprana y el acompañamiento interdisciplinario mejoran el desarrollo motor, cognitivo y social (Freepik)

Con todos los avances, aún persisten mitos que dificultan la inclusión. Al respecto, Wersocky señaló: “En primer lugar, se ve a la persona con síndrome de Down como un niño eterno, como ´ángeles´, como personas especiales. No se los ve como sujetos de derechos. Hay que empezar a verlos como niños, jóvenes, adultos con síndrome de Down que pueden brindar y producir en diferentes espacios de nuestra sociedad”.

En la misma línea, Burgos advirtió que “aún persisten muchos mitos sobre el síndrome de Down. Algunos de los más frecuentes son pensar que las personas con esta condición no pueden aprender, no pueden trabajar o no pueden desarrollar autonomía. La realidad muestra que, con los apoyos adecuados, pueden desarrollar múltiples habilidades y participar activamente en la comunidad”.

Sobre la idea de que existen diferentes “grados” de síndrome de Down, Burgos aclaró: “No existen grados de síndrome de Down. Se trata de una condición genética con una gran variabilidad en su expresión clínica, lo que significa que cada persona tendrá características y trayectorias de desarrollo diferentes”.

Cedrola agregó: “Actualmente ya no se habla de ‘grados’, sino de la intensidad de apoyos que cada persona requiere para desarrollar su autonomía y participación”.

El rol del profesional de la salud, según Wersocky, implica “trabajar con la persona con síndrome de Down, con las familias, con otros profesionales y llevando información real”.

Burgos coincidió: “El rol del profesional no debe limitarse al control médico, sino también a la educación, a la promoción de derechos y a la construcción de una mirada respetuosa y basada en evidencia”.

Intervención temprana, apoyos y construcción de inclusión

La calidad de vida depende
La calidad de vida depende tanto de los apoyos médicos como de la inclusión en la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burgos subrayó que “la intervención temprana constituye uno de los pilares fundamentales para favorecer el desarrollo de los niños con síndrome de Down”. Afirma que “la evidencia demuestra que el inicio precoz de programas de estimulación favorece el desarrollo motor, cognitivo, comunicacional y social”. El pediatra destaca que “uno de los puntos más importantes es el trabajo con la familia, empoderándola como protagonista del proceso terapéutico”.

Para Cedrola, “la estimulación temprana es la base sobre la cual se construyen los aprendizajes futuros. Permite el desarrollo progresivo de habilidades cognitivas, motoras y socioemocionales”.

La especialista enfatizó que “no se trata de que el niño ‘viva en terapia’, sino de que los espacios terapéuticos orienten y acompañen a la familia y a los entornos cotidianos para favorecer aprendizajes significativos”.

Wersocky también alentó a “conocer sus historias de vida, conocer sus trayectorias educativas, laborales, qué sueños tienen, qué ideas tienen, y compartir espacios con las personas con síndrome de Down, porque ahí es donde uno puede ver el potencial que tienen”.

Promover la inclusión social y laboral desde una mirada de derechos

La inclusión laboral es un
La inclusión laboral es un derecho y aporta beneficios tanto a las personas como a las organizaciones (Freepik)

“La inclusión social y laboral es un verdadero determinante de salud”, afirmó Burgos sobre el final.

“Las personas con síndrome de Down que acceden a educación inclusiva, actividades comunitarias y oportunidades laborales muestran mejores indicadores de bienestar emocional, autonomía y calidad de vida”. El médico sostuvo que “la inclusión laboral no debe ser vista como un acto de solidaridad sino como un derecho y como una oportunidad para las organizaciones, que se enriquecen con la diversidad”.

Al respecto, Wersocky subrayó: “Es un mito que no pueden trabajar y que no pueden vivir solas y estar en parejas. Sí van a necesitar apoyos, como necesitamos todas las personas”. Además, remarcó la importancia de que cada persona “trabaje consigo misma sobre su mirada y sus creencias personales cuando ven una persona con síndrome de Down”. Recomendo “informarse, leer artículos en organizaciones como ASDRA sobre cómo referirse a las personas con discapacidad, qué pueden hacer, cuáles son sus derechos”.

“La inclusión no es solo una responsabilidad individual, sino un compromiso colectivo -concluyó Cedrola-. Asumir un rol activo en la construcción de una sociedad más inclusiva es clave para generar oportunidades, reducir barreras y promover la participación y el sentido de pertenencia”.

La verdadera inclusión comienza en el lenguaje y se traduce en acciones: una sociedad madura se mide por su capacidad de garantizar derechos y promover el desarrollo pleno de todas las personas, sin excepciones.

Temas Relacionados

síndrome de DownDía Mundial del Síndrome de DownGenéticaCromosoma 21Inclusión

Últimas Noticias

Día Mundial de los Glaciares: por qué su retroceso es una alerta para la seguridad hídrica y la biodiversidad mundial

La protección de estos reservorios de agua dulce es un llamado urgente ante un contexto de acelerado derretimiento y creciente presión de actividades productivas en zonas estratégicas

Día Mundial de los Glaciares:

El secreto de una vida larga podría estar en los vínculos y los hábitos, no solo en la genética

Un análisis reciente destaca que la calidad de los vínculos sociales y el entorno tienen mayor influencia en la esperanza de vida que los factores genéticos, según evidencias científicas y expertos consultados en nutrición y salud cerebral

El secreto de una vida

Cómo actuar tras un golpe en la cabeza en un accidente de tránsito y siete claves para prevenir lesiones

En exclusiva para Infobae, expertos de Ineco compartieron recomendaciones precisas para actuar en estas situaciones. Por qué no hay que minimizar síntomas

Cómo actuar tras un golpe

Revelan cómo los golpes en rugby y boxeo dejan una huella invisible que acelera el deterioro cerebral

Un estudio internacional identificó que los impactos repetidos provocan una alteración que facilita la aparición de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas

Revelan cómo los golpes en

El aroma a humo artificial en alimentos procesados se encuentra bajo la lupa por su potencial riesgo para la salud

La alerta médica sobre los aditivos con este olor crece por su potencial genotóxico. Los especialistas aconsejan evitar estos ingredientes mientras se aplican las nuevas regulaciones

El aroma a humo artificial
DEPORTES
Tras las victorias de Banfield

Tras las victorias de Banfield y Atlético Tucumán, así están las posiciones del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12

Las 5 crónicas inolvidables de Ernesto Cherquis Bialo en Infobae

La inolvidable definición de Ernesto Cherquis Bialo sobre Diego Armando Maradona

Comenzó la fecha 12 del Torneo Apertura con los triunfos de Banfield ante Tigre y Atlético Tucumán frente a Gimnasia

Murió Cherquis, el último periodista deportivo

TELESHOW
Emilia Mernes, de la guitarra

Emilia Mernes, de la guitarra heredada al fenómeno popstar: familia, récords y una guerra con Tini y María Becerra

Donato de Santis, entre la despedida de MasterChef y su regreso a Italia: “Mi próximo proyecto es cuidar mi salud y mi familia”

Antonio Ríos: “Tener sexo todos los días te rejuvenece”

Mica Lapegüe emocionó a sus seguidores al compartir la primera ecografía de su hija: “Semana 14”

Bajo la lluvia y en medio del escándalo, Tini Stoessel brilló junto a Ángela Torres en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Día Mundial de los Glaciares:

Día Mundial de los Glaciares: por qué su retroceso es una alerta para la seguridad hídrica y la biodiversidad mundial

América Latina, sin margen para excusas

Marco Rubio afirmó que Cuba “está peor que nunca” y se debe a su “gobierno comunista”

La historia de Gorillaz, contada por Jamie Hewlett y Damon Albarn: “Se suponía que era una idea genial, no una carrera”

La Casa Blanca afirmó que EEUU podría “neutralizar” la isla iraní de Kharg “en cualquier momento”